Польша засматривается на Львов: порвут ли Украину на британский флаг

Союзницей Гитлера в 1938 году становится Польша, которая приняла участие в разделе Чехословакии. 21 сентября, в самый разгар судетского кризиса, поляки предъявили чехам ультиматум о "возвращении" им Тешинской области, где проживало 80 тысяч поляков и 120 тысяч чехов.

30 сентября, в день подписания Мюнхенского предательского соглашения Запада с Гитлером, Варшава направила в Прагу ультиматум с требованием принять польские условия. На ответ Чехословакии издевательски был предоставлен срок в 12 часов.

В ходе срочно организованной консультации Франция и Великобритания, опасаясь срыва Мюнхенского процесса, оказали давление на чехословацкого министра иностранных дел, принудив его согласиться на поставленные условия.

Вдоль границы поляки уже развернули армейскую оперативную группу "Силезия" в составе 23-й пехотной и 21-й горнострелковой дивизий, нескольких отдельных полков (всего до 36 тысяч человек, 80 танков, 9 бронеавтомобилей, 104 артиллерийских орудий и 99 самолётов), ещё 3 дивизии и одна бригада находились в резерве. Польша отказалась пропустить Красную армию на помощь Чехословакии, а Франция послала своего союзника куда подальше.

1 октября чехословацкие войска отводятся от границы. Заользье было присоединено к Польше в качестве Западно-Тешинского повята Автономного Силезского воеводства.

Польша сумела на плечах гитлеровского вермахта урвать 805 км² чужой территории и около 300 тысяч жителей. В процессе передачи территорий происходили стычки между местной полицией и регулярными частями армии Польши. В результате погибли 100 чехов.

После Второй мировой войны Заользье было возвращено в состав ЧССР.

Да, в 1938 году СССР ещё не победил Германию, и на халяву получить Силезию шляхте, окрашенной в не тот цвет, получить не было возможности. Да и Данциг (пардон, Гданьск) всё ещё позиционировал себя с пруссаками. Но теперь есть возможность вернуть или отторгнуть (как кому из читателей нравится) украинский Львов. Ох, и разгуляются поляки на "отчизне". Быдло-то своё будет под рукой, а "запорожцев" оставят России.

А что нам скажет Дракула

Румынская газета "Adevarul" ещё несколько лет назад утверждала, что Украина "искусственное и неоднородное государство, созданное на руинах СССР, с почти 24-летней историей, в отношении которого Румыния имеет самые большие территориальные претензии".

В то время, когда украинские фашисты, обученные спецслужбами НАТО, громили киевские госучреждения, а аморфные российские наследники Нессельроде в российском МИДе отмалчивались, румыны уже поднимали вопрос о разделе "незалежной".

Тамошние аналитики, а кто за ними только не стоит, резонно писали: "Разве в такой ситуации, в случае насильственных манифестаций, румынское правительство не должно вмешаться, в том числе вооружёнными силами, для защиты румын, проживающих на территории нынешнего государства Украина".

Посыл тамошних бояр был однозначен: румынское государство не только должно исключать, но даже должно внимательно готовиться к ситуации, когда станет неминуемой вооружённая интервенция в Северную Буковину, Герцевский округ, север и юг Бессарабии и почему бы не в Приднестровье.

Для ленивых, посмотрите Интернет — 30 процентов нынешней Украины. Если бы только…

В тамошних СМИ уже несколько лет назад отмечалось, что в приграничных с Румынией регионах более 200 тысяч украинцев уже получили румынские паспорта. Северная Буковина — Черновицкая область, в Бессарабию войдёт Одесская область. И ещё куча всего, озеленённая, наполненная промышленостью и населением "треклятой" Россией и Советским Союзом.

Венгерские гонведы любили вешать русинов

В Первую мировую венгры отличались жестокостью к населению украинского Закарпатья. Любого русина, жителя восточнославянского населения, подозревали в шпионаже в пользу России. Вешали их нещадно. Мужчина, женщина или священник подлежали уничтожению при малейшем подозрении. Тем более, что они не были католиками. После развала СССР всё возвращается на круги своя.

Немало территориальных претензий к Киеву и у Венгрии. Украинцы ещё недавно выстраивались за паспортами со штампом Будапешта у визовых бюро. Несколько лет назад отмечали, что на Украине проживают около 300 тысяч граждан, имеющих венгерские паспорта. По словам тогдашнего главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, этнических венгров насчитывается до 10 процентов населения Закарпатья.

Маленькая справочка. Закарпатская область вошла в состав Украинской ССР в 1945 году. До этого территория входила в состав Австро-Венгрии и Чехословакии. Закарпатскую область населяет множество этнических венгров. По данным переписи населения Украины, проведенной в 2001 году, их число достигало более 150 тысяч.

30 октября 2020 года, во время визита на Украину делегации Совета НАТО, Венгрия заблокировала совместное заявление послов альянса в знак протеста против национальной политики Киева.

"У нас не было другого выбора", — заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он подчеркнул, что Будапешт не готов жертвовать судьбами 150 тысяч этнических венгров на Украине ради геополитических интересов.

Сегодня, чтобы не попасть в ВСУ и на фронт, украинским дезертирам в оболочке беженца предоставляется бумажка: "Я ранее получил статус беженца в Украине, и теперь я бежал в Венгрию. Те, кто ранее получил статус беженца в Украине, также имеют право на временную защиту в Венгрии, как и граждане Украины. Члены семей беженцев, получивших этот статус в Украине, также имеют право на получение статуса убежища".

Против кого их потом бросит Будапешт…

Как эпилог

В 1900-м году в течение одного месяца Пекин был так разграблен цивилизованными европейскими союзниками, как несколько столетий назад его грабили и разоряли маньчжуры, монголы и другие полудикие азиатские кочевники. Разграблен был даже сразу же взятый союзниками под совместную охрану императорский дворец.

Почему бы и нет. Попробовали бы сейчас войска НАТО пограбить императорский дворец в Пекине. А тогда это было реально. Слабое государство, сильные соседи. Вроде бы это понятно. Этой классике миллионы лет.

Всегда найдутся те, кто поделят слабое государство, какими бы историческими заслугами оно не кичилось. Но история ничему не учит. Немало новоявленных фюреров, особенно из Центральной Европы и Прибалтики, ведут своих граждан, как ночных бабочек, прямо в огонь, который спалит историю страны и их предков.

Это, кстати, касается и России. С бездумной (если не хуже) миграционной политикой нас ведут к тому, что киргизский аул при поддержке НАТО будет вскоре претендовать на ту же Тульскую область. А это уже реалии. И это будет похлеще Украины… Пепел сербского Косово пока еще стучит в сердцах россиян.