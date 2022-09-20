Украсть звёзды с кремлёвских башен пока не получилось

Сколько денег срубили за последние десятилетия на "реставрации" Кремля, зданий Госплана (Госдумы), Большого театра, и не сосчитать. Оставим вопрос о профессионализме "реставраторов" из Турции историкам, художникам и архитекторам. Но масляной краски не жалели.

Когда-то я по долгу службы был на встрече второго председателя Госдумы Геннадия Селезнёва с рукодителем британского МИД Робином Куком. Селезнёв, вероятно, захотел обратить внимание англичанина на идущий в российском парламенте ремонт:

"Это первый ремонт в этом здании за последние 60 лет". На что Кук с хорошим британским юмором заметил: "А в нашем парламенте уже 600 лет не делали ремонт. Ничего, работаем".

Звёзды вместо орлов

По нынешним российским дензнакам мы прекрасно знаем, что двуглавые орлы являются государственной символикой постсоветской России. Кстати, их изображение находилось на верхушках шатров четырёх кремлевских башен уже в XVII веке. Раз в столетие, с изменением изображения государственного герба, меняли позолоченных орлов на башнях. К моменту их демонтажа самым старым являлся орёл Троицкой башни. Его водрузили в 1870, а самым молодым стал орёл на Спасской, установленный в 1912 году.

Непостижимо, но это факт, до сих пор спорят, из какого материала были сделаны орлы — металл или позолоченное дерево. Некоторые исторические данные указывают на то, что их туловище было деревянным, а прочие детали — металлическими. В 1930 году искусствовед и реставратор Игорь Грабарь провёл экспертную оценку орлов и вынес свой вердикт: "Ни один из существующих сейчас на кремлёвских башнях орлов не представляет памятника старины и в качестве такового не может быть защищаем". А время на улице уже было другое…

Пятиконечные звёзды из нержавеющей стали установили на кремлёвских башнях ещё в 1935 году. Это были Спасская, Никольская, Боровицкая и Троицкая башни. Через пару лет звезда появилась на Водовзводной башне. Звёзды также были украшены советской символикой — серпом и молотом.

Современные звёзды были выполнены по эскизам народного художника СССР Фёдора Федоровского. Понятно, что всё было сделано на высокохудожественном уровне. В качестве главного материала пошли уральские самоцветы. Горный хрусталь, топазы и аметисты продержались до 1937 года. Недолго.

Климат, не всегда благоприятный, он и в Москве — климат. Камешки потускнели, хрусталь побледнел.

Некоторые готовы молиться любому идолу

С 1937 года ведёт начало великолепие красных звёзд на Кремлёвских башнях. Звёзды, которые узнают во всём мире и которые ассоциируются у любого жителя нашей планеты с Россией и Кремлём. Это наша визитная карточка, уничтожить которую было бы преступлением.

Надо знать, что рубиновые звёзды выключали во время Великой Отечественной войны. Были замаскированы и перекрашены кремлёвские стены, купола церквей. Звёзды накрыли защитными чехлами, но по распоряжению Сталина их открывали на время военного парада 1941 года. Тем не менее, стекло на звёздах было повреждено во время бомбардировок Москвы. После расчехления звёзд в мае 1945 года их отмывали три дня.

Новые звёзды Советская власть сделала из рубинового двуслойного стекла с горящими внутри электрическими лампочками. Позже не раз рубиновый слой обновлялся и увеличивался по толщине. Каркас для них был сделан из нержавейки. А для их обслуги до сих пор работает проверенная нужными службами своя бригада.

В башни по трубам идёт воздух, который охлаждает раскалённые лампы. Звёзды же светятся. А мощность самой большой звезды достигает 5000 ватт, других, поменьше, — 3700. Но главное, они горят.

Понятно, чем выше, тем больше ветра. Вот и борются с московским ветром кремлёвские звёзды, закреплённые на основании при помощи роликов. А ведь это — огромная работа советских инженеров, которые в ещё "неинновационные" годы сумели создать такой шедевр как в технологическом, так и в художественном плане.

Тем не менее, уже с приходом в России новой власти в 1990-е годы на фоне "обновления" госучреждений у нуворишей появилась мысль: а не заменить ли нам звёзды на орлов. Вероятно, просчитывались суммы отката, стоимость, а почему бы и не аукционная на Западе, кремлёвских звёзд. Но даже окружение тогдашнего президента РФ на это не пошло. Хлопотно. Деньги можно найти и внизу. Правда, и ответ был вполне адекватным — нужно политическое решение. Но ни президенту, ни Федеральному Собранию в то время до этого не было дела. Устраивались пока внизу. Но "звёзды" и "орлы" до сих пор беспокоят кое-кого. Скорее всего, тех, у кого двойное гражданство.

Так что, придя в новогоднюю ночь на Красную площадь, посмотрите на Кремлёвские звёзды — они всё ещё горят. Не будут гореть, значит, продали.