Глаголев: Горбачёв — двуликий Янус, разваливший СССР по американскому сценарию

В этом году исполняется 31 год, как не стало супердержавы СССР. О тайных механизмах и причинах развала государства в этой беседе согласился рассказать нашему изданию Владимир Сергеевич Глаголев, бывший помощник Первого секретаря Компартии РСФСР И. К. Полозкова.

— Владимир Сергеевич, Вы считаете Горбачёва М. С. "жертвой обстоятельств" или предателем?

— И "жертвой обстоятельств", и, в конечном итоге, — предателем. Попытаюсь это объяснить.

Окончив Московский университет и вернувшись в родное Ставрополье, Горбачёв ни одного дня фактически не работал по специальности юриста. Он сразу начал делать комсомольско-партийную карьеру. В выборе пути не ошибся. Ступенька за ступенькой поднимаясь вверх, Горбачёв стал Первым секретарем Ставропольского крайкома КПСС.

Край этот знаменит не только богатым урожаем сельскохозяйственных культур, но и отличными природо-целительными условиями. Сюда на воды или в горы приезжали лечиться видные партийные деятели, среди которых были М. А. Суслов, А. Н. Косыгин, Ю. В. Андропов. Здесь находились популярные здравницы ЦК КПСС и Совета Министров СССР. И за их деятельностью "приглядывал" крайком партии. А таких лиц, как секретари ЦК КПСС, министры, руководители ведомств, должен был обязательно встречать и лично "опекать" Первый секретарь.

Горбачёв и встречал, и "опекал" до тех пор, пока при Андропове Ю. В. не стал Секретарём ЦК КПСС по сельскому хозяйству. Казалось, что он достиг своего апогея. Одновременно с Горбачёвым секретарями ЦК КПСС стали Н. И. Рыжков и Е. К. Лигачёв. Ю. В. Андропову и в голову тогда не приходила мысль делать из Горбачёва "своего наследника".

К сожалению, Ю. В. Андропов вскоре скончался. После этого интриганские способности Горбачёва, которые он приобрёл, пройдя школу "партийного аппарата", дали о себе знать. Не без участия Е. К. Лигачёва при тяжелобольном Черненко он стал уже "кронпринцем". А как А. А. Громыко сделал Горбачёва Генеральным секретарем ЦК КПСС, он поведал в своих мемуарах, в которых об этом очень сожалел.

И тут, на сцене появляется зловещая фигура бывшего первого заместителя начальника отдела пропаганды ЦК КПСС, американского агента влияния Александра Николаевича Яковлева. О его связях с американцами Ю. В. Андропов был хорошо информирован. Он отозвал его с поста посла в Канаде, куда тот был направлен за публикацию русофобской статьи. Предполагалось в дальнейшем использовать Яковлева в качестве "двойного агента". Ю. В. Андропов назначил его директором Института мировой экономики и международных отношений.

Горбачёв во время своего сельхоз визита в Канаду близко сошёлся с Яковлевым. Между ними установились дружеские, неформальные отношения. Став Генсеком, Горбачёв быстро продвинул Яковлева членом Политбюро, Секретарём ЦК КПСС. После перевода Е. К. Лигачёва на сельское хозяйство Яковлев фактически стал "серым кардиналом".

Развал великого Советского Союза произошел по чётко спланированному американскому сценарию. "Смотрящий" был Яковлев. Горбачёв, как двуликий Янус, перешёл свой Рубикон. В Лондоне, будучи с официальным визитом по приглашению М. Тэтчер, он не пришёл к могиле Карла Маркса.

Александр Зиновьев — диссидент, философ, талантливый публицист, записал тогда: "Начинается эпоха великого исторического предательства. К власти в России приходят люди, которые под предлогом разгрома коммунизма разгромят Россию".

— А пресловутые "перестройка" и "гласность" соответствовали американскому сценарию?

— В полной мере. Вот, что говорил президент США Буш-старший:

"Мы явно хотим перемен в Советском Союзе. И перед нами человек, который тоже их хочет. Но, как он их произведёт, будет в известной мере зависеть от того, как мы будем с ним сотрудничать. Задача состоит не в том, чтобы "помочь" ему, а в том, чтобы, действуя в интересах США, побудить его (Горбачёва — В. С.) проводить ту политику, которую мы хотим".

И так, что являлось конечной целью "перестройки" — смена базиса, формы собственности. Отсюда лозунг: "Свободный рынок". Естественно, я говорю схематично, но это сути не меняет.

Что являлось конечной целью "гласности" — изменение надстройки: многопартийность и прочие атрибуты "демократии".

Надо сказать, что к моменту прихода к власти Горбачёва — Яковлева советская экономика находилась не в лучшем, но далеко не в смертельном состоянии, как нынче принято считать.

Ю. В. Андропов, стремясь придать затухающим косыгинским реформам новый импульс, задумал Пленум ЦК КПСС о научно-техническом прогрессе, но не успел. Горбачёв и Яковлев перевели тему реформ хозрасчётной экономики в тему "свободный рынок". Закон о кооперации послужил спусковым крючком для смены собственности.

Набирала шумливость и антисоциалистические обороты "гласность". Забойщиками были журнал "Огонёк" В. Коротича и газета "Московские новости" Егора Яковлева.

