Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Игорь Буккер

Тайна предков Гитлера

5:00
Наследие » Мир

Покров тайны происхождения Гитлера до сих пор окончательно не снят.

Тайна предков Гитлера

Тайна происхождения Гитлера

За сказанной главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым фразой: "Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь", — последовал шквал негодования от израильских политиков.

Так, израильский премьер Нафтали Беннет с чего-то взял, что российский министр решил "обвинить самих евреев в ужасных исторических преступлениях".

Ещё дальше шагнул коллега Лаврова, дипломат Яир Лапид, который взялся опровергнуть им же самим изложенный тезис о том, что евреи во время Второй мировой войны не убивали евреев. Общественность хорошо усвоила, кто устроил холокост, а любые попытки что-то добавить тотчас пресекаются.

Приведём высказывание видного немецкого историка и специалиста по истории Третьего рейха Вернера Мазера:

"Несмотря на затраченные усилия многочисленных историков, генеалогов и биографов Гитлера, до сих пор было неизвестно, кто был дедом Гитлера по отцовской линии. Предположения и утверждения простираются от венского барона Ротшильда, затем от еврея Франкенбергера из Граца до члена династии Оттенштейн из лесного квартала в Нижней Австрии. Несомненным для некоторых биографов является лишь то, что официальный дед Адольфа Гитлера, подмастерье мельника Иоганн Георг Хидлер не был отцом отца Адольфа Гитлера".

О тёмном происхождении делающего первые шаги в политике Гитлера заговорили в самом начале 1920-х годов.

"Руководители НСДАП в окружении Гитлера шушукались, что у Гитлера еврейское происхождение. Между июлем и декабрем 1921-го в Мюнхене часто утверждали, что Гитлер еврей, — пишет в биографии фюрера Вернер Мазер. — После 30 января 1933 года, когда Гитлер взял власть в свои руки, в германском рейхе принудительно заставляли умолкнуть голоса, которые открыто обсуждали его происхождение. Втайне, однако, слухи и мнимые документы о еврейском происхождении Гитлера продолжали распространяться".

Казнённый по приговору Нюрнбергского трибунала как военный преступник Ганс Франк (с 1928 года адвокат Гитлера, ставший впоследствии генерал-губернатором Польши) до окончания процесса написал мемуары "Перед лицом виселицы" (Im Angesicht des Galgens), в которых утверждал, что дед фюрера был евреем. По ряду причин историки не поверили этой информации. Однако дотошные исследователи продолжают работать в этом направлении и сумели если не полностью доказать правоту Франка, то опровергнуть некоторые возражения его критиков.

Ещё одна история приключилась в еврейской семье.

Еврейская девочка как идеал арийки

Зимой 1935 года, через несколько месяцев после того, как правительство германского рейха приняло антиеврейские законы, нацистский семейный журнал "Sonne ins Haus" ("Солнце в доме”) объявил о конкурсе фотографий на "идеального арийского ребенка”. 24 января 1935 года журнал опубликовал на первой полосе фотографию победителя — полугодовалой девочки Хесси Левинсон.

Хесси родилась 17 мая 1934 года в Берлине в семье Якоба и Полины Левинсон. Еврейская чета переехала в 1928 году из Латвии, где они изучали классическую музыку. У Якоба был баритон. Под сценическим псевдонимом Яша Ленссен он устроился в местный оперный театр, но когда режиссёры узнали, что на самом деле он еврей, они расторгли с ним контракт.

Родителям Хесси сделали её портрет в фотостудии известного берлинского фотографа Ганса Баллина, который принял участие в фотоконкурсе нацистского журнала "Sonne ins Haus". Фотографию крошки вместе с девятью другими портретами Баллин отправил в адрес министерства народного просвещения и пропаганды. Несмотря на то, что нацисты объявили идеалом арийцев, блондинов с голубыми глазами, по какой-то причине в ведомстве Геббельса победителем выбрали портрет кареглазой шатенки Хесси.

Мать Хесси сообщила Баллину, что они с мужем евреи. Фотограф ответил, что знает и намеренно отправил фотографию Хесси на конкурс, потому что "хотел, чтобы нацисты выглядели глупо". Портрет дочери Левинсонов можно было видеть в витринах магазинов, в газетах и журналах, на открытках, на улицах по всей Германии и в оккупированных странах.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

10 ШОКИРУЮЩИХ ФАКТОВ о ГИТЛЕРЕ
Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы адольф гитлер сергей лавров нафтали беннет
Новости
Почему кошки вылизывают хозяев
Светлана Лобода не станет переводить на украинский язык русские хиты: "Я не могу предать своих поклонников"
Санкции должны были преподать России урок, но вместо этого заставили её проснуться
Daily Mail: если Киев провалит весеннее контрнаступление, западная помощь Украине прекратится навсегда
Осирия цветок который даст понять что такое красота
Американский сенатор Рэнд призвал остановить "безудержную" помощь Киеву
Primamedia: эксперты назвали четыре быстрых способа для потери веса
РВ: бойцы отряда "Херсон" ответили на слухи о "каких-то боях" с ВСУ на левом берегу Днепра
Стрелков: наступление украинской армии начнётся на майских праздниках
"Не стоит паниковать": Как самостоятельно починить кондиционер в машине?
Популярное
Ликвидация снайпером ВС РФ разведывательной группы ВСУ попала на видео

Снайпер ликвидировал четырёх боевиков ВСУ.

Опубликованы видеокадры ликвидации снайпером ВС России группы военнослужащих ВСУ
VP: в США у стариков началась эпидемия заболеваний, передающихся половым путём
Стариков в США накрыла эпидемия ЗППП — ValuePenguin
Опасный симптом, который может говорит о развитии болезни Паркинсона, назвал врач
Продукты, ошибочно считающиеся вредными, назвали врачи
За адмирала Нахимова солдаты были готовы идти в огонь и воду Сергей Лебедев Елена Проклова: не стоит влезать в жизнь даже самых близких людей Анжела Якубовская Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова
Стас Михайлов гневно ответил Вайкуле на призыв сносить памятники героям ВОВ
Соскин о незавидном положении ВСУ: Россия готовится к колоссальным событиям против Украины
Четыре заболевания, вносящие максимальный вклад в смертность в России, назвала врач
Четыре заболевания, вносящие максимальный вклад в смертность в России, назвала врач
Последние материалы
Экономист: США дали отмашку на смену власти в Грузии
Светлана Лобода не станет переводить на украинский язык русские хиты: "Я не могу предать своих поклонников"
Физкультура не только отодвигает нашу старость, но и омолаживает
Санкции должны были преподать России урок, но вместо этого заставили её проснуться
Польза от планки: инструкция и различные виды упражнений
Гибкость позволяет вашему телу двигаться на максимум
Груз 200: как возник этот страшный термин и почему солдат хоронят в цинковом гробу
Daily Mail: если Киев провалит весеннее контрнаступление, западная помощь Украине прекратится навсегда
10 прекрасных цветов, цветущих ночью, которые светятся даже в темноте!
Действительно ли собаки дальтоники? 
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников