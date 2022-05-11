Тамильский колокол: учёные выдвигают версии его происхождения

На свете существуют артефакты с загадочной историей. Обычно по поводу их происхождения выдвигается несколько версий, но ни одна из них не находит полного подтверждения. Один из таких предметов — так называемый "тамильский колокол", обнаруженный в поселении маори в Новой Зеландии.

Котелок с рунами

Всё началось в 1836 году, когда английский миссионер Уильям Селенсо увидел металлическую штуковину, которую жители небольшой новозеландской деревушки использовали в качестве котелка для приготовления пищи. Они поведали Селенсо, что нашли эту вещь много лет назад под корнями большого дерева, которое вырвало из земли во время сильного урагана.

Миссионер внимательно осмотрел находку и увидел, что она исписана символами и рунами, явно на каком-то древнем языке. В конце концов он заинтересовался ею настолько, что выменял у аборигенов на обычный котелок. Непонятную диковину он отдал в музей Отаго в Дунедине, откуда она попала в Музей Доминиона, в наши дни превратившийся в Музей Новой Зеландии в Веллингтоне.

В 1870 году экспонат попался на глаза этнографу Дж. Т. Томпсону. Тот сфотографировал странные письмена, которые, как ему показалось, принадлежали какому-то древнеиндийскому языку, и разослал фотографии знакомым ему исследователям.

Оказалось, что надписи на артефакте были сделаны на тамильском языке. Язык этот к тому времени был уже сотни лет как мёртв и не использовался в обиходе. Надпись гласила: Mohoyideen Buks ("Колокол корабля Мохаидина Бахша").

Лишь в 1940 году был установлен возраст экспоната. Выяснилось, что тот был изготовлен между 1400 и 1500 годами нашей эры. Но дело в том, что, по официальной версии, внешние контакты с Новой Зеландией начались только с 1769 года, когда знаменитый капитан Томас Кук высадился в заливе Нищеты.

Впоследствии стало известно, что в 1877 году между новозеландскими портами Раглан и Аотеа были найдены наполовину погребённые в песке обломки затонувшего судна. Внутри обнаружили латунную пластину с надписями на тамильском и деревянную доску, на которой было начертано имя, напоминающее "Мохаидин Бахш". Находки переправили в Окленд, где они затерялись, так что сравнить их с музейным колоколом не удалось.

Тамильцы или португальцы?

Каким же образом корабль из Индии очутился у берегов Новой Зеландии? Версии выдвигались разные. Например, что тамильские судостроители и мореплаватели были настолько искусны в своём ремесле, что путешествия в Новую Зеландию в ту пору не составляли проблемы. Хотя, судя по другим данным, древние индийцы не заплывали далее острова Ломбок, расположенного в районе Бали на территории современной Индонезии.

Ещё одна гипотеза предполагает, что колокол висел на одном из кораблей португальского флота. Португальцы с конца XV века поставляли в Европу через Индийский океан азиатские товары.

В 1521 году вице-король Португалии отправил флот из трёх каравелл исследовать земли за так называемыми островами Пряностей. Назад вернулся лишь один из трёх кораблей, остальные два затерялись где-то на океанских просторах. Уж не одна ли из этих каравелл потерпела крушение у берегов Новой Зеландии? Как считают исследователи, найденное судно было, скорее всего, построено на Гоа, где широко использовался тамильский язык. И именно там находилась гавань португальских кораблей.

Застрявшие в Тихом океане

Любопытную версию выдвигает историк Роберт Лэнгдон в книге "Потерянная каравелла". Как следует из неё, в 1524 году король Испании организовал экспедицию на Острова пряностей, направив туда флотилию из шести кораблей. Однако в результате два судна потерпели крушение у берегов Патагонии и Филиппин, а ещё два бесследно исчезли. Предполагается, что их просто унесло в море. Одну из каравелл, "Сан-Лесмес", заметили в Тихом океане в 1526 году.

Лэнгдон высказывает предположение, что два пропавших судна сели на мель в районе Французской Полинезии (там были обнаружены заржавевшие пушки с этих кораблей). Произведя ремонт, моряки поплыли дальше. Какое-то время они провели на атоллах Ана и Раиатеа, и некоторые из них остались там, заведя семьи с местными аборигенками. Остальные решили вернуться в Испанию и направились на запад, но сбились с пути и, прибыв к берегам будущей Новой Зеландии, поселились там, а их потомки впоследствии расселились по всему Тихому океану. Об этом якобы говорят свидетельства о том, что на многих тихоокеанских островах жили люди европеоидной внешности — светлокожие, рыжеволосые и голубоглазые.

Впрочем теория Лэнгдона считается ничем не обоснованной: большинству его утверждений не нашлось никаких веских доказательств.

Между тем к 1890 году остов затонувшего корабля, с которого якобы свалился пресловутый колокол, загадочно исчез. Так что тайна артефакта из Музея Новой Зеландии остаётся неразгаданной. Зато появляется всё большее количество вопросов, касающихся мировой истории и географических открытий.