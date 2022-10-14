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Автор Ирина Шлионская

Несостоявшаяся жена Ивана Грозного: татарская царица Сююмбике

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В Казанском кремле есть башня Сююмбике. Название своё она получила в честь местной царицы, с 1549 по 1551 год правившей Казанью. Легенда гласит, что башню построили по приказу русского царя Ивана Грозного, которому приглянулась красавица Сююмбике.

Несостоявшаяся жена Ивана Грозного: татарская царица Сююмбике

Два убитых мужа

Первым супругом Сююмбике, дочери ногайского бия Юсуфа, стал Джан-Али — сын касимовского хана Шах-Али. Однако, через два года Джана-Али убили по политическим мотивам. Тогда Сююмбике выдали за казанского хана Сафа-Гирея. Их брак был заключён в 1535 году, но в 1549 году Сафа-Гирей тоже погиб, причём странной и нелепой смертью: якобы поскользнулся в бане. Отныне Сююмбике стала ханбике — правительницей, до совершеннолетия сына Утямыша.

По одной из версий, царица распорядилась построить над могилой мужа высокую башню. Но после взятия Казани в октябре 1552 года войсками русского царя Ивана IV (Грозного) часть зданий дворцового комплекса была разрушена. В петровскую эпоху на их месте возвели новый комплекс для губернаторской резиденции, включая сторожевую башню. И вот она-то получила имя Сююмбике.

Поскольку при реконструкции строители допустили оплошности, часть дубовых свай, служивших опорами зданиям, стояла не на старом фундаменте, а просто в земле. Поэтому башня оказалась слегка наклонена под углом, наподобие Пизанской.

В пользу этой версии говорит тот факт, что действительно как раз у подножия башни расположен мавзолей казанских ханов.

Башня в честь любимой

Другая версия куда более романтична. По преданию, русский царь Иван Грозный влюбился в красивую татарку, увидев её портрет, и посватался к Сююмбике. Однако, молодая вдова отказала ему, и тогда царь пошёл с войском на Казань.

После долгой осады Иван Грозный снова спросил гордую ханшу, станет ли она теперь его женой. Но хитрая Сююмбике ответила, что выйдет за него замуж, если он за семь дней построит башню, такую же высокую, стройную и прекрасную, как она сама.

Царь призвал лучших зодчих, и они трудились день и ночь, возводя за сутки по ярусу. Так за неделю в Казанском кремле появилась новая семиярусная башня, на самом верху которой расположен гранёный шатёр из кирпича, увенчанный шпилем с яблоком и позолоченным полумесяцем.

Когда постройка была готова, царь устроил пир в честь помолвки с Сююмбике. Во время застолья царица попросила разрешения в последний раз подняться на башню и попрощаться с городом. Она поднялась на самый верх, посмотрела оттуда на свои владения — и камнем бросилась вниз.

Сююмбике не желала изменять своему народу и вере с чужеземцем. Есть и более фантастический конец истории — ханша обернулась прекрасной птицей и улетела прочь…

Сказка ложь, да в ней намёк…

На самом деле, если обратиться к официальным источникам, башня была построена через много лет после смерти Сююмбике, не ранее конца XVII столетия. Иван Грозный никогда и думать не думал жениться на казанской правительнице, а Казань взял совсем по другим причинам. Умерла же ханша в городе Касимове, где она жила со своим третьим мужем Шах-Али. При этом, её сына Утямыша взял на воспитание Иван Грозный. Впоследствии подросток перешёл в православную веру и принял имя Александр. Считается, что он погиб в двадцатилетнем возрасте в битве с литовцами во время царского похода на Полоцк.

Так что, какая-то доля истины в этой истории есть — Иван Грозный действительно осадил Казань и явно был знаком с ханшей Сююмбике. Но никакой башни он, конечно, не строил — это всего лишь исторический миф.

Редактор: Алексей Ткаченко
Темы казань история татарстан иван грозный
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