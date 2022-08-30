Русские солдаты в Берлине: помощь мирному населению и сохранённый город

Каких только придуманных гадостей о нас не писали за последние полтысячи лет.

По сути, как только Европа узнала о появлении загадочной Московии и русских царей, расквитавшихся с монгольским игом. Фейки были не только развлекухой для обывателя, но и хорошим подспорьем для своих солдат, готовящихся вторгнуться на российскую территорию.

После беспрецедентной победы СССР в годы Великой Отечественной войны над гитлеровской Германией и её союзниками, шквал вранья о бойцах Красной армии и о Советском Союзе пошёл вразнос.

После развала СССР немецкие СМИ всё чаще встречают свою годовщину поражения новыми "открытиями" о зверствах Советов в оккупированной Германии. Понятно, что все немки были изнасилованы "красными". Грабежи и убийства, само собой. О своих "подвигах", при этом, тамошние СМИ предпочитают не говорить.

Владимир Шафир, который был в 1945 году помощником военного прокурора в Берлине, вспоминал:

"Как только солдаты увидели, как страдает население в разрушенном городе, они начали без приказов выкатывать на улицы полевые кухни и кормить берлинцев, прежде всего детей".

Да. Грабежи и убийства были. Но, как оказалось, это была банда "генерала-Васьки". Банда состояла из военнопленных и угнанных из СССР людей. Прятались они в британской зоне оккупации. А форму красноармейцев надевали для дискредитации нашей армии. Работали нередко по заданию англичан для создания у немцев негатива против русских.

Но в странах НАТО это никогда никого не интересовало. Надо рисовать образ врага. Поэтому вы нигде не найдёте в западной прессе сообщений о массовых изнасилованиях тех же японок или немок оккупационными войсками США за последние 70 лет. Вот что значит волшебная сила пропаганды…

Берлин 1760 года

Согласитесь, если бы Красная армия в 1945 году блюла бы традиции европейских армий 18 века (русские всё-таки были выше в этом плане), то тогда бы можно было с уверенностью сказать, что нынешняя Германия никогда бы не только не вошла в НАТО, но, по большей части, имела бы славянскую внешность. Да и, наверное, менталитет.

Тем не менее, офицеры и солдаты русской армии, которые разгромили пруссаков и вошли в Берлин, полюбились местному населению.

Об этом весьма забавно рассказывает граф Ф. В. Ростопчин (да-да, тот самый, который, по утверждению французов, жёг Москву в 1812 году и которого вывел в свом романе "Война и мир" Лев Николаевич Толстой) в своих заметках о путешествии по Пруссии во второй половине 18 века.

Говоря о поездке к местному почтарю, русский граф пишет:

"Я к нему приехал на четырёх лошадях и приготовился платить за пять, но, к крайнему удивлению, обманулся. Великодушию сему причиной была благодарность; он узнал, что я русский, и говорил мне так: "Я к вашей нации имею отменное уважение. Когда войска ваши были в Берлине, моя жена там оставалась; к ней поставили постоем калмыков, и она думала, что они её съедят. Но что же вышло? Они ей никакого вреда не сделали".

За сим подал мне свой стамбух (книга, в которую просят что-нибудь вписать для напоминовения) и просил оставить в нём что-нибудь на память. Я написал по-французски: "Приезжий, скажи, что ты русский".

"Принесшая бутылку пива почтмейстерова дочь лицом своим уверила меня, что калмыки стояли у матери на дворе, и что она ими была довольна", — писал эти строчки Ростопчин, вероятно, упав от смеха под стол.

Вот вам и русские оккупанты.

Отмечалось, что за всё время присутствия русских войск было отмечено три случая изнасилования, и каждый раз виновные понесли суровую кару: двое получили по 3000 ударов шомполами, а один — 12000 шпицрутенов. Не выживешь. Виновного за кражу со взломом расстреляли. А вот калмыкам повезло…

Далее — Париж

Вспомним русских "оккупантов" времён 1812 года в Париже. Французские монахини шьют мундиры для наших гусар, чтобы они не ударили в грязь лицом на параде перед Александром I. Поизносились, пока дошли от Москвы до Парижа. Говорят, что поэтому у нас и появился тост "За прекрасных дам!"

И, когда кто-то у нас сегодня говорит о варварстве русской или Красной армии (на Западе, это понятно), на ум приходит только одна мысль: "Может быть, именно для них в нынешней России и ввели двойное гражданство".

В Кремле хранится наградное оружие генерала русской армии, генерал-губернатора Парижа Фабиана Вильгельмовича Остен-Сакена (шпага, ружьё, пара пистолетов), которые сделал мастер Н. Н. Бутэ. Представители городского правления Парижа преподнесли ему подарок — великолепный гарнитур оружия в знак признательности за установленную в городе "безопасность и спокойствие", "как в мирное время", "коих плодами пользовался каждый гражданин, сознавая себя ему обязанным".

Хотя сейчас вся информация о СССР, уже 30 лет, подаётся только со знаком "минус", отметим, что в разруху после гражданской войны, в 1920-е годы, бриллианты со шпаги были сняты и проданы на Запад. Вот вам и санкции против нас столетней давности… ещё похлеще, чем сейчас. Но на вырученные деньги были куплены нужные стране паровозы, станки.

Кстати, это отмечают даже наши недоброжелатели, позже шпага вновь была украшена бриллиантами, которые по стоимости намного превосходили "парижский" подарок.

Понятие гуманности у каждой нации разное. Немцы, особенно во времена Третьего рейха, жили по заветам Великого Фридриха. Тот же Растопчин писал, отправляясь на могилу прусского короля, что немцы "секут лошадей беспрестанно и временно давят людей. Они не кричат, чтобы береглись, и смеются страху находившихся в опасности. Иногда их и наказывают за переломление руки или ноги; но никогда не взыскивают, для чего они не кричали, чтоб посторонились; следственно, молчание сие апробовано полицией".

Говоря о том, что он разбранил своего кучера, который чуть не раздавил было беременную женщину, Ростопчин удивился, что немец в ответ рассмеялся. Действительно, "чуть" не считается.

"Я его ударил; он пошёл жаловаться, и полицеймейстер прислал мне сказать, чтоб я, в удовлетворение кучера, дал ему три талера. Заплатя шесть, велел своему человеку дать ему оплеуху и, согнав, нанял другого с договором, чтоб он не колесовал встречающихся", — отмечает русский граф.

Что тут говорить о нынешней гуманности, когда сегодня всё чаще пишут о наездах на машине на людей на пешеходном периходе…И это в России, а не в Пруссии…

Взяв Берлин в 1760 году, русский генерал Тотлебен потребовал от города хорошую контрибуцию в 1,5 миллионов талеров, а также взял в качестве трофеев все королевские мануфактуры и арсенал. Однако, подвергнуть город разграблению, как того добивались ожесточённые на пруссаков австрийцы, он не позволил.

"Спасибо русским, они спасли Берлин от ужасов, которыми австрийцы угрожали моей столице", — скажет Фридрих II.

О контрибуции с немецких нацистов в 1945 году — это отдельная тема, но, если говорить о Красной армии, — это была высочайшая дисциплина и доброта, которая вкорне отличалась от той же американской. Последние особенно и не воевали на Западном фронте, зато отметились в Азии, коллеционируя отрезанные уши японских солдат. Европа, одним словом…

И советский солдат, держащий немецкую девочку на руках, который встал на постамент в берлинском Трептов-парке, — не только памятник Победе СССР в 1945 году. Это, в первую очередь, благодарность немецкого народа за доброе отношение русского солдата к мирному населению.