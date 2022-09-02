Почтовая марка поссорила Киев и Москву и довела до войны Боливию и Парагвай

Миллионы людей в мире уже почти 200 лет собирают марки. Первая марка, названная "Чёрный пенни", была выпущена 6 мая 1840 года в Великобритании. С тех пор этой "болезнью" под названием филателия "переболели" не только школьники, но и убелённые сединой старики. И эта "болезнь" продолжает "заражать" всё больше людей планеты.

Во-первых, чаще всего этот предмет коллеционирования можно отнести к бюджетному. Во-вторых, за последние 30 лет мир пополнился новыми странами, которые также начали выпускать свои "знаки оплаты за пересылку почтовой корреспонденции".

На первый взгляд, маленькая бумажка с клеевой основой, с перфорацией или без, не представляет никакой угрозы для обывателя. Тем не менее, история уже знает случаи, когда обычные почтовые марки приводили к войне или национальному противостоянию.

Война за нефть

Как уже говорилось, почтовые марки становились не только средством пополнения бюджета и пропаганды, но и были по­во­дом для начала войны.

Уже в 1920-е годы южноамериканские государства Парагвай и Боливия начали претендо­вать на пустынную территорию вокруг плато Гран-Чако.

Следуя британской традиции, Испания, покидая свои колонии, "позабыла" провести чёткую границу между своими банановыми владениями. Через сто лет эта забывчивость аукнулась. Две страны начали оспаривать пла­то, где рассчитывали найти нефть.

Если посмотреть на марку Парагвая 1924 года, граница с Боливией не указана. Зато на марке 1927 года она проходит се­вернее Гран-Чако, а через пять лет границу передвинули ещё дальше, обозначив как "Северное Чако Параг­вая" и лозунгом "Было, есть и будет".

Боливийцы обозначили спорную область — "Боли­вийское Чако".

Повод к войне есть. Дипломаты протестуют, военные стягивают войска к границам. В 1932 году, перед началом боевых действий, была выпущена ещё одна парагвайская серия марок, которая уже открыто вела к вооружённому конфликту.

Отметим, что Чакская война (1932-1935) принесла победу Парагваю. Боливийцы потеряли 72 процента искомых земель. Героем войны стал глава генерального штаба парагвайской армии, он же бывший генерал русской армии Иван Беляев, которого вместе с другими русскими офицерами-эмигрантами почитают в Парагвае как национальных героев.

Беляев, кстати, ещё перед войной вместе с товари­ща­ми по эмиграции организовал несколько этнографических и геологических экспедиций на плато Чако.

Как и в любой войне, марки "окрасились" в красный цвет крови — погибло более 90 тысяч человек, но нефть так и не нашли.

А чей трамвай-то?

Более миролюбивый конфликт, но с националистическим душком, состоялся в середине 1990-х годов прошлого века. Время, когда бывшие республики СССР искали, где только можно, свою великодержавность, придумывали свою историю и почтовые марки. В массовости последних впереди планеты всей, конечно, была Украина. Киевские князья и гетманы всех цветов и размеров украсили тогдашние марки "незалежной".

Кстати, тогда же и появилась марка с городом украинской "морской" славы — Севастополем. Но российской стороне тогда было не до "славы", чтобы указать на ошибку, так что сегодня посчитаем эту марку недоразумением украинской филателии.

В 1996 году у нас была выпущена красочная серия "100 лет трамвайному движению в России". На первый взгляд, прекрасная печать, познавательный материал, который украсит любой альбом филателиста и фанатов отечественного городского транспорта. Тем не менее, специалисты-историки русского трамвая раскритиковали серию, найдя здесь большое количество ошибок. Понятно, что речь шла не о "зубчиках", а о каких-то пантографах, загадочных "сериях", что понятно только настоящим знатокам.

Но больший спор в сети пошёл, в частности, о "национальной" принадлежности первого в Российской империи электрического трамвая. На Украине сказали: "А трамвай-то украинский. Негоже его москалям себе приписывать. Вертайте назад".

Действительно, первый общественный трамвай до революции начал ходить в июне 1892-го года в Киеве. Тогда столице киевского генерал-губернаторства, входившей в состав Российской империи. А вот подвижной состав тамошнего трамвая был изготовлен на Коломенском заводе (Коломенский машиностроительный завод). Именно Коломна и стала колыбелью российских трамваев на электрической тяге, а трамвайное производство продолжалось здесь на протяжении сорока лет.

Так и остался в нашей почтовой серии первый трамвай российским. А не украинским. Историю не перепишешь.