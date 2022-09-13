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Автор Сергей Лебедев

Российские чубайсы продали не только Аляску

Наследие » Россия

Маленькая предыстория, принесшая русским кровь и миллионы убытков.

Российские чубайсы продали не только Аляску

В марте 1867 года Российская империя подписала с США договор о продаже российских владений на Аляске. С американской стороны был такой задор, такая радость, свалившейся на них удаче, что госсекретарь Сьюард даже заставил своих спичрайтеров всю ночь писать речь об "американо-российской дружбе".

Ну и, конечно, тогдашний посол России в США тоже не отличался русскими корнями — некий Стёкль, женатый на американке. Да и умер-то он не в России, а в Париже. Немцы, однако.

Не женитесь на американках

Американцы просто не поверили такой удаче. А вернее, подарку от русских, когда царь Александр II предложил США всего лишь Аляску. А действительно, а зачем она нам — мы тогда Сибирь и Дальний Восток не могли переварить. В Крым желающих поехать было немало, а вот на Север…

Мы получили чек на 7 млн 200 тыс долларов "золотом". Отмечают, что царь был готов получить отступных даже на 5 млн. Но и 7 млн мы не получили. Расходы на переписку — Интернета тогда не было — одна лишь депеша по телеграфу Стёкля обошлась нам в 10 тыс долларов. А тут ещё и расходы на подарки местным законодателям и газетчикам, которые по глупости тогда ещё не понимали геополитическую важность приобретения США российской Аляски.

В итоге, Россия вместо 12 млн рублей серебром получила 9 млн. Да и слово "продажа" наш тогдашний МИД стыдливо обозвал "уступкой". А сколько нынешний МИД РФ сделал за последние 25 лет "уступок" по границе с Китаем и Казахстаном? Кстати, может быть, поэтому сегодня казахские лидеры так нагло себя ведут с нами, вкупе с другими?

Интересный факт — в 1988 году американцы за час путины вылавливали у проданной нами территории рыбы на сумму, превышающую "стоимость" Аляски в 1867 году.

И надо помнить, русские, жившие ранее на Аляске, отнюдь не загорали в тёплом море, а регулярно отбивались от местного населения, которое нередко снабжали оружием и провиантом те же испанцы и американцы. А до царя было далеко. Вот и лилась наша кровь в русских фортах в Америке.

По аналогии с нынешним временем можно сказать, что всё это делалось келейно, без учёта мнения российской общественности. Да, не было той же Госдумы. Ну, а если бы была — как мы видим, и нынешние законодатели стали только обузой для российской экономики. "Пикейные жилеты" у нас сидят около каждого российского дома. Даром.

Во времена СССР, который ещё в 1917 году отменил все договоры Российской империи, можно было бы потребовать Аляску назад. Но наследники большевиков настолько присосались к халявным спецзаказам и спецобсуживанию, что им хватало и "того, что есть".

Когда пришли новые "экономисты" в лице того же Анатолия Чубайса, кстати, бывшего руководителя администрации Президента РФ, на Аляску плюнули. Ну, если последний заявлял, что наша цель — "остановить коммунизм", чего ж говорить об Аляске. Сделаем свою российскую Аляску.

"Я вижу себя в качестве почётного пенсионера российского значения"

Вообще, история послесоветской России интересна. В плане, как не надо было делать. Не удивлюсь, что нашу историю, новую, уже изучают на спецкурсах ЦРУ и особенно в Китае. Там же компартия у власти, и постулаты марксизма-ленинизма вкупе с установками председателя Мао — не пустой звук вместе с частной собственностью. Простой вопрос: где сделан ваш мобильник?

Опустим вопросы приватизации по Чубайсу. Большая часть из тех, по кому она прошла, уже отошли в мир иной. Но большая часть населения почему-то не смогла получить за ваучеры 1990-х акции нефтегазового комплекса. Как и дивидендов. Понятно, вы же не сидели на Старой площади в Москве. Зато за ваучеры давали водку. Она потянула по номиналу на несколько батонов хлеба. По сути, так же когда-то приватизировали и Аляску.

Лет 15 назад соратники Чубайса потихоньку начали "линять" из России. Понятно, что не с пустыми карманам. И в страны НАТО. А уж сколько не изголялись за последнее время СМИ над возглавляемым Чубайсом "Роснано". И не сосчитать. Теперь можно. "Король" умер? Здесь, сложно сказать. Но он жив и благоденствует.

Понятно, работа в постсоветской России была нервная, да и обстановка в стране стала неудобной для олигархов, вот и рванул один из отцов "новой экономической политики" на лечение в одну из натовских стран. А вы говорите всё о каких-то санкциях против России. Ну, "Камамбера" нет — в Вологде сделаем.

Нужен был новый руководитель "Роснано", вместо заболевшего, вот он летом этого года и поведал Владимиру Путину о "системных ошибках" в корпорации. Так что, царь Александр может спать спокойно. Ведь "ошибки" Чубайса обошлись его потомкам в вывозе из РФ и вкладыванием в экономику стран НАТО триллионов долларов. А это больше, чем десяток Алясок. И, как результат, также тысячи километров океанской акватории. Я, как Шура Балаганов из "Золотого теленка", больше миллиона мелочью в деноминированных рублях не видел. А это хорошая авоська. Впечатляет.

Слово — не воробей, вылетит — не поймаешь. Прекрасная русская пословица. Даже, если ты и не сказал её в бане под лёгким подпитием, зато на различных экономических форумах, на которые в нынешней России мы большие мастаки, эти слова ловят все.

Вот и говорил когда-то председатель правления ОАО "Роснано":

"Ваш ваучер будет стоить, как две "Волги", "Миссия России — построение либеральной империи".

А эта фраза просто ласкает слух нынешних российских олигархов, которые, по последним сообщениям СМИ, намерены из стран НАТО помогать украинским боевикам деньгами, вывезенными из России:

"Нам приходилось выбирать между бандитским коммунизмом и бандитским капитализмом. Мы отдали собственность тем, кто был к ней ближе. Бандиты, секретари обкомов, директора заводов. Они её и получили".

"Мы (госкорпорация нанотехнологий "Роснано") — организация с деньгами, с кэшем, мы — организация без кредитов, мы — организация без залогов, вообще без каких бы то ни было обременений, и мы, конечно, ну просто в шоколаде".

Кто бы сомневался.

И, как апофеоз сказанного Чубайсом:

"Пока единственный конкурент остался у Бориса Николаевича — это Пётр Первый".

Сильно. Жаль, что Пётр Алексеевич не слышит. А, может, всё-таки слышит…

И последняя добрая фраза от "героя" современной России, особенно для нынешних "предпенсионеров", которые уже стали государственными рабами:

"Меня ждёт заслуженная трудовая пенсия за долгие годы непосильного труда. Я вижу себя в качестве почётного пенсионера российского значения. Мечтаю и считаю дни".

Как Чубайс ДУШИЛ российскую экономику в НУЛЕВЫЕ?
Редактор: Алексей Ткаченко
Темы сша аляска пенсия доллар россия борис ельцин анатолий чубайс
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