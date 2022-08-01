Убийство Роберта Кеннеди: ЦРУ могли использовать зомби-киллера

Сенатору Роберту Кеннеди, скорее всего, суждено было бы стать очередным президентом США, если бы он не пал от руки убийцы, как и его старший брат Джон Кеннеди. Вокруг инцидента и личности преступника тут же возникло огромное количество версий, слухов и теорий…

Убийство в отеле

Например, есть версия о том, что Джон и Роберт Кеннеди, одно время занимавший пост генерального прокурора, слишком активно боролись с организованной преступностью. А иные винили в их убийстве ЦРУ, с которым у Кеннеди-старшего были сложные отношения. Жертвой заговора спецслужб якобы стал и его младший брат, которого считали наиболее вероятным фаворитом очередной президентской гонки.

5 июня 1968 года Кеннеди-младший выступал в рамках предвыборной кампании в большом зале лос-анджелесского отеля "Амбассадор". Завершив свою речь, кандидат в президенты направился в другой зал. Для этого он выбрал наиболее короткий путь — через помещение кухни. Когда Роберт проходил мимо группы людей, один из них, беженец из Палестины Серхан Бишара Серхан разрядил в него револьвер. Две пули угодили в спину Кеннеди и одна в голову. Также убийца успел ранить ещё пятерых человек, прежде чем его задержали.

Роберта Кеннеди увезли в больницу, но врачи оказались бессильны: сутки спустя пациент скончался. Серхана приговорили к пожизненному заключению.

Впоследствии выяснилось, что результаты экспертизы существенно расходились с описаниями очевидцев. Так, свидетели заявляли, что Серхан стрелял в свою жертву в упор, а раны оказались почему-то сзади. Также прозвучало 13 выстрелов (один из присутствующих журналистов записывал происходящее на магнитофон), тогда как в револьвере Серхана было значительно меньше пуль. Поэтому возникла версия, что убийц на самом деле было двое. Но почему второго преступника никто не заметил?

Выдвигалось предположение, что Кеннеди случайно застрелил собственный охранник, а Серхана просто удобнее было объявить убийцей.

Обращало на себя внимание и странное поведение Серхана. Так, он не мог объяснить, почему начал стрелять. Более того, убийца утверждал, что даже не помнит, как входил в отель и как совершал последующие действия… Этот человек просто забыл всё, что происходило с ним на протяжении 10 или 12 недель, хотя прекрасно помнил события, например, за год до убийства.

Зомби от ЦРУ?

Британский писатель Питер Эванс предположил, что Серхана использовали "втёмную", перед этим промыв ему мозги. Возможно, это стало делом рук ЦРУ, которое разрабатывало такие программы управления сознанием, как

Bluebird,

проект "Артишок"

и MK Ultra.

В рамках этих программ людей обрабатывали при помощи галлюциногенных препаратов и гипноза таким образом, чтобы их мозг научился реагировать на специальные команды. Выполнив такую команду, человек не должен был ничего помнить ни о том, что он совершил, ни о том, что этому предшествовало. Таким образом он не мог указать на тех, кто именно отправил его убивать.

Иди и убей!

Так, американский писатель и журналист Джон Маркс в книге "В поисках Маньчжурского кандидата" упоминает о сотруднике ЦРУ Морсе Аллене, проводившем эксперименты над молодыми секретарями из офиса управления.

Сначала Аллен во время сеансов гипнотического воздействия приказывал секретарям красть из сейфа секретные документы и передавать их незнакомцам (всё это, разумеется, осуществлялось под его личным контролем). Затем, 19 февраля 1954 года, он ввёл одну из секретарей в глубокий транс, а второй дал под гипнозом следующее указание: она должна попытаться разбудить подругу, и если это не удастся, то застрелить спящую девушку. Для этого Аллен положил поблизости пистолет. Тот был заряжен холостыми патронами, но девушка об этом не знала. Когда ей не удалось разбудить первого секретаря, она без колебаний взяла оружие и выстрелила. После того как Аллен вывел несостоявшуюся "убийцу" из транса, девушка позабыла и о том, что она сделала, и о полученном приказе.

Доктор Ричард Клуфт, клинический профессор психиатрии в Университете Темпл и бывший президент Общества клинического и экспериментального гипноза, считает, что секретные правительственные службы действительно могли исследовать и использовать идею "методов контроля над разумом", но насколько успешны были результаты этой работы — неизвестно.

Вместе с тем, по мнению Клуфта, загипнотизированного человека можно заставить совершить какой-то неблаговидный поступок, например, внушив ему, что это ведёт к благородной цели. Скажем, его близким угрожает опасность, и он может её предотвратить, только уничтожив источник опасности.

"В самом общем смысле, вы не можете заставить человека сделать что-то вопреки его принципам с помощью гипноза, но вы можете обмануть его относительно того, что на самом деле он совершает, чтобы он в конечном итоге сделал то, что сам считает предосудительным", — говорит профессор.