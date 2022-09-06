Если Россия хочет продолжать жить, она должна беречь свои исторические памятники

В 1970-м году в одном из журналов "Советский воин" на последней странице а-ля "Пёстрая смесь" была опубликована маленькая информация с такой же маленькой фотографией.

На фото военнослужащие Советской армии в парадках уже образца 1970 года снялись с дедушкой, грудь которого украшали медали и георгиевские кресты. Ветерану было за 100 лет, и он дрался за турецкую (болгарскую) крепость Плевну.

Когда слово "русский" вызывало уважение

Осада и взятие Плевны русскими войсками стало одним из ключевых событий Русско-турецкой войны 1877-1878 годов. После падения этой крепости русским войскам был открыт путь через Балканы, а Османская империя лишилась первоклассной 50-тысячной армии.

Дальнейшие стремительные действия русских войск позволили осуществить переход через Балканские горы и добиться подписания выгодного для России Сан-Стефанского мира. И тем не менее, осада Плевны вошла в отечественную военную историю как одна из самых кровопролитных и тяжёлых. За время осады потери русских войск составили более 40 тысяч человек убитыми и ранеными.

Одним из факторов, обусловившим высокие потери русской армии во время трёх безуспешных штурмов Плевны и ряде других боёв за овладение турецкими опорными пунктами вокруг данной крепости, стала высокая плотность огня турецкой пехоты.

Нередко турецкие солдаты имели два образца огнестрельного оружия одновременно — американскую винтовку Пибоди-Мартини для дальней стрельбы и магазинные карабины Винчестера для ближнего боя, позволявшие на короткой дистанции создать высокую плотность огня.

Памятник героям Плевны

Напомним, что в Мо­ск­ве в 1887 году был установлен па­мят­ник-часовня "Гре­на­дё­рам, пав­шим под Плев­ной". После развала СССР он стал известен, как место сборища всяких извращенцев гомосексуальной ориентации. Увы, и это тоже постыдный этап истории новой России.

Приведём обращение к войскам об открытии добровольной подписки на памятник героям Плевны:

"Служа данью глубокого уважения к памяти павших в этом сражении, воздвигаемый памятник послужит поддержанием в дальнейших потомках высоких воинских чувств: доблести, отваги и мужества, а для народов Балканского полуострова — напоминанием, что своею свободою, новою жизнею они обязаны христианскому великодушию русского народа, искупившего их освобождение кровью верных сынов".

Когда-то я прочитал прекрасные слова, которые можно отнести и к памятнику нашим русским героям. Если нация хочет продолжать жить, она, как зеницу ока, должна беречь памятники, которые до нас доносят атмосферу своей эпохи, заставляют почувствовать её кожей и перенести нас в ту эпоху (это, конечно, не относится к китчу времён 1990-х годов, тех же дешёвых поделок Церетели, опустивших Москву ниже плинтуса).

Памятник героям Плевны — уникальная реликвия Москвы, поставленная в конце 19 века у Ильинских ворот.

Слава Богу, что ни Политехнический музей, ни соседство рядом аппарата ЦК ВЛКСМ, ни улица Богдана Хмельницкого не посмели снести этот памятник гордости русской армии.

Остались на памятнике и скульптурные группы (нынешние скульптурные поделки а-ля модерн даже рядом не стоят по реалистичности и шедевральности использованных композиций): здесь турок вырезает болгарскую семью, а русский гренадёр побеждает башибузука и снимает цепи рабства с болгарской женщины.

Сегодня, как показывают реалии, все устремления русских царей освободить от османского ига единоверцев, живущих на Балканах, оказались утопией. Те, кого освобождали русские воины, получали в наследство немецких царей, а их потомки сегодня мечтают только о "грин-карте" США. Как результат — полторы сотни лет мы так же натыкаемся на свои грабли, уповая на мифическое "Славяне всех стран, соединяйтесь".

И, несмотря ни на что, именно эти памятники заставляют нас помнить, что мы русские.