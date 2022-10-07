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Автор Ирина Шлионская

"Дикая охота короля Стаха": история белорусского политического предательства

Наследие

Многим знакома написанная ещё в советские времена повесть белорусского автора Владимира Короткевича "Дикая охота короля Стаха", а также снятый по ней фильм. Считается, что произведение основано на легенде, но вот в основу этой легенды легли вполне реальные и довольно драматические события.

"Дикая охота короля Стаха": история белорусского политического предательства

Побратим-убийца

Легенду о Дикой охоте связывают с Коссовским замком, расположенным в Ивацевичском районе Брестской области. На рубеже XVI-XVII столетий жил в этих краях молодой шляхтич Стах Горский, провозгласивший себя белорусским королём. Белорусские земли входили тогда в состав Великого княжества Литовского. И вот, Стах решил добиться их независимости. Он нашёл поддержку у местной шляхты, недовольной польскими порядками, у крестьян, которых польские власти довели до нищеты, и даже у местных разбойников. В 1602 году другие белорусские магнаты начали присягать Стаху Горскому как законному монарху.

Только хозяин замка в Коссово, шляхтич Роман Яновский, замыслил предательство, хоть и был побратимом Горского. Удобный случай выпал, когда оба шляхтича со своей свитой отправились охотиться на болотную рысь, водившуюся в Волотовой прорве. Кстати, рысь чуть не растерзала Яновского, а Стах спас его от гибели. Но несмотря на это, Роман так и не отказался от своих коварных планов.

После охоты он приказал своим слугам поднести Горскому и его свите вино, в которое было подмешано сонное зелье. Когда у охотников начали слипаться глаза, Яновский ударом в затылок убил Стаха, а затем вместе со слугами перебил всех людей "короля".

Чтобы скрыть следы преступления, трупы привязали к их собственным коням, а коней загнали в трясину. Но Стах Горский, оказывается, был еще жив, и издали прокричал, что отдаст душу дьяволу, чтобы тот помог ему свершить возмездие над убийцами.

Мёртвые всадники

А через две недели, как гласит предание, убитые вернулись.

"Не разбирая дороги, мчалась дикая охота по самой жуткой трясине, по лесу, по протокам. Не звякали удила, не звенели мечи. На конях сидели молчаливые всадники, и болотные огни катились впереди дикой охоты Стаха прямо по трясине", — так описывает это событие Короткевич.

Якобы мёртвые охотники нагнали Романа Яновского, и его сердце разорвалось от ужаса. Уже мёртвым он упал в болото… Но мертвецы на этом не успокоились. Прошёл слух, что они периодически возвращаются за потомками Яновского. Теперь они не были бесшумны: о приближении мёртвых всадников возвещали грохот и лязг доспехов, а также звуки охотничьих рогов.

"С того времени многие видели на торфяных равнинах дикую охоту Стаха, — пишет Короткевич. — И хотя карала она не всех, но мало у кого не разрывалось сердце, когда видел он на болотах мрачные тени всадников".

Исторический факт

Кстати, главный герой книги Короткевича, этнограф Андрей Белорецкий, отнюдь не вымышленный персонаж. Именно от него писатель узнал эту старинную легенду — они познакомились, когда учёный был уже глубоким стариком.

Конечно, история о Дикой охоте — не более чем миф. Но Стах Горский действительно существовал. И кто знает, как сложилась бы судьба Беларуси, если бы он и впрямь стал её королём…

Редактор: Алексей Ткаченко
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