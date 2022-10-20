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Автор Ирина Шлионская

Гели Раубаль: тайна смерти любовницы Гитлера

Наследие » Мир

Самая известная из женщин Адольфа Гитлера — это Ева Браун, которую он успел сделать своей женой перед тем, как совместно покончить жизнь самоубийством. Но была в жизни фюрера и другая любовная история, также окончившаяся трагически.

Гели Раубаль: тайна смерти любовницы Гитлера

Речь о Гели Раубаль, которая приходилась нацистскому лидеру племянницей. Известно, что она погибла в совсем молодом возрасте, однако причина гибели остаётся загадкой.

Юная родственница

Мать девушки, Анжела Раубаль, приходилась Адольфу единокровной сестрой — у его отца Алоиса Гитлера было несколько браков, и почти во всех родились дети.

В 1927 году будущий глава Третьего рейха пригласил Анжелу, которая была шестью годами моложе него, принять на себя обязанности экономки в его доме в Баварии. Вместе с матерью туда переехала и 19-летняя Гели (полное имя её было Ангелика Мария Раубаль).

Гели не отличалась целомудрием, она умудрялась одновременно встречаться с несколькими мужчинами. В частности, одним из её возлюбленных стал тогдашний телохранитель и шофёр Гитлера по имени Мориц.

Любовь на содержании

Очень скоро Адольф обратил внимание на пышные прелести племянницы, и у них завязался бурный роман. Пара даже не скрывала своих отношений. Адольф и Гели часто вместе появлялись на людях. Что думали об этом мать девушки и другие родственники — неизвестно.

Если верить некоторым источникам, фюрер любил нетрадиционный секс. В частности, он был приверженцем садомазохизма. Об этом иногда болтали женщины, с которыми Гитлер заводил романы. Не стала исключением и Гели Раубаль. "Гитлер — чудовище… ты никогда не поверишь, что он заставляет меня делать", — пожаловалась она как-то близкой подруге.

Есть мнение, что Гели никогда не испытывала к Гитлеру никаких чувств, ей просто нравилась роль содержанки, ведь Адольф тратил на неё значительные суммы денег. Также она жила вместе с матерью в его доме, пила и ела за его счёт.

Однажды девушка заявила, что хочет стать оперной певицей. Дядюшка-любовник отправил её на уроки вокала, но преподаватель не нашел у неё ни голоса, ни слуха…

Загадочная смерть

Долго эта история не продлилась. Гели умерла при непонятных обстоятельствах: её нашли застреленной. На момент смерти девушке было всего 23 года.

На этот счёт существует несколько версий. По одной из них, гостя у родственников в Австрии, Гели вступила в связь с молодым преподавателем живописи и забеременела от него. Когда она вернулась к Адольфу, тот застрелил её в припадке ревности. Однако, преступление скрыли, выдав его за самоубийство.

Другая версия гласит, что Гели действительно покончила с собой, так как отношения с Гитлером для неё со временем стали невыносимыми.

И наконец, третья версия: Гели "помогли" умереть, чтобы не болтала лишнего. Между прочим, похожая участь постигла и двух других женщин, у которых в своё время была связь с Гитлером — Сюзи Липтауэр и немецкую кинозвезду Ренату Мюллер. Первая повесилась, проведя с фюрером всего одну ночь, вторая выбросилась из окна. Возможно, эти трагические смерти и не имели к Гитлеру никакого отношения. Но совпадения, согласитесь, весьма странные…

Редактор: Алексей Ткаченко
Темы история германия адольф гитлер
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