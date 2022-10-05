Мишка Япончик: бандит, анархист, "революционер"

Имя Мишки Япончика, наверняка, знакомо даже тем, кто ничего о нём не читал. Для большинства из нас он просто знаменитый бандит из Одессы, выведенный Исааком Бабелем под именем уголовника Бени Крика. Мало кто знает, что на самом деле Мишка занимался ещё и политикой. Вернее, оправдывал политическими мотивами свои криминальные деяния. Что, собственно, и привело его к столь ранней кончине.

Каторжник с Молдаванки

Настоящее имя знаменитого налётчика — Мойше-Янкель Меер-Вольфович Винницкий. Прозвище Япончик он получил, по одной из версий, за характерный разрез глаз, а по другой — за то, что любил рассказывать "коллегам" о том, как живут воры в японском городе Нагасаки.

Родился Япончик в 1891 году на одесской Молдаванке. Отец его, по профессии фургонщик, умер, когда мальчику было шесть лет. В детстве Мойше ходил в еврейскую школу и одновременно работал учеником в матрацной мастерской. Потом трудился электриком на заводе аэропланов Анатра.

После еврейских погромов в октябре 1905 года подросток стал членом отряда анархистов-коммунистов "Молодая воля". Вместе с товарищами он совершал налёты на лавки и богатые квартиры под видом "политической" деятельности. Одной из "акций" отряда стало убийство полицмейстера Михайловского участка подполковника В. Кожухаря. За это Мойше Винницкого приговорили к смертной казни, но, видимо, из-за юного возраста (ему тогда было 16) заменили её на 12 лет каторги.

Грязные деньги

В тюрьме и на каторге Винницкий провёл десять лет. На свободу он вышел как раз накануне революции, в 1917 году, и тут же организовал в Одессе большую банду налётчиков, став здешним королем уголовного мира. На счету шайки Япончика были ограбление Румынского игорного клуба, магазина Гольдштейна и сахарозаводчика Ю. Г. Гепнера. Параллельно с этим Япончик организовал так называемую Еврейскую революционную дружину самообороны на случай возможных погромов и призвал грабить "только буржуазию и офицеров".

Как-то бандит лично убил вора, ограбившего какого-то рабочего. Также он наладил связи с одесскими анархистами. В декабре 1917 года группа бандитов и анархистов во главе с Япончиком захватила публичный дом Айзенберга на улице Дворянской и устроила там штаб.

Сотрудничал Япончик также с большевиками и эсерами, в том числе с возглавлявшим большевистское подполье Г. И. Котовским, с которым когда-то вместе сидел в тюрьме. В январе 1918 года, во время революционных беспорядков, банда Япончика совершила налёт на Регистрационное бюро полиции и сожгла картотеку на 16 тысяч одесских уголовников. А в декабре того же года, во время эвакуации из Одессы австро-германских войск, они взяли штурмом Одесскую тюрьму, устроив массовый побег заключённых.

Леонид Утёсов, который знал Япончика лично, утверждал, что тот покровительствовал артистам и не любил убивать. Тем не менее, в период франко-греческой интервенции шайка Япончика активно занималась рэкетом, и несколько коммерсантов, не желавших платить бандитам, были ей убиты.

На деньги, заработанные на криминале, Мишка открыл роскошный ресторан, при котором функционировали казино и публичный дом.

Конец воровского полка

В апреле 1919 года Одесса перешла в руки красных. По слухам, Мишка Япончик якобы был назначен командиром бронепоезда и даже служил в ЧК. Но точно известно, что в мае 1919 года он сформировал "революционный полк" из одесских уголовников, анархистов и мобилизованных в армию студентов Новороссийского университета.

Новоявленные "красноармейцы" должны были отправиться на фронт воевать с Петлюрой. Но из более чем 2000 "бойцов" до фронта доехали лишь немногим больше 700. Да и то, как только началось серьёзное противостояние с петлюровцами, "солдаты" Япончика побросали оружие и разбежались.

В начале августа 1919 года дезертиры захватили пассажирский поезд, чтобы на нём вернуться в Одессу. Однако, возле парка Марьина роща, недалеко от железнодорожной станции Вознесенск, состав был остановлен отрядом красных кавалеристов. Япончика застрелили на месте при попытке оказать сопротивление. Остальные дезертиры также были либо убиты, либо арестованы.

Хотя в архивах содержатся сведения о том, что в действительности Мишку Япончика расстрелял уездный военный комиссар Никифор Урсулов. Об этом он написал рапорт на имя одесского окружного комиссара по военным делам, ошибочно назвав бандита "Митькой Японцем". Но, так или иначе, Япончик нашёл свою смерть, прожив всего лишь 27 лет. Если бы только он не ввязался в политику!