Тайна предков Гитлера

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Покров тайны происхождения Гитлера до сих пор окончательно не снят.

Тайна происхождения Гитлера

За сказанной главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым фразой: "Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь", — последовал шквал негодования от израильских политиков.

Так, израильский премьер Нафтали Беннет с чего-то взял, что российский министр решил "обвинить самих евреев в ужасных исторических преступлениях".

Ещё дальше шагнул коллега Лаврова, дипломат Яир Лапид, который взялся опровергнуть им же самим изложенный тезис о том, что евреи во время Второй мировой войны не убивали евреев. Общественность хорошо усвоила, кто устроил холокост, а любые попытки что-то добавить тотчас пресекаются.

Приведём высказывание видного немецкого историка и специалиста по истории Третьего рейха Вернера Мазера:

"Несмотря на затраченные усилия многочисленных историков, генеалогов и биографов Гитлера, до сих пор было неизвестно, кто был дедом Гитлера по отцовской линии. Предположения и утверждения простираются от венского барона Ротшильда, затем от еврея Франкенбергера из Граца до члена династии Оттенштейн из лесного квартала в Нижней Австрии. Несомненным для некоторых биографов является лишь то, что официальный дед Адольфа Гитлера, подмастерье мельника Иоганн Георг Хидлер не был отцом отца Адольфа Гитлера".

О тёмном происхождении делающего первые шаги в политике Гитлера заговорили в самом начале 1920-х годов.

"Руководители НСДАП в окружении Гитлера шушукались, что у Гитлера еврейское происхождение. Между июлем и декабрем 1921-го в Мюнхене часто утверждали, что Гитлер еврей, — пишет в биографии фюрера Вернер Мазер. — После 30 января 1933 года, когда Гитлер взял власть в свои руки, в германском рейхе принудительно заставляли умолкнуть голоса, которые открыто обсуждали его происхождение. Втайне, однако, слухи и мнимые документы о еврейском происхождении Гитлера продолжали распространяться".

Казнённый по приговору Нюрнбергского трибунала как военный преступник Ганс Франк (с 1928 года адвокат Гитлера, ставший впоследствии генерал-губернатором Польши) до окончания процесса написал мемуары "Перед лицом виселицы" (Im Angesicht des Galgens), в которых утверждал, что дед фюрера был евреем. По ряду причин историки не поверили этой информации. Однако дотошные исследователи продолжают работать в этом направлении и сумели если не полностью доказать правоту Франка, то опровергнуть некоторые возражения его критиков.

Ещё одна история приключилась в еврейской семье.

Еврейская девочка как идеал арийки

Зимой 1935 года, через несколько месяцев после того, как правительство германского рейха приняло антиеврейские законы, нацистский семейный журнал "Sonne ins Haus" ("Солнце в доме”) объявил о конкурсе фотографий на "идеального арийского ребенка”. 24 января 1935 года журнал опубликовал на первой полосе фотографию победителя — полугодовалой девочки Хесси Левинсон.

Хесси родилась 17 мая 1934 года в Берлине в семье Якоба и Полины Левинсон. Еврейская чета переехала в 1928 году из Латвии, где они изучали классическую музыку. У Якоба был баритон. Под сценическим псевдонимом Яша Ленссен он устроился в местный оперный театр, но когда режиссёры узнали, что на самом деле он еврей, они расторгли с ним контракт.

Родителям Хесси сделали её портрет в фотостудии известного берлинского фотографа Ганса Баллина, который принял участие в фотоконкурсе нацистского журнала "Sonne ins Haus". Фотографию крошки вместе с девятью другими портретами Баллин отправил в адрес министерства народного просвещения и пропаганды. Несмотря на то, что нацисты объявили идеалом арийцев, блондинов с голубыми глазами, по какой-то причине в ведомстве Геббельса победителем выбрали портрет кареглазой шатенки Хесси.

Мать Хесси сообщила Баллину, что они с мужем евреи. Фотограф ответил, что знает и намеренно отправил фотографию Хесси на конкурс, потому что "хотел, чтобы нацисты выглядели глупо". Портрет дочери Левинсонов можно было видеть в витринах магазинов, в газетах и журналах, на открытках, на улицах по всей Германии и в оккупированных странах.

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