Ошибка резидента: что случилось с советской разведчицей Рэй Беннет

Рэй Беннет в 1920-1930-е годы прошлого века являлась агентом советской военной разведки. Но её блестящая, казалось бы, карьера завершилась трагически…

Из Нью-Йорка в Москву

Раиса Эпштейн родилась в апреле 1899 года в Петрозаводске. В раннем детстве девочка потеряла мать, а в ноябре 1913 года переехала в Нью-Йорк, где к тому времени обосновался её отец, Соломон Эпштейн.

Окончив колледж, девушка стала преподавать английский язык как иностранный. Ещё во время учёбы она познакомилась со своим будущим мужем Жюлем (Юлием) Беннетом, тоже эмигрантом из России.

Когда в России произошла революция, Рэй и Жюль восприняли новости с энтузиазмом. Рэй мечтала вернуться на родину, которая теперь звалась Советским Союзом. В 1927 году её мечта осуществилась, и они с мужем смогли перебраться в СССР.

Рэй удалось устроиться преподавателем английского языка на Восточном факультете Военной академии имени Фрунзе. Там она и познакомилась с Иосифом Овадисом, занимавшим достаточно высокий пост в Разведуправлении. Вскоре они развелись с Жюлем, и Овадис стал вторым мужем Рэй, которую теперь опять звали Раисой. Но фамилию Беннет она оставила.

Радиостанция в Шанхае

В 1928 году Рэй познакомилась с начальником Разведуправления Яном Берзиным, и тот предложил ей поработать в разведке. В июле 1929 года молодая женщина отправилась в Шанхай — выполнять своё первое задание.

Для прикрытия Рэй днём занималась привычным делом — преподаванием английского, а ночами расшифровывала радиограммы.

Во главе Китая тогда стоял Чан Кайши, в 1927 году порвавший с коммунистами. К моменту приезда Рэй в Шанхае и других китайских городах проводились массовые казни членов компартии. А летом 1929 года началось ещё и противостояние СССР с Китаем из-за Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД), соединявшей Читу с Владивостоком. Это переросло в военный конфликт, но Красной Армии удалось разгромить китайцев, захвативших железную дорогу. Кроме того, территориальные притязания на советский Дальний Восток предъявляли и японцы. Так что, обстановка была крайне непростой.

В середине февраля 1930 года Рэй вернулась в Москву. Климат в Шанхае был очень жарким, и это подорвало её здоровье. На шанхайской радиостанции Рэй заменила Надежда Улановская.

Невыполненное задание

Вскоре Рэй забеременела и 29 декабря 1930 года произвела на свет дочь, которую назвали Джой. Однако, уже весной 1931 года она получила от ГРУ очередное задание. Ей предстояло под прикрытием отправиться в Кабул, где в это время находился её муж в качестве корреспондента информагентства ТАСС. Ребенка Рэй взяла с собой — молодая мать вызывала меньше подозрений.

После миссии в Кабуле Рэй дали новое, куда более интересное и захватывающее задание — одновременно внедрить несколько десятков советских агентов в самые престижные американские университеты.

Предполагалось, что Рэй отправится вместе с группой подготовленных агентов в США, но в последний момент поездку отменили из-за вторжения Японии в Маньчжурию, которая была китайской территорией, но тесно граничила с СССР. В результате Рэй сказали, что она, всё же, поедет в Америку, но с другим заданием — создать на Западном побережье США резидентуру, цель которой — отслеживать грузоперевозки в Японию, импортировавшую из страны металлы и нефть для военной промышленности.

Однако, с вербовкой агентов Рэй потерпела неудачу. Она попыталась было установить контакт с писателем-социалистом Эптоном Синклером — Сталин надеялся, что известный литератор поддержит СССР в ситуации Маньчжурского кризиса. Однако, Синклер не планировал помогать русским в их "шпионской работе". Общение с двумя американскими партийными лидерами — Ирвингом Капланом и Натаном Сильвермастером — также не принесло результатов.

Роковое возвращение

Рэй мечтала вернуться в СССР, но понимала, что разрешения на это не получит. Тогда она сообщила в НКВД, что американские спецслужбы её "раскрыли". Под этим предлогом она переехала из Сан-Франциско в Нью-Йорк. Там она установила связь с членами троцкистских групп в Бостоне, что не понравилось её советскому руководству.

В конце концов, Рэй вернулась в Москву, где на неё наложили дисциплинарное взыскание за самовольное прекращение операции и отстранили от работы в разведке. Но затем Берзин, который ценил Беннет как сотрудника, назначил её старшим руководителем по языкам при Разведуправлении.

В апреле 1935 года Рэй Беннет арестовали по обвинению в контрреволюционной деятельности. На допросах в НКВД она, видимо, под давлением, дала показания на многих своих друзей и коллег.

Беннет приговорили к пяти годам исправительно-трудовых лагерей и отправили на Соловки. Осенью 1937 года её привезли в Москву и приговорили к высшей мере наказания — расстрелу. 19 сентября 1957 года Раису Соломоновну Эпштейн-Беннет посмертно реабилитировали.