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Автор Сергей Лебедев

Вторжение в СССР нужно было Гитлеру для спасения своего режима

Наследие » Мир

Сказки о том, что вермахт в годы Второй мировой войны ни в чём не виноват и не участвовал в военных преступлениях: расстрелах военнопленных и мирного населения, уже давно опровергнуты. Не только в мире после Нюрнбергского процесса, но в той же Германии.

Вторжение в СССР нужно было Гитлеру для спасения своего режима

Тем не менее, с развалом СССР всё больше тамошних пропагандистов (к ним, кстати, в своё время подключались активно и "историки" постсоветской России) назвали нападение Гитлера на СССР "превентивной" войной. Хотя, все факты говорят о другом.

Вообще, история, во многом, повторяется. И преступно не только не изучать её, но и не принимать в расчёт её уроки даже через десятилетия.

"Русские не окажут нам любезность, напав на нас"

Всё-таки сегодня надо постоянно говорить и напоминать (но почему-то и не говорят, и не напоминают) о том, что главная цель жизни Гитлера — нападение на Советский Союз — несла не только идеологическую подоплёку. Речь шла о завоевании нового жизненного пространства на Востоке и его самой кровавой германизации.

Когда немцы прокатились кованым сапогом по Польше в 1939 году, мало кто думал о реванше за проигрыш в Первой мировой войне и пересмотре Версальского договора. Нужна была территория для немцев и хороший плацдарм для обеспечения "господ" продовольствием. Поляки для этого, на первый раз, хорошо подошли, как ранее и чехи.

А злосчастный, смотря для кого, пакт Гитлера и Сталина стал для фюрера военной и экономической страховкой, пока немцы не разделаются с прогнившей демократической Европой. Разделались за месяц. В любом случае, от пакта, в первую очередь, выиграли немцы, получив сырьё и продовольствие из Советской России. Неслучайно немцы были убеждены, что для войны против Англии русские поставки имеют решающее военное значение. Но, расколошматив английскую армию на берегу Ла Манша, Гитлер резонно начал готовиться к "дрангу нах Остену". Просторы, чернозёмы и полезные ископаемые СССР были более осязаемы, нежели скалистые берега Великобритании.

Трагикомедия пакта была и в том, что Гитлер исполнял многие требования Сталина, удовлетворяя советские пожелания в плане импорта. А это касалось, в первую очередь, технологий и вооружений. Например, крейсер "Лютцов" был продан СССР накануне войны. Через пару лет он принял участие в обороне Ленинграда. Понятно, что если бы Гитлер считал СССР способным напасть на Рейх, ничего этого не было бы.

К тому же, проектируя план нападения на Советскую Россию, немецкие штабисты отмечали:

"Русские не окажут нам любезность, совершив нападение на нас".

Если бы не вторжение в Россию, режим Гитлера мог бы рухнуть

Уже наметив и включив военную машину в план агрессии против СССР, Гитлер приходил в ярость, услышав какие-либо аргументы против войны на Востоке. Ещё в конце апреля 1941 года немецкий посол в Москве граф фон Шуленбург категорически опровергал предположения об агрессивных намерениях Кремля. Кроме того, он был убеждён, что Сталин готов к значительным хозяйственным уступкам, включая поставки в 1942 году до 5 миллионов тонн зерна. Что, по мнению посла, говорит о том, что советский лидер придаёт большое значение советско-германскому сотрудничеству. Маленькая сноска: действительно, многие старики ещё в прошлом веке говорили, как только мы отправили зерно в Германию, немцы начали вторжение в Россию.

Тем не менее, Гитлер "обосновывал" свою агрессию на якобы необоснованную высокую концентрацию советских войск в Прибалтике. А тут ещё и приплёл подписанный между Белградом и Москвой договор о дружбе, как раз накануне вторжения гитлеровцев в Югославию.

Хотя в то время спутники ещё не летали, немцы с дотошностью фиксировали любые передвижения советских войск вдоль границ. Тем не менее, даже генерал-полковник Гальдер вплоть до начала войны утверждал, что мероприятия русских на границе носят "чисто оборонительный характер". То есть, с такими силами ни о каких агрессивных планах вторжения на территорию Германии не может быть и речи.

К тому же, необходимость "превентивной" войны против Советов обосновывалась и экономическими проблемами Германии. Уже в конце 1940 года вводятся карточки на хлеб, с одновременным ухудшением его качества. При сокращении транспортных ресурсов — на прилавках магазинов всё меньше фруктов и овощей. Цены на них растут.

А тут ещё служба СД подаёт докладную записку, что зимой может не хватить угля для отопления домов. Рабочие этим недовольны. А о том, что исчезают запасы меди, никеля и алюминия, даже награбленные накануне на оккупированных территориях, и говорить не приходится. Срочно нужна "превентивная" война. К тому же, как показала Зимняя война, Красная армия переживала не лучшие времена.

Рассекречена первая реакция Сталина на вторжение Гитлера
Редактор: Алексей Ткаченко
Темы ссср война польша германия иосиф сталин адольф гитлер вторая мировая война
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