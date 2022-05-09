Несколько примеров массовой истерии: лечить можно, но только насилием

Порой, наблюдая за поведением и слушая суждения некоторых людей, особенно касательно современных политических и экономических проблем, ловишь себя на мысли, что это напоминает массовый психоз. А ведь феномен массовой истерии был известен ещё с незапамятных времен.

Танцевальная чума, или Пляска святого Вита

Её вспышки наблюдались в средневековой Европе с XIII по XVII век. Они происходили

во Франции,

Италии,

Германии,

Голландии,

Швейцарии,

Люксембурге.

Люди начинали танцевать прямо на улицах и не могли остановиться. К одному танцующему присоединялись другие, число танцоров могло доходить до тысячи… Многие падали от изнеможения, были смерти от сердечных приступов и инсультов.

Этот "недуг" связывали с проклятием, посланным грешникам святым Иоанном Крестителем, которого ещё называли святым Витом. Считалось, что для исцеления следует ему помолиться. И кое-кому это действительно помогало.

Салемское безумие

В 1692 году в американском городе Салем, штат Массачусетс, у молодых девушек и девочек-подростков стали проявляться признаки одержимости: они кричали, бились в судорогах и прочее. Впоследствии несчастные стали показывать, что причиной такого поведения стало колдовство. Были арестованы, подвергнуты пыткам и казнены десятки женщин и даже мужчин, которых обвинили в магических действиях. Судебные процессы над "салемскими ведьмами" до сих пор вспоминают как пример самой жуткой в истории массовой истерии, за которую поплатились жизнью совершенно невинные люди.

Монахини кусачие и мяукающие

А вот свидетельство одного врача, жившего в XV веке:

"Одна монахиня в немецком женском монастыре стала кусать всех своих спутниц. В течение короткого времени все монахини этого монастыря начали кусать друг друга. Весть об этом увлечении монахинь вскоре распространилась, и теперь она переходила из монастыря в монастырь по всей Германии, в основном в Саксонии, а затем посетила женские монастыри Голландии, и, наконец, мания укусов дошла даже до Рима".

Религиозные деятели сочли, что монахини одержимы дьяволом. Однако сеансы экзорцизма не дали результатов. Тогда сестер, которые вели себя подобным образом, стали пороть или окунать в холодную воду. После чего они действительно переставали кусаться.

В вышедшей в 1844 году книге Й. Ф. К. Хеккера "Эпидемии Средневековья" приводится следующий рассказ. Монахиня одного из французских монастырей вдруг начала мяукать, подобно кошке. Через какое-то время и остальные монахини стали ей подражать, и вскоре мяукал буквально весь монастырь. Пришлось даже вызывать солдат. Поскольку священники считали, что мяуканье было вызвано одержимостью, а кошкам приписывали "сотрудничество" с дьяволом, солдаты принялись избивать и пороть монашек, что считалось тогда эффективной мерой против одержимости. И это действительно прекратило "эпидемию мяуканья".

Школьный кошмар

30 января 1962 года три ученицы школы-интерната для девочек при миссии в Кашаше (Танзания) внезапно начали безудержно смеяться. Смех подхватили другие школьницы, и вскоре хохотали практически все. Это продолжалось неделями, так что 18 марта интернат пришлось закрыть. Но к тому времени "эпидемия" уже перекинулась на соседние школы и даже на ближайшие деревни. Смеялись только дети, но их были тысячи! В общей сложности было закрыто 14 школ, а смеховая истерия продлилась полтора года.

В наше время такое тоже случается. Так, в 2012 году у 1900 учеников 15 школ Шри-Ланки проявились странные симптомы, среди которых были

высыпания на коже,

кашель,

головокружение.

Врачи не нашли в организме детей никаких патологий и предположили, что все недомогания носят психосоматический характер.

В чём причина массовой истерии?

Современные учёные, психологи и медики считают, что на формирование и распространение коллективной истерии может повлиять целый ряд факторов. Это может быть

давление со стороны среды,

страхи и стрессы,

социальная тревожность,

сильное возбуждение,

комплекс религиозных верований,

а также поведение авторитетных лиц.

Все эти вещи оказывают воздействие на психику и нервную систему людей и могут побуждать их инициировать неадекватное поведение или подражать тем, кто такое поведение инициирует.

Тем более это заложено в самом процессе эволюции: мы стараемся подстраиваться под так называемую референтную группу, и потому могут сработать механизмы копирования.

Но, как видите, истерию достаточно легко прекратить насильственными методами, которые в современном обществе, правда, не всегда оказываются приемлемыми.