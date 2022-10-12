Иван Пулихов: казнь за "партийное задание"

14 января 1906 года на площади у Минской ратуши известный эсер-террорист Иван Пулихов по кличке Вася совершил покушение на тогдашнего минского губернатора Павла Курлова. Это было его "партийным заданием".

Неудачная "акция"

Пулихову в то время было всего 26 лет. Происходил молодой человек из обедневшей дворянской семьи. Окончив неполных семь классов реального училища, юноша уехал в Петербург, где экстерном сдал экзамен на аттестат, что позволило ему поступить в университет. Там Иван влился в революционное движение. За участие в студенческих демонстрациях Пулихова арестовали, а затем выслали в родной Минск под надзор полиции.

Пулихов поселился на съёмной квартире в районе нынешней улицы Чичерина, зарабатывал на жизнь, давая частные уроки. Но большую часть заработанных средств он перечислял подпольной организации эсеров, в которой состоял. Одним из "партийных заданий" и стало убийство губернатора.

Революционные организации часто ставили перед собой цели убийства видных людей из числа чиновников, военных, аристократов. Порой, в этих преступлениях не было никакого явного смысла, просто их организаторы выступали против представителей определённых социальных групп.

Напарницей Пулихова в этой "акции" стала эсерка Александра Измайлович. В тот день губернатор присутствовал на отпевании незадолго до этого умершего генерала Курча. Когда гроб с телом усопшего выносили из Петропавловского собора, Иван бросил в Курлова бомбу, но та не взорвалась. Тогда Измайлович стала стрелять из пистолета в полицмейстера Норова, ранив нескольких человек.

Бежать не получилось

Обоих арестовали и отправили до суда в Пищаловский замок в Романовском предместье, где в то время располагалась городская тюрьма. Впрочем, располагается она там и теперь: здание известно как следственный изолятор № 1, прозванный в народе "Володаркой", поскольку находится он на улице Володарского.

В замке в своё время находились в заключении многие известные люди — писатели Якуб Колас, Винцент Дунин-Марцинкевич, Максим Танк, будущий польский лидер Юзеф Пилсудский… А будущему руководителю ВЧК Феликсу Дзержинскому удалось даже бежать оттуда.

Но вернёмся к Ивану Пулихову. Если верить источникам, то товарищи готовили ему побег, однако другой заключенный, Александр Хохлов, донёс администрации тюрьмы, и бежать не удалось.

Улица имени убийцы

16 февраля состоялся суд. Обоих убийц — Пулихова и Измайлович — приговорили к смертной казни. Родственники приговорённых подали кассационные жалобы, и Александре впоследствии заменили казнь бессрочной каторгой. Жалобу отца Ивана оставили без удовлетворения.

Приговор относительно Пулихова привели в исполнение 26 февраля. В показательных целях его повесили прямо на тюремной башне. При этом, по преданию, политзаключённые вывесили в окнах своих камер чёрные флаги в память о "безвинно погибшем" товарище. Тело "Васи" тайком похоронили на Сторожевском кладбище.

Двадцать лет спустя кладбищенский сторож указал место захоронения бывшим однопартийцам Пулихова. Те решили увековечить память покойного революционера и организовали сбор денег среди горожан. На эти средства на могиле Пулихова установили надгробие из красного гранита. В 1954 году, после ликвидации Сторожевского кладбища, останки "Васи" были перезахоронены на Военном кладбище. И по сей день одна из улиц Минска, расположенная в районе бывшей рабочей слободы Ляховка, где когда-то проходили конспиративные собрания эсеров, носит имя Ивана Пулихова.