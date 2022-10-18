Покушение на учёного Сергея Капицу до сих пор остаётся загадкой

Мы привыкли, что убивают политиков, бизнесменов, артистов, но не учёных. Тем не менее, из любого правила есть исключения. И одно из них — знаменитый советский физик, вице-президент РАЕН, ведущий телепрограммы "Очевидное — невероятное" Сергей Петрович Капица. В 1986 году он стал жертвой покушения с непонятными мотивами.

Убийца с топором

В тот роковой декабрьский день 1986 года ничто не предвещало трагедии. Капица находился в Долгопрудном, где вёл занятия в Физтехе, читал студентам лекцию по общей физике.

В перерыве учёный вышел из аудитории. Внезапно к нему сзади подошёл какой-то незнакомец и дважды нанёс удары по голове туристическим топориком.

К счастью, убийце не удалось застать профессора врасплох. Тот выхватил у нападавшего топорик и, в свою очередь, ударил его обухом по лбу, чтобы нейтрализовать. Впоследствии говорили, что учёного спасла отменная физическая подготовка: на досуге Капица увлекался экстримом — спелеологией, дайверством и даже управлял самолётом.

Однако, физик всё-таки пострадал. Истекая кровью и не выпуская из рук топора, он сумел добраться до кафедры и попросить вызвать милицию и "Скорую". Затем Сергей Петрович упал без сознания.

По счастью, неудачливого убийцу смогли задержать, а Капица оказался в нейрохирургическом отделении Боткинской больницы. У него диагностировали субдуральное кровоизлияние. На рану наложили целых 17 швов. После прохождения длительного курса реабилитации учёному удалось восстановиться и вернуться к работе.

После этого инцидента в МФТИ были введены усиленные меры безопасности. Но всего через полгода их частично смягчили. До начала эпохи терроризма было ещё далеко, и даже самые серьёзные учреждения нередко охранялись лишь формально, что и позволило неизвестному злоумышленнику беспрепятственно проникнуть в здание. Впрочем, и в наши дни такое не редкость.

Под грифом "Секретно"?

Но кем же был человек, напавший на физика? Как ни странно, официальной информации на этот счёт нет. Источники приводят разные версии, и непонятно, какая из них является верной.

Одни утверждают, что на профессора напал человек с неуравновешенной психикой, приехавший из Ленинграда, член общества "Память", которое в те времена считалось довольно одиозной организацией. Другие приписывают несостоявшемуся убийце националистические мотивы. Третьи называют его просто душевнобольным.

Точно известно лишь то, что до суда дело так и не дошло — преступник был признан невменяемым и отправлен в психиатрическую больницу. При этом, в прессе, хотя она сообщила о преступлении, даже не упоминались имя и фамилия нападавшего.

Впрочем, ничего странного в этом нет. Многие научные области в СССР были связаны с секретностью. Возможно, и обстоятельства этого дела решили на всякий случай засекретить.

Убийца — сектант?

Есть предположения, что убить Капицу пытались из-за его философских взглядов. Он открыто говорил о себе:

"Я — русский православный атеист. Это, кстати, весьма распространённая формула отношения к вере, к духовной культуре. По существу ведь и наука выросла из религии… Я не исключаю, что настанет время, когда рядом будут стоять десять томов теоретической физики Ландау и шесть классических томов Каббалы".

Это было довольно смелое высказывание. В 1986-м в Советском Союзе уже шла перестройка, можно было не скрывать своих взглядов. Появились и религиозные фанаты, различные сектанты…

Несколько раз у Капицы спрашивали в интервью об эпизоде покушения на него, но он всегда отделывался несколькими фразами, которые никак не раскрывали личности злоумышленника. Или, может, сам не знал, за что тот пытался его убить?

Выдающийся учёный умер 14 августа 2012 года от рака печени. А вот информация о его потенциальном убийце до сих пор так и остаётся тайной за семью печатями.