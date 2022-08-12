Политолог рассказал, какого разоблачения больше всего боялся Михаил Горбачёв

Воспоминания очевидцев развала СССР часто противоречат друг другу. А ведь это наша история и мы должны знать истину. Политолог Иван Полозков в те годы находился в эпицентре событий. Он рассказал, как пришёл к власти Михаил Горбачёв, почему последний генеральный секретарь Советского Союза присоединился к холодной войне против СССР и поддержал ломку социализма.

— Иван Кузьмич, каким был путь к высшей власти у Михаила Горбачёва?

— Как инструктор зонального отдела ЦК КПСС я восемь лет курировал Ставропольский край, где Горбачёв рос и откуда он был переведён в Москву. Кураторы края до меня, а затем и я с большой осторожностью относились к Михаилу Сергеевичу. Прежде всего потому, что его дедушка по отцу был расстрелян за дезертирство. Дедушка по матери был дважды судим: как председатель колхоза за разбазаривание зерна и за хищение общественной собственности. Дедушка его супруги Раисы Максимовны по матери тоже был расстрелян за борьбу с советской властью.

Родители четы Горбачёвых были озлоблены на советскую власть и стеснены в жизни. Это повлияло на Михаила и Раису. В автобиографиях они скрывали эти факты и боялись разоблачения.

Поэтому выпускник МГУ Михаил Горбачёв получил назначение в захолустный сельский район края. Сославшись на серьёзную болезнь жены, он отказался от этого предложения и трудоустроился комсомольским ректором. За восемь лет пребывания на посту первого секретаря крупнейшей в КПСС организации он ни разу не выступал на пленумах и съездах. Зато очень умело обхаживал высоких чинов, приезжавших отдыхать на курорты кавказских минеральных вод.

О какой искренности может идти речь, если душа не в порядке? Раздвоенность чувств порождает

зависть,

месть,

интриганство.

Об этих качествах Горбачёва знали многие. Но выручало его то, что главной фигурой в ЦК был Михаил Суслов, выходец из ставропольской парторганизации. В состав Политбюро ЦК входил влиятельный Фёдор Куликов, руководивший краем, и всесильный Юрий Андропов, уроженец тех мест.

— Каким образом Горбачёв обыграл других претендентов на должность генерального секретаря?

— Исключительно интриганством, ничего другого весомого у него не было. Он оклеветал первого секретаря Ленинградского обкома КПСС Григория Романова: обвинил этого честнейшего человека в создании подпольных рынков.

Или "хлопковое дело" — целенаправленная дискредитация руководящих кадров страны для раскачивания политической стабильности в республиках и разжигания нетерпимости к русским.

За "хлопковым делом" последовали события

в Казахстане,

Нагорном Карабахе,

Грузии,

Литве

и т. д.

Например, в Казахстане многие годы успешно правил уважаемый Динмухамед Кунаев. На него молились и казахи, и русские. Он не видел в Горбачёве лидера, а Горбачёв боялся тронуть его. Когда Кунаева отправили на пенсию, его начали пачкать, оскорбляя национальные чувства казахов. Откровенной провокацией в такой обстановке было направление туда первым секретарем русского Геннадия Колбина, когда среди местных были вполне подходящие на эту должность. Верхом наглости был вывод Кунаева из состава ЦК по сфабрикованным фальшивкам. Первым возмутился Нурсултан Назарбаев, местные националисты тут же организовали массовые протесты.

Подтянули к этому

Егора Лигачёва ,

, секретаря парткома аппарата ЦК Константина Могильниченко ,

, второго секретаря ЦК Молдавии Виктора Смирнова

и других русских.

Разрушители убивали сразу нескольких зайцев:

компрометировались местные преданные делу кадры (Рашидов, Алиев, Демирчян, Патиашвили, Бурокявичус, Рубикс);

открывались возможности для реванша у ранее судимых или сбежавших от суда националистов, бандитов;

сеялся хаос в стране, взламывались основы Союза (КПСС, правительство, КГБ, армия), насаждалась вседозволенность.

Делалось это системно по сценарию зарубежных спецслужб, над которым работали в США 212 антисоветских центров, фондов и некоммерческих организаций. Мобилизовались в нашей стране ранее завербованные агенты влияния, неудачники в жизни, пятая колонна, диссиденты.

Всё это получило название "перестройка" — термин Михаила Горбачёва для разрушения страны, приватизации её природных ресурсов и подавления необоримого русского духа, ставшего советским.

Беловежское соглашение и роспуск СССР, расстрел Съезда народных депутатов, противозаконное проталкивание Конституции РФ. Из состава ЦК было выведено сразу 105 преданных делу партии деятелей. Были заменены почти все первые секретари обкомов, ЦК республик, министры, главреды СМИ.

— Но почему Горбачёв не привлекал к ответственности тех, кто разрушал страну? Он действительно осуществлял свою мечту свести счёты с советской властью, разрушить государство, как он сам об этом заявлял?

— Мы имеем дело с деградацией личности, которая не имеет прочной идейной основы. Сначала он рвался к власти как обычный приспособленец. Проявлял усердие, раболепие.

Когда он работал секретарём сельского парткома, Фёдор Куликов, побывав в его районе, на краевом совещании заявил: "Миша, поступай в сельхозинститут, ты, я вижу, в районе лишний". Не раз мне доводилось слышать от его ближайших товарищей: "Чем больше он отсутствует в крае, тем лучше для края".

Он, если не считать ЦК, больше двух лет нигде не работал, ни разу не руководил трудовым коллективом. Но быть во власти очень хотел. Когда её получил, оказался немощным. Ведь вокруг много прилипал, советчиков, а разобраться в сути ума не хватало. Мне часто доводилось видеть его беспомощные метания, слышать жалобы на невыносимость нагрузок, потери связи с реальностью, приём таблеток. Этим и пользовались советчики.