"Огонёк" прямой наводкой в упор бил по всем достижениям социализма, бил по армии, КГБ. Более интеллигентно "строчили" "Московские новости". По ним равнялись и другие тонкие и толстые журналы, газеты, подконтрольные агенту американского влияния. Имело свой "Взгляд" и телевидение.

Главной задачей было расколоть КПСС. Сталинский орден "Меченосцев" в основном был выбит в Великую Отечественную войну. В последующие годы в партийные ряды вливались менее жизнестойкие члены, а в позднебрежневские и особенно горбачёвско-яковлевское время стало пруд-пруди тех, кого в последующем стали называть "демократами". КПСС, оставаясь формально единой, раскололась на два лагеря. С одной стороны — "Демократическая платформа", с другой — Марксистская.

А что касается базиса, т. е. экономики, то она всё больше погружалась в целенаправленный хаос. На помощь "перестройщикам" пришли якобы "оппонирующие" им радикалы команды Ельцина. Наиболее яркой фигурой среди них был блистательный демагог Анатолий Собчак, под обаяние которого попал даже наш нынешний президент.

Тянулись за Собчаком "на всё способный" журналист Егор Гайдар с группой, получившей название "чикагских мальчиков". Отличительной чертой группы было хорошее знание английского языка. Одним из таких мальчиков был поэт, будущий министр экономического развития Улюкаев, севший за крупную взятку. Сюда же можно отнести любителя мзды градоначальника Москвы Гавриила Попова, бесцветного, но злобного преподавателя из Свердловска Бурбулиса, плутоватого Шахрая, верткого академика Бунича и других.

— Вы нарисовали жутковатую картину. А был ли тот, кто им противостоял?

— Когда раскол КПСС стал де-факто, то наиболее здравомыслящие силы, наконец, поняв, куда ведут "перестройка" и "гласность" стали концентрироваться вокруг компартии РСФСР. Но партия, чего добивались Горбачёв, Яковлев и Ельцин, была уже в нокдауне. Страна теряла всякое управление. Старая гвардия ещё на что-то надеялась.

22 марта 1991 года в "Советской России", ставшей после долгих мытарств органом компартии РСФСР, опубликовали открытое письмо Горбачёву 15 видных государственных и партийных деятелей. В письме, которое подписали Н. К. Байбаков, Ю. П. Баталин, И. Т. Новиков, В. Э. Дымшиц и другие сподвижники А. Н. Косыгина, содержалась характеристика обвального состояния советской экономики. Заканчивалось письмо искренней надеждой на то, что Горбачёв отзовется на их обращение.

Увы, надежды оказались напрасными. Судорожные попытки как-то отрегулировать ситуацию предпринимались и командой премьера В. С. Павлова, которому Горбачёв подыскивал замену. Ведь, чем было хуже, тем лучше для Горбачёва, Яковлева, Ельцина.

Последнюю попытку предотвратить экономический развал и развал Союзного государства предпринял "Государственный Комитет по чрезвычайному положению" (ГКЧП). Роковую роль в его неудаче сыграл Председатель КГБ В. Крючков.

Возвращавшегося после визита в Казахстан Ельцина должен был встречать премьер-министр В. С. Павлов. О времени прилёта ему должен был сообщить Крючков. В. С. Павлов до полуночи ждал звонка. Потом решил позвонить сам. И услышал, что Ельцин прилетел, уже на даче. Поняв, что это конец, В. С. Павлов обматерил Крючкова и свалился с тяжёлым гипертоническим кризом. Все участники ГКЧП были незаконно арестованы.

Горбачёв возвратился из Фороса. Но он уже отыграл своё. На смену ему пришёл Ельцин, перед которым КПСС почти без боли капитулировала. Агент американского влияния плавно перекочевал в ближайшее окружение Ельцина.

Потом была Беловежская пуща, откуда Ельцин доложил Бушу-старшему об успешном завершении операции по ликвидации СССР. 25 декабря 1991 года в 19 часов 32 минуты над Московским Кремлём был спущен Государственный флаг СССР.

Изменник Родины Горбачёв до сих пор не понёс никакого наказания. Как Иуда за 30 серебряников, он получил от нынешней власти какой-то орденишко.

Изменнику Родины, бывшему Первому секретарю Свердловского обкома КПСС Ельцину за снос Ипатьевского дома, в котором погибла царская семья, и в развале Советского Союза в Екатеринбурге открыт мемориальный комплекс. О "заслугах" "смотрящего" — американского агента влияния Яковлева — власть предпочитает скромно умалчивать.

— И последний вопрос. По Вашему мнению, Владимир Сергеевич, а куда же смотрели в КГБ?

— Трудный вопрос. Ответить на него однозначно не могу. Но факт остаётся фактом, В. С. Павлов был прав, когда обложил Крючкова семиэтажным матом.

Что касается Ф. Д. Бобкова, уволенного в отставку незадолго до ГКЧП с должности первого заместителя Председателя КГБ, то для меня, а я его знал более 30 лет, он остаётся человеком, верным присяге и честным коммунистом-фронтовиком.

Как мог, он пытался тушить межнациональные пожары, принявшие при Горбачёве-Яковлеве массовый характер, предотвращать создание "народных фронтов" в Прибалтике, был против создания либерально-демократической партии Жириновского, о которой Горбачёв дал поручение Крючкову. И недаром В. С. Павлов сожалел, что Ф. Д. Бобков на момент ГКЧП был не при должности. Так что, Владимир Александрович Крючков смотрел в одну сторону, а Филипп Денисович Бобков — в другую.