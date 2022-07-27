Сегодня ни для кого не секрет, что практически во всех развитых странах существовали секретные правительственные подразделения, занимавшиеся исследованием паранормальных явлений. Так, в США изучались возможности дистанционного видения (ESP), которым обладают некоторые люди.
Не так давно был рассекречен документ, составленный в 1977 году доктором Кеннетом А. Крессом. В те времена он служил инженером Управления технических служб ЦРУ.
Кресс сообщает, что ещё со времен Второй мировой
войны агентства национальной безопасности США получали неподтверждённую информацию о попытках военного применения экстрасенсорных способностей — в частности, в нацистской Германии.
"В 1961 году заявлением ESP заинтересовалось Управление технических служб ЦРУ, — пишет Кресс. — Вскоре специалисты по техническому проекту связались со Стивеном И. Абрамсом, директором парапсихологической лаборатории Оксфордского университета в Англии. Под эгидой проекта "Ультра” Абрамс подготовил обзорную статью, в которой утверждалось, что экстрасенсорное восприятие было продемонстрировано, но не понято, и не поддается контролю".
Лишь в начале 70-х явление начали всерьёз изучать. В апреле 1972 года доктор Рассел Тарг, физик по специальности, интересовавшийся исследованиями в области парапсихологии, сообщил сотрудникам Управления стратегической разведки ЦРУ о том, что в СССР активно идёт изучение таких психических явлений, как ментальная телепатия и экстрасенсорное восприятие. Это подтолкнуло американское правительство в 1973 году выделить 50 000 долларов на парапсихические исследования.
В проекте участвовали самые разные люди, у которых ранее были выявлены некие паранормальные способности. Например, один участник мог мысленным усилием вызывать повышение температуры, а другой — рассказать, какая информация содержится в запечатанных конвертах Однако, во время экспериментов результаты далеко не всегда оказывались воспроизводимы.
Также была сформирована команда сенситивов, которые пытались получить сведения о местонахождении советских ракетных установок и террористических группах на Ближнем Востоке и установить дистанционное наблюдение за китайским посольством в Вашингтоне. Но им не удалось собрать много данных, а в некоторых случаях информация вообще не соответствовала действительности. Это вызвало дебаты об актуальности проекта. Однако, он не был приостановлен, так как определённые результаты всё-таки имели место.
Так, один из участников, Пэт Прайс, показал высокие результаты, касавшиеся получения информации о ракетной установке, находящейся в ведении Агентства национальной безопасности, а также ракетных объектах на территории Ливии. Увы, в 1975 году Прайс скончался от сердечного приступа, что осложнило дальнейшие исследования. ЦРУ даже выдвинуло версию, что экстрасенс был дистанционно убит своими советскими "коллегами", работавшими на КГБ.
Идея использования экстрасенсорных способностей обсуждалась и в Разведывательном управлении Министерства обороны США (DIA). Правда, там не столько проводили опыты, сколько пытались разузнать, насколько успешно такие опыты проводятся в Советском Союзе.
Утверждалось, например, что якобы советского шпиона загипнотизировали, а затем его астральное тело отправилось в резиденцию одного из иностранных агентств безопасности. "Дух" разведчика смог получить доступ к сверхсекретным документам и передать информацию своим кураторам.
Ещё один фрагмент отчёта был посвящен исследованиям советского учёного Павла Наумова. Если верить документу, доктор Наумов изучал биологическую коммуникацию животных. Эксперимент проводился в 1956 году.
"Крольчат поместили на борт подводной лодки, — описывается в отчёте. — Мать-крольчиху держали в лаборатории на берегу, где ей имплантировали электроды в мозг. Когда подводная лодка погрузилась, помощники убивали кроликов одного за другим. В каждый конкретный момент смерти мозг крольчихи производил обнаруживаемые и записываемые реакции".
Откуда у DIA такие сведения? Конечно, можно предположить, что информация получена с помощью разведки. Но вспомним, что в обязанности спецслужб входит и распространение дезинформации, если этого требует "повестка дня". Не с ней ли мы имеем дело в данном случае? Тем более, в эпоху холодной войны Штаты постоянно пытались создать устрашающий образ Советов. И данные факты подходили для этого, как нельзя лучше.
Можно поверить, что некие исследования в сфере парапсихологии и в СССР, и в США действительно велись. Но вряд ли нам когда-нибудь расскажут все детали секретных проектов. Вот и остаётся только фантазировать на эту тему.
Американский наёмник поделился мнением об анонсированном Украиной контрнаступлении на Херсон.