Миллионы людей в мире уже почти 200 лет собирают марки. Первая марка, названная "Чёрный пенни", была выпущена 6 мая 1840 года в Великобритании. С тех пор этой "болезнью" под названием филателия "переболели" не только школьники, но и убелённые сединой старики. И эта "болезнь" продолжает "заражать" всё больше людей планеты.
Во-первых, чаще всего этот предмет коллеционирования можно отнести к бюджетному. Во-вторых, за последние 30 лет мир пополнился новыми странами, которые также начали выпускать свои "знаки оплаты за пересылку почтовой корреспонденции".
На первый взгляд, маленькая бумажка с клеевой основой, с перфорацией или без, не представляет никакой угрозы для обывателя. Тем не менее, история уже знает случаи, когда обычные почтовые марки приводили к войне или национальному противостоянию.
Как уже говорилось, почтовые марки становились не только средством пополнения бюджета и пропаганды, но и были поводом для начала войны.
Уже в 1920-е годы южноамериканские государства Парагвай и Боливия начали претендовать на пустынную территорию вокруг плато Гран-Чако.
Следуя британской традиции, Испания, покидая свои колонии, "позабыла" провести чёткую границу между своими банановыми владениями. Через сто лет эта забывчивость аукнулась. Две страны начали оспаривать плато, где рассчитывали найти нефть.
Если посмотреть на марку Парагвая 1924 года, граница с Боливией не указана. Зато на марке 1927 года она проходит севернее Гран-Чако, а через пять лет границу передвинули ещё дальше, обозначив как "Северное Чако Парагвая" и лозунгом "Было, есть и будет".
Боливийцы обозначили спорную область — "Боливийское Чако".
Повод к войне есть. Дипломаты протестуют, военные стягивают войска к границам. В 1932 году, перед началом боевых действий, была выпущена ещё одна парагвайская серия марок, которая уже открыто вела к вооружённому конфликту.
Отметим, что Чакская война (1932-1935) принесла победу Парагваю. Боливийцы потеряли 72 процента искомых земель. Героем войны стал глава генерального штаба парагвайской армии, он же бывший генерал русской армии Иван Беляев, которого вместе с другими русскими офицерами-эмигрантами почитают в Парагвае как национальных героев.
Беляев, кстати, ещё перед войной вместе с товарищами по эмиграции организовал несколько этнографических и геологических экспедиций на плато Чако.
Как и в любой войне, марки "окрасились" в красный цвет крови — погибло более 90 тысяч человек, но нефть так и не нашли.
Более миролюбивый конфликт, но с националистическим душком, состоялся в середине 1990-х годов прошлого века. Время, когда бывшие республики СССР искали, где только можно, свою великодержавность, придумывали свою историю и почтовые марки. В массовости последних впереди планеты всей, конечно, была Украина. Киевские князья и гетманы всех цветов и размеров украсили тогдашние марки "незалежной".
Кстати, тогда же и появилась марка с городом украинской "морской" славы — Севастополем. Но российской стороне тогда было не до "славы", чтобы указать на ошибку, так что сегодня посчитаем эту марку недоразумением украинской филателии.
В 1996 году у нас была выпущена красочная серия "100 лет трамвайному движению в России". На первый взгляд, прекрасная печать, познавательный материал, который украсит любой альбом филателиста и фанатов отечественного городского транспорта. Тем не менее, специалисты-историки русского трамвая раскритиковали серию, найдя здесь большое количество ошибок. Понятно, что речь шла не о "зубчиках", а о каких-то пантографах, загадочных "сериях", что понятно только настоящим знатокам.
Но больший спор в сети пошёл, в частности, о "национальной" принадлежности первого в Российской империи электрического трамвая. На Украине сказали: "А трамвай-то украинский. Негоже его москалям себе приписывать. Вертайте назад".
Действительно, первый общественный трамвай до революции начал ходить в июне 1892-го года в Киеве. Тогда столице киевского генерал-губернаторства, входившей в состав Российской империи. А вот подвижной состав тамошнего трамвая был изготовлен на Коломенском заводе (Коломенский машиностроительный завод). Именно Коломна и стала колыбелью российских трамваев на электрической тяге, а трамвайное производство продолжалось здесь на протяжении сорока лет.
Так и остался в нашей почтовой серии первый трамвай российским. А не украинским. Историю не перепишешь.
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