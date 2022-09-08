Русский национальный характер — не пицца, а каша и щи

Более сотни лет русские крестьяне боролись с "картошкой". Не хотели они менять репу на непонятные земляные "ягоды". Вот и называли последних "чёртовыми яйцами" или "чёртовыми яблоками". Само название наш известный мемуарист 18 века Андрей Болотов "законно" вывел из немецкого языка: "крафт" — сила и "тойфель" — дьявол. Но время показало, что для русского человека картошка — это действительно сила. А вот о "дьяволе" каждый будет говорить в меру своей испорченности.

И всё же, приходилось и в нашей русской истории усмирять "картофельные бунты" регулярной армией. Это ж не репа.

Так что, прав был полярный исследователь В. Стефансон, который считал, что испанские конкистадоры привезли в Европу более ценную культуру, чем золото — картофель.

И правы те, кто утверждают, что веками питание участвовало в создании того, что есть национальный характер. С пищей мы воспринимаем и условия той среды, из которых вышли наши предки. Мы, русские, предопределены употреблением в пищу хлеба, круп, репы, редьки, свёклы, моркови, лука, разных солений и кислых овощей. Понятно, что это возможно, когда у вас есть ещё зубки, а гастрит и язва не бродят по вашему желудку.

И как нам, русским, забыть всякие варенья, кисели и квасы. Да и мёд, конечно.

Конечно, если у вас есть средства на косточку с неплохим кусочком мяса говядины или свинины, это только усилит нашу русскую кухню с добавкой укропа и петрушки. Баранину в новой России себе позволяют такие же "новые" российские баи. Даже мусульманские мигранты в Москве жуют лишь бедную курицу, вспоминая детство золотое в своём ауле и любимого барашка.

Каша — пища наша

На Руси каши с незапамятных времён занимали не только важное, но и почётное место в ежедневном рационе, являясь одним из основных блюд. Как у бедных, так и у богатых.

Тогда кашей называлось всё, что готовилось из измельчённых продуктов. Были, например, у нас каши хлебные, которые варили из измельчённых сухарей. Кто из читателей вспомнит холодную "тюрю" — окрошки хлеба с молоком?

В XVI веке князь Василий Иванович после свадьбы ходил с молодой женой в баню. И в мыльне они не только мылись, но и ели кашу. В некоторых областях России каша вообще была единственной едой, которую молодые могли есть на свадебном пиру. А свадебный пир тогда у нас назывался "кашей". Вспоните пословицу: "Заварил кашу".

Русский рецепт каши зависел не только от крупы, но и от того, как эта крупа была переработана. Гречка — это ядрица и продел, а ячмень — перловая (крупное зерно), голландка (среднее зерно) и ячка (очень мелкое зерно). Просо идёт на приготовление пшённой (не пшеница, а просо) каши. Из пшеничной крупы варят манную кашу. А ещё была распространена зелёная каша, которую готовили из молодой недозрелой ржи. А вы, пицца, говорите.

Любимой кашей русских была гречка. Она действительно очень полезна: в ней очень гармонично сочетаются белки и углеводы, много витаминов. Эта крупа сочетается практически со всеми продуктами: мясом, рыбой, грибами, овощами.

И, слава Богу, что наших когда-то "друзей" по НАТО гречка не интересует.

Действительно, каша — очень простая еда, но её надо уметь готовить. И жаль, как это выясняют некоторые после -дцати лет, что умеют только наши бабушки.

Кстати, у многих перловая каша, особенно у тех, кто служил в армии, не всегда вызывает добрые чувства. Понятно, её тоже надо уметь готовить. А повара, в той же армии, нередко раньше считали, что каша готовится только из крупы и воды. Кто ж такое полюбит.

Тем не менее, перловка богата лизином — аминокислота, которая помогает человеку бороться с вирусами и микробами. Каша отлично спасает при запорах. И это неплохо. Эту кашу особенно любил Пётр Первый. Под хорошую стопочку.

Конечно, можно вспомнить и про Гурьевскую кашу. Но это, по сути, нынешние мюсли с добавлением разной крупы. Пшено, гречка и т. д. А сверху тонна сливок — кто бы сегодня в век инноваций знал, что это такое.

Рецепт щей по-мароккански

В своё время, будучи в гостях у дипломата-арабиста, я познакомился с весьма простым приготовлением "щей" по-мароккански. Русский читатель знает, видел или сам готовил супчики с капустой. А по-русски — это щи.

Панировка морковки, лука, и ещё чёрт знает чего. И всё это надо пошинковать, посолить, поперчить, испачкать сковородку маслом. А потом ещё терять время на пережарку с деревянной лопаткой. А тут ещё близкие или ТВ отвлекает.

В Марокко всё просто. Режем на четыре части вилок капусты, берём пару морковок, целиком лук, по вкусу приправу, и всё это кладём в кипящий мясной бульон. Если у вас всё в "шоколаде", кладёте в бульон из барашка, нет — значит мясной кубик, или просто в воду. Сколько варить? В зависимости от того, сколько у вас зубов во рту.

Поверьте, это вкусно. А то, что вам не нужно, допустим, лук, сразу же отправляете в ведро. Свой сок он уже отдал нашим щам.

Да, конечно, нет того священнодействия, когда упёрто делаешь то, что когда-то делали наши бабушки и мамы. Зато быстро и вкусно. Приятного аппетита!