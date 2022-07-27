Проект "Ультра": ЦРУ "воевало" с КГБ при помощи экстрасенсов

Сегодня ни для кого не секрет, что практически во всех развитых странах существовали секретные правительственные подразделения, занимавшиеся исследованием паранормальных явлений. Так, в США изучались возможности дистанционного видения (ESP), которым обладают некоторые люди.

"Не поддаётся контролю"

Не так давно был рассекречен документ, составленный в 1977 году доктором Кеннетом А. Крессом. В те времена он служил инженером Управления технических служб ЦРУ.

Кресс сообщает, что ещё со времен Второй мировой

войны агентства национальной безопасности США получали неподтверждённую информацию о попытках военного применения экстрасенсорных способностей — в частности, в нацистской Германии.

"В 1961 году заявлением ESP заинтересовалось Управление технических служб ЦРУ, — пишет Кресс. — Вскоре специалисты по техническому проекту связались со Стивеном И. Абрамсом, директором парапсихологической лаборатории Оксфордского университета в Англии. Под эгидой проекта "Ультра” Абрамс подготовил обзорную статью, в которой утверждалось, что экстрасенсорное восприятие было продемонстрировано, но не понято, и не поддается контролю".

Проект "Ультра"

Лишь в начале 70-х явление начали всерьёз изучать. В апреле 1972 года доктор Рассел Тарг, физик по специальности, интересовавшийся исследованиями в области парапсихологии, сообщил сотрудникам Управления стратегической разведки ЦРУ о том, что в СССР активно идёт изучение таких психических явлений, как ментальная телепатия и экстрасенсорное восприятие. Это подтолкнуло американское правительство в 1973 году выделить 50 000 долларов на парапсихические исследования.

В проекте участвовали самые разные люди, у которых ранее были выявлены некие паранормальные способности. Например, один участник мог мысленным усилием вызывать повышение температуры, а другой — рассказать, какая информация содержится в запечатанных конвертах Однако, во время экспериментов результаты далеко не всегда оказывались воспроизводимы.

Также была сформирована команда сенситивов, которые пытались получить сведения о местонахождении советских ракетных установок и террористических группах на Ближнем Востоке и установить дистанционное наблюдение за китайским посольством в Вашингтоне. Но им не удалось собрать много данных, а в некоторых случаях информация вообще не соответствовала действительности. Это вызвало дебаты об актуальности проекта. Однако, он не был приостановлен, так как определённые результаты всё-таки имели место.

"Уничтожен КГБ"

Так, один из участников, Пэт Прайс, показал высокие результаты, касавшиеся получения информации о ракетной установке, находящейся в ведении Агентства национальной безопасности, а также ракетных объектах на территории Ливии. Увы, в 1975 году Прайс скончался от сердечного приступа, что осложнило дальнейшие исследования. ЦРУ даже выдвинуло версию, что экстрасенс был дистанционно убит своими советскими "коллегами", работавшими на КГБ.

Астральный шпионаж и убийства кроликов

Идея использования экстрасенсорных способностей обсуждалась и в Разведывательном управлении Министерства обороны США (DIA). Правда, там не столько проводили опыты, сколько пытались разузнать, насколько успешно такие опыты проводятся в Советском Союзе.

Утверждалось, например, что якобы советского шпиона загипнотизировали, а затем его астральное тело отправилось в резиденцию одного из иностранных агентств безопасности. "Дух" разведчика смог получить доступ к сверхсекретным документам и передать информацию своим кураторам.

Ещё один фрагмент отчёта был посвящен исследованиям советского учёного Павла Наумова. Если верить документу, доктор Наумов изучал биологическую коммуникацию животных. Эксперимент проводился в 1956 году.

"Крольчат поместили на борт подводной лодки, — описывается в отчёте. — Мать-крольчиху держали в лаборатории на берегу, где ей имплантировали электроды в мозг. Когда подводная лодка погрузилась, помощники убивали кроликов одного за другим. В каждый конкретный момент смерти мозг крольчихи производил обнаруживаемые и записываемые реакции".

Просто деза?

Откуда у DIA такие сведения? Конечно, можно предположить, что информация получена с помощью разведки. Но вспомним, что в обязанности спецслужб входит и распространение дезинформации, если этого требует "повестка дня". Не с ней ли мы имеем дело в данном случае? Тем более, в эпоху холодной войны Штаты постоянно пытались создать устрашающий образ Советов. И данные факты подходили для этого, как нельзя лучше.

Можно поверить, что некие исследования в сфере парапсихологии и в СССР, и в США действительно велись. Но вряд ли нам когда-нибудь расскажут все детали секретных проектов. Вот и остаётся только фантазировать на эту тему.