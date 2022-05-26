Американский врач обманом оплодотворил 48 пациенток

Говорят, по законам эволюции каждый мужчина стремится оплодотворить как можно больше женщин: эта программа просто заложена в мужскую подкорку. Но на деле мало кто из представителей сильного пола занимается этим сознательно, так как, во-первых, в обществе приветствуется моногамия, а во-вторых, большое потомство еще надо суметь прокормить. Хотя, существуют и довольно-таки жутковатые исключения.

Коварный доктор Клейн

Несколько лет назад в США приговорили к году условного заключения жителя Индианы Дональда Клейна, который раньше трудился врачом-репродуктологом. Выяснилось, что он оплодотворил 48 своих пациенток… собственной спермой! Женщинам Клейн говорил, что в роли доноров выступили сотрудники медицинских учреждений и сперма каждого из них не используется больше трех раз. Дело происходило в 70-х, когда никаких банков спермы еще не было и в помине.

В 2009 году врач вышел на пенсию. А в 2014 году одна из рожденных таким образом женщин, Джакоба Баллард, решила разыскать в Интернете тех, кому, как и ей, помог появиться на свет Дональд Клейн. Откликнулась другая женщина, которая на снимке оказалась удивительно похожа на саму Джакобу. Генетический тест подтвердил, что у них общий отец. Позднее им удалось найти на одном из генеалогических сайтов еще четверых братьев и сестер.

Стало понятно, что такое количество детей с одинаковыми генами не могло появиться на свет от разных доноров.

К 2017 году было найдено уже целых 48 отпрысков Дональда Клейна. Сообща они заявили в полицию об обмане со стороны врача. Правда, на допросах Клейн всё отрицал. Никаких записей не осталось, а по законам штата Индиана для докторов нет запрета становиться донорами спермы. Таким образом, Клейну можно было вменить в вину лишь введение пациенток в заблуждение: он не сообщил им о том, что сперма, которой оплодотворяли женщин, принадлежит ему самому.

Загадочный клиент

Мотивы, которые толкнули Дональда Клейна устроить этот "конвейер" с деторождением, остаются неизвестными. А вот в случае японского миллиардера Мицуоки Сигэту они просто пугают.

Компания New Life занималась в Таиланде поиском суррогатных матерей для бесплодных пар. Вознаграждение предлагалось скромное — десять тысяч долларов, но оно было существенным для бедных таек, еле сводивших концы с концами.

Родив ребёнка, женщины отдавали его клиенту, подписав договор о передаче родительских прав. При встрече присутствовал адвокат. Клиентом являлся один и тот же человек — Мицуоки Сигэту.

Владелица New Life Мариам Кукунашвили заподозрила неладное после того как в 2012 году Сигэту попросил её найти для него двух суррогатных матерей, а едва те забеременели, потребовал отыскать еще нескольких.

Кроме того, японец упрашивал Мариам продать ему машину для криозаморозки спермы. Впоследствии она узнала, что Сигэту обращался еще в одно агентство.

Решив, что дело тут явно нечисто, Мариам послала запросы в несколько мест:

штаб-квартиру Интерпола во Франции

посольство Японии

Би-Би-Си

Си-Эн-Эн

На всякий случай она отправила письмо и самому Сигэте с просьбой разъяснить ситуацию. Юрист Сигэты ответил, что в действиях его клиента нет ничего запрещённого или криминального.

Тем не менее, власти Таиланда заинтересовались этой ситуацией. В 2014 году во время полицейского рейда в пригороде Бангкока в кондоминиуме обнаружили девять детей в возрасте от двух недель до двух лет под присмотром нянь. С ними также была женщина, находившаяся на седьмом месяце беременности.

Как выяснилось, отцом всех детей был 24-летний Мицуоки Сигэту, богатый бизнесмен, сын Ясумицу Сигэта, основателя фирмы "Хикари Цусин", состояние которого на тот момент оценивалось в 43 миллиарда долларов.

Биологическими матерями являлись доноры из разных стран. Тайки же только вынашивали детей. Впрочем, по слухам, Сигэта искал суррогатных матерей для своего потомства в Индии и даже на Украине.

Хотя благодаря генетическому анализу было идентифицировано всего 15 отпрысков молодого Сигэты, скорее всего, их насчитывается несколько десятков, просто многие уже вывезены из страны. По непроверенным данным, некоторые из них проживают в Японии и Камбодже.

Никакого криминала!

Дело расследовал Интерпол. Однако, расследование вскоре зашло в тупик, поскольку никаких криминальных мотивов не обнаружилось.

По словам Мариам Кукунашвили, Сигэта мечтал взрастить целую армию своих потомков, которые будут поддерживать его на политических выборах и когда он окажется у власти, о которой мечтал. Богач планировал заводить от 10 до 15 детей в год до тех пор, пока он не станет бесплодным или же не умрет.

Так или иначе, по итогам судебных слушаний постановили вернуть Сигэте 13 из его отпрысков, так как ему удалось доказать родительские права на них. Дальнейшая судьба этих детей остается неизвестной.