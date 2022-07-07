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Автор Ирина Шлионская

Роджер Бэкон — средневековый учёный, который изобрёл "автомат для предсказаний"

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Английский монах-францисканец Роджер Бэкон, живший в XIII веке, считается одним из самых выдающихся учёных и философов Средневековья. Его научные труды хорошо известны. Гораздо менее известно о том, что Бэкон увлекался также оккультизмом и однажды якобы создал "механическую говорящую голову".

Роджер Бэкон — средневековый учёный, который изобрёл "автомат для предсказаний"

Оракул для папы Римского

Это может показаться мифом, но упоминания о "говорящих головах" встречаются в различных источниках еще с XII столетия. Так, в европейских рукописях речь идёт о "медных головах", представлявших собой механические автоматы, выдававшие предсказания. В арабских манускриптах пророчества изрекают отрубленные человеческие головы или черепа.

Но вернёмся к медным головам.

Если верить изложенному, они были изготовлены из латуни или бронзы и разговаривали при помощи подвижных нижних челюстей на шарнирах. Головы могли отвечать на задаваемые вопросы, а также предрекать события будущего.

Предполагалось, что внутри механизма заключена некая "магическая сила". Многие мистики стремились заполучить такой артефакт, а некоторые изготавливали вещь самостоятельно.

Хронист Уильям Малмсбери в "Истории английских королей" рассказывал о Герберте из Орильяка, жившем в Х веке. Этот человек, используя тайные знания, полученные из книги, похищенной им из Аль-Андалуса — мусульманской области, расположенной на Пиренейском полуострове, изготовил такую голову-оракул. Правда, она отвечала на вопросы только словами "да" или "нет". Впоследствии Герберт стал папой Римским под именем Сильвестра II. Утверждается, что голова предсказала и его собственную смерть.

Дар демона

Говорят, что подобный механизм разработал и английский государственный деятель, философ, теолог и ученый, епископ Линкольна Роберт Гроссетест, который, как и многие выдающиеся умы того времени, увлекался алхимией. Голова будто бы изрекла одно пророчество, а затем взорвалась.

А немецкий монах-доминиканец Альбертус Магнус якобы получил такую голову от демона и изготовил для неё медное тело. Но голова болтала не останавливаясь, и это так злило ученика Магнуса — Фому Аквинского, что тот однажды в ярости уничтожил её.

Взрыв головы

Что же до Бэкона, тот считал, что медная голова поможет защитить Англию от врагов. На процесс разработки ушло целых семь лет. Мэтру помогали монах Бангей и слуга Майлз. Изобретение выглядело как "точная медная копия головы человека с внутренними частями всех частей и органов в человеческой голове". Но вот разговаривать она почему-то отказывалась.

По легенде, Бэкон вызвал какого-то демона, а не то самого дьявола, изрекшего, что голова заговорит, если будет питаться "непрерывным дымом от шести самых известных простых".

"Простыми" в алхимии именуют некоторые травы и растения. Их следовало положить в горшок, нагреть его и подставить под голову, так чтобы она нагревалась от пара.

Та же легенда повествует, что Бэкон и его помощники в течение нескольких недель разогревали голову при помощи пара. Как-то Бэкон и Бангей устали и легли спать, оставив следить за головой Майлза. Чтобы не заснуть, тот принялся играть на скрипке. И вдруг голова заговорила. Правда, она произнесла лишь одну-единственную фразу: "Время есть. Время было. Время прошло".

В книге "The Famous Historie of Friar Bacon, Conteyning the Wonderful Things That He Did in His Life" это событие описывается так:

"Затем последовал ужасный шум со странными вспышками огня, такими, что Майлз был полумёртв от страха. Он выронил скрипку и упал на колени, и комната наполнилась дымом. Услышав шум, оба монаха проснулись, бросились в келью и увидели, что Майлз бьёт себя в грудь и кричит, а на полу лежит Медная Голова, вся в дыму".

Прибежавшие на шум монахи нашли голову разбитой на осколки.

Разумеется, нельзя на сто процентов верить в правдивость этой истории, как и прочих других на ту же тему. Тем более, впервые о медной голове, сделанной Бэконом, стали упоминать только в XVI веке, спустя три столетия после кончины учёного. Нельзя исключить вероятности того, что какие-то работы по изготовлению таких механизмов действительно велись и Бэконом, и другими исследователями. Вот только удалось ли в конечном итоге использовать их по назначению?

Роджер Бэкон
Редактор: Алексей Ткаченко
Темы наука англия
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