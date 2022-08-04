Экс-директор ФСБ России: Горбачёв больше доверял Рейгану и Бушу, чем нам

19 августа 1991 года представители ГКЧП попытались остановить развал Советского Союза. Что предшествовало этим событиям, как ослабление великой державы восприняли на Украине и почему Горбачёв больше доверял Рейгану и Бушу, чем сотрудникам КГБ СССР, Pravda.Ru рассказал Николай Голушко, экс-директор ФСБ России, председатель КГБ Украинской ССР.

— Николай Михайлович, что, по-вашему, привело к развалу СССР?

— В июне 1990 года была принята декларация о суверенитете Российской Федерации, которая провозглашает верховенство республиканских законов над союзными законами нашей Родины. И это Россия, вековая собирательница земель, которая сумела объединить нации и создать великую страну! Такая декларация подрывала Конституцию СССР.

Я тогда серьёзно задумался, как в этой ситуации поведут себя наши младшие братья, особенно украинская политическая элита, которая уже в то время стала проявлять себя с националистической, сепаратистской стороны.

— Кто был организатором шахтёрских забастовок?

— Поддержка Запада в этих событиях была ощутима, особенно его влияние на авторитетов среди шахтёров. Их приглашали на Запад, проводили с ними встречи, субсидировали забастовки, материальный и технический план.

Была попытка со стороны польской антисоветской партии "Солидарность". Наши сотрудники КГБ УССР выдворили одного поляка за антисоветскую агитацию шахтёров и подталкивание их к более резким политическим требованиям.

Когда я получил из Краснодона шифровку о том, что забастовали шахтёры, то понял, что в случае недодачи угля пострадает металлургическая промышленность республики и СССР. Я позвонил начальнику горотдела КГБ. Он сказал, что народ вышел на площадь, а руководителей их он знает, поскольку учился с ними в школе. Я попросил его пойти к этим знакомым и объяснить, что в городе не должно быть ни взрывов, ни погромов! В итоге шахтёры избрали его первым председателем горкома КПСС.

— Вы, как глава КГБ Украинской ССР, пытались обратить на эту опасность внимание руководства республики?

— Каждый день от меня в Москву председателю КГБ СССР Владимиру Крючкову шла информация об обстановке на Украине. Когда разрабатывалась декларация о государственном суверенитете Украины, её первым секретарем был Владимир Ивашко, который потом уехал в Москву. Я высказывал Ивашко свою озабоченность содержащимся в декларации провозглашением верховенства республиканских законов над союзными законами, а также тезисами о необходимости Украине иметь:

свою армию,

органы безопасности,

денежную систему.

Зачем Украинской республике национальная армия, с кем она воевать собирается? В то время на территории УССР была сосредоточена самая мощная военная группировка армии нашей страны, состоящая из нескольких войсковых округов. Эта военная группировка, по стратегическим планам, за две недели в случае мировой войны должна была дойти до Ламанша. В республике были сосредоточены огромные запасы ядерного оружия, по их количеству Украина стояла на третьем месте в мире после Америки и России!

— А от Горбачёва что-то к тому времени зависело?

— Председатель КГБ СССР Крючков утверждал, что после встречи на Мальте с президентом США Бушем Горбачёв начал очень резко сдавать позиции СССР на мировой арене. Хотя Крючков его предупреждал, что нельзя так себя вести.

Ещё когда президентом США был Рональд Рейган, а Буш был вице-президентом, то у Горбачёва с Рейганом была достигнута договорённость о конечных целях перестройки. Горбачев всегда подчеркивал, что он эти договорённости осуществит, и просил это передать Рейгану, а затем и Бушу. Когда Горбачёва предупреждали, что перестройка пошла не по тому руслу и она погубит СССР, то он говорил, что Буш не такой и что его, Горбачёва, не обманешь!

Сдача Горбачёвым международных позиций СССР началась, когда министром иностранных дел СССР стал Эдуард Шеварднадзе.

Например, переговоры о ликвидации отдельного вида вооружений нашей армии зашли слишком далеко. Переговоры, связанные с территориальными вопросами, привели к тому, что американцам отдали огромную территорию на севере Берингова пролива и так далее.

Предательство партийной верхушкой интересов своей страны повлекло за собой страшные последствия в виде развала СССР!

Эти же представители партийной элиты сразу пересели в новые номенклатурные кресла. Ведь все секретари ЦК союзных республик стали президентами своих же независимых от России стран, при этом ещё и став обладателями мощной собственности, проведя приватизацию в своих личных экономических интересах.