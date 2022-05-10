Хрущёв в США: Американские СМИ глумились, как могли

Никита Хрущёв был первым руководителем советского государства, который побывал на Западе. В 1959 году он встретился в США с президентом Дуайтом Дэвидом Эйзенхауэром. В ходе визита что-то покоробило главу СССР, что-то вызвало неприязнь со стороны окружения Первого секретаря ЦК КПСС.

Нелестные сравнения

Путешествие Хрущёва по Америке широко освещалось в прессе. Однако капиталисты позволили себе выставить Никиту Сергеевича в неприглядном свете, особенно неприятны выпады по отношению к его внешности. Если на Иосифа Сталина рисовали карикатуры, то изображали его кровожадным злодеем и тираном. Однако чувствовалось уважение к этому неординарному политику. Хрущёв был полной его противоположностью и располагал к тому, чтобы над ним подтрунивали.

Характерно изображались советские вожди в анекдотах. Так, в одном из них говорилось, что сделали бы в случае железнодорожной аварии, когда поезд сошёл с рельсов. При Ленине организовали бы субботник, при Сталине наказали бы машиниста, стрелочника и начальника вокзала, при Хрущёве разобрали бы рельсы сзади и уложили бы их спереди, при Брежневе раскачивали бы вагон, имитируя движение.

Сталина сравнивали с Петром Великим даже в зарубежной печати. В декабре 1929 года бывший премьер-министр Британии Дэвид Ллойд-Джордж "признал Сталина действующим в смысле коренного преобразования хозяйства страны с энергией Петра Великого". Напомним, что тот год назвали "годом Великого перелома" и Сталин только-только становился всесильным.

Хрущёв вызывал у западных партнёров совершенно иные чувства. Во время его посещения в штате Айова кукурузной фермы советского лидера засняли вместе с поросятками, а под фото дали такую ёрническую подпись: "Третий слева товарищ Н. Хрущёв".

Так повелось, что на Западе всегда демонизировали крепких государственников типа Ивана Грозного или Петра Великого, но снисходительно похлопывали по плечу тех, кто заглядывал им в рот. Одних уважали как сильных личностей, прочим выказывать полное пренебрежение мешала находящаяся за их спинами крепкая держава. Стоит отметить, такие разные правители, как Иоанн IV и Сталин, являли собой пример высокообразованных людей. Впрочем Рюриковича готовили к престолу с детства. Бывший ссыльный Туруханского края не претендовал на трон.

Канкан для Хрущёва

Известно об отношении Никиты Сергеевича к современному в ту эпоху искусству. По причине использования нецензурной лексики, мы не приводим данную им нелестную характеристику отечественным художникам-авангардистам. И вот такой ценитель искусства приехал в Голливуд.

На киностудии 20th Century Fox Хрущёву представили Фрэнка Синатру, Мэрилин Монро и Гэри Купера. Будучи поклонником вестернов, он поговорил с Купером. Монро уговорили предстать перед коммунистом в своём самом сексуальном платье. Позже секс-бомба признается своей горничной, что русский смотрел на неё так, как мужчина смотрит на женщину. Устроители уверяли Мэрилин, что в Советском Союзе знают только про неё и "Кока-Колу". Американцы любят приписывать собственное невежество другим народам.

Неприятно удивил Хрущёва снимок, на котором он с глуповатой улыбкой что-то говорил Ширли Маклейн. Чтобы как-то реабилитировать себя перед партийцами, Никита Сергеевич позже выразил своё неудовольствие увиденным в процессе съёмок мюзикла "Кабаре". Пролезавшие под юбками своих партнёрш танцоры вылезали с красными трусиками в руках. Охарактеризовав "Канкан" как "декадентскую буржуазную порнографию", гость из СССР заявил репортёрам, что "лицо человека красивее, чем его зад". Такой вывод трудно оспорить.

Однако человеческий облик потеряли американские репортёры. Хрущёву так хотели показать икону изобилия США на фоне советского дефицита, что всё время пытались затащить его в супермаркет. Войдя в Quality Foods, телохранители сомкнули ряды вокруг своего подопечного. Это помешало фотографам и операторам делать свою работу. Один фотокор прыгнул на стопку пакетов с маслом, раздавив большинство из них; другой вскарабкался по полкам с банками растворимого кофе, которые, падая на пол, разлетелись каскадом стеклянных осколков; третий взобрался на мясной прилавок и был бит разгневанным мясником.