История дружбы России и Франции: светлые стороны времён Шарля де Голля

"В юности я интересовался историей и благодаря этому узнал, что с XVI века Франция и Россия почти неизменно были союзниками и друзьями", — писал в 1985 году президент Франции Франсуа Миттеран Михаилу Горбачёву. Насчёт дружбы тогдашний хозяин Елисейского дворца, конечно, перегнул, но история и геополитика не раз предопределяли не только тёмные, но и светлые стороны российско-французских отношений. Это понимал и Шарль де Голль — символ французского Сопротивления, основатель и первый президент (1959-1969) Пятой республики.

Париж — Варшава — Москва

Шарль де Голль родился 22 ноября 1890 года в католической семье. С детства ему прививали патриотизм и почти фанатическое служение Франции. Уже в первые дни Первой мировой лейтенант де Голль был на фронте. В 1916 году, будучи раненым, он попал в плен к немцам. В 1918 году был освобождён.

В 1920 году, будучи уже майором, отправился в Польшу, где принял участие в военных действиях против Красной армии. Тогдашнее французское правительство вело крайне агрессивную антисоветскую политику, снабжая Варшаву и вооружением, и военспецами.

В мае 1940 года он командует бронетанковой дивизией. Но Париж за считанные недели оказывается под немцами, а де Голль эмигрирует в Англию, где появляется организация "Свободная Франция". Начинается новый этап борьбы с нацизмом французского Сопротивления. Большим успехом "Свободной Франции" было установление уже в 1941 году связей с СССР.

Опускаем годы политической борьбы, но в декабре 1958 года генерал де Голль всё же становится президентом Франции. И уже вскоре появляется новый проект конституции, по которой только ему должно принадлежать право назначать министров и, прежде всего, премьер-министра, который руководит политикой и работой правительства. Полномочия парламента значительно ограничивались. А при необходимости президент имел право взять в свои руки совершенно неограниченную власть. Понятно, что решительными противниками прихода к власти де Голля выступили политики как справа, так и слева. Де Голль был в центре и демократию он понимал по своему. Как и отношения с Советским Союзом.

Летом 1942 года, когда советский народ вёл кровопролитные бои с фашистской Германией и её союзниками, генерал говорил в одной из радиопередач в Лондоне: "Для Германии война на востоке сегодня обернулась заснеженными кладбищами, поездами раненых и гибелью генералов. Разумеется, это не означает, что с военной мощью врага покончено. Однако он, без сомнения, потерпел одно из самых страшных поражений в истории".

Отметив выдающиеся качества русского народа, он отдал должное России:

"Сила и престиж Германии пошатнулись, а звезда русской мощи восходит к зениту. Этот 175-миллионный народ достоин называться великим, потому что умеет сражаться, то есть страдать и бить в ответ. Он поднялся и взял в руки оружие, а его единство не поколебать даже самым тяжёлым испытаниям. Французский народ с воодушевлением приветствует успехи и возвышение русского народа".

По его словам, "с политической точки зрения, несомненное появление России в первых рядах завтрашних победителей принесёт Европе и миру гарантию равновесия, которое Франция приветствует больше любой другой державы. К сожалению, на протяжении последних столетий альянсу Франции и России слишком часто препятствовали и противодействовали интриги и непонимание. Тем не менее, это не отменяет его необходимости на каждом повороте истории".

Единая Европа от Атлантики до Урала

В 1960 году, в самый разгар начавшейся "холодной войны" между СССР и США, де Голль заявил о перспективе формирования единой Европы от Атлантики до Урала, что вызвало у американцев большое беспокойство. Хотя в 1950-1960 годах в Париже и находилась первая постоянная штаб-квартира Североатлантического альянса, в 1966 году Париж принимает решение о выходе из объединённого военного командования Альянса. И начинается, пусть и на десятилетие, но важное для обеих стран сближение.

Сегодня нас сближает не только история о былой мощи российской и французских империй, но и попытка англосаксов принизить нашу историю, которой можно не только гордиться, её надо и защищать. Наши старики весьма болезненно переживают потерю прежнего статуса. Тем более неприятно, что Вашингтон постоянно хвастается, что США теперь — "единственная мировая сверхдержава".

Когда-то де Голль говорил, что энтузиазм Америки по отношению к Европе основан на стремлении Вашингтона играть главенствующую роль на континенте путём использования в качестве троянского коня Великобритании. Вторым конём пойдёт Германия, которая, как считал де Голль, всегда будет униженно благодарить США за спасение от полной оккупации русскими после Второй мировой войны.

Хотя, де Голль, надеясь на свой французский шовинизм (патриотизм), полагал, что лидером в Европе должна быть Франция, а США боятся, что Европа после войны может обойтись и без них. Прав он или нет? Прошло уже более 30 лет с развала СССР, и исторические выводы мы можем делать сами. Смотря, правда, кто и где живет.

Де Голль, как и другие президенты Франции, не раз использовал русских как противовес чрезмерным властным амбициям США. Голлистскую политику в отношениях с Ираном и Ираком наперекор Вашингтону Франция вела десятки лет. Но вхождение Парижа в НАТО после смерти де Голля поставило страну в полную зависимость от политики США. Даже, если это ей и не выгодно. Хотя французы и сожалеют, но Париж принял участие в войне против Ирака в 1991 году. А сегодня красноречив пример военной помощи Франции киевскому неонацистскому режиму. И это тоже НАТО.

Москва и Париж были союзниками в годы Первой мировой войны, статуи русских царей стоят близ Булонского леса, где когда-то находилась штаб-квартира НАТО. Правда, есть в Париже и Севастопольский бульвар, названный так в честь победы Франции при осаде Севастополя во время Крымской войны. Нам, русским, об этом тоже не стоит забывать. Елисейских полей у нас в Москве нет, хотя наши казаки неплохо проводили время в Париже в 1814 году. Остались только "бистро".