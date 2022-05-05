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Автор Игорь Шатров

Новая версия гибели принцессы Дианы: Спенсеры против Виндзоров

Наследие » Мир

Правда ли, что Диана Спенсер была из более знатного рода, чем королева Елизавета II, носившая фамилию Виндзор; чем невестка мешала королеве и достаточно ли было этих причин для политического убийства, рассказал Pravda.Ru писатель Игорь Англер, автор романа о принцессе Диане "Операция Ди-строфик”.

Новая версия гибели принцессы Дианы: Спенсеры против Виндзоров

Англичане против готов

— Игорь, в основе вашего романа лежат материалы уголовного дела о гибели леди Ди и Доди аль-Файеда в парижском тоннеле Альма, французское досье и собственное расследование королевского двора 2004-2006 годов под названием "Операция Паджет". Насколько ваши выводы отличаются от выводов следствия?

— Виндзоры до Первой мировой войны были Саксен-Кобур-Готскими и вдруг из готов стали англичанами. Конфликт Спенсеров и Виндзоров выходит за пределы семейной драмы, и он не закончился. Многие царствующие фамилии имеют немецкие корни, в том числе наши Романовы. Но существует ещё более древняя часть английского аристократического общества с чисто английскими, может быть, римскими корнями, но не немецкими:

  • Спенсер,
  • Мальборо.

Никто из них на трон не претендует, хотя имеет полное право: "Мы древнее и круче Виндзоров, но будем их поддерживать, пока они отвечают нашим интересам". Когда Диана вышла замуж и переехала в Кенсингтонский дворец, то, бывая в Букингеме и Виндзоре, говорила: "Моя картинная галерея круче, чем ваша". Какой королеве это понравится? Конфликт между английскими аристократами английского и немецкого происхождения — серьёзная проблема.

Диана для Виндзоров — лицо со стороны, невестка. Медийно успешный человек, очень приятный, сумел завоевать любовь и признание британской нации больше, чем сам монарх. Это риск.

— Мне кажется, межличностных противоречий маловато для политического убийства, если уж мы намекаем на него.

— А мне кажется, Елизавета II — очень умная старушка. Я не знаю, кто её надоумил на определённые действия, но если бы она думала своей головой, то могла бы историю с Дианой обратить себе на пользу.

Диана пыталась привнести новые вещи в английскую монархическую семью: она была первой Виндзор, которая показала своим сыновьям, как выглядят наличные деньги, и дала им эти деньги. Считалось, что короли выше этого. Диана, не поступаясь интересами английской короны, готова была сделать монархию ближе к народу.

За противостоянием Спенсеров и Виндзоров с интересом наблюдали несколько семей. Оно плохо закончилось, потому что Диану Спенсер оставили одну.

В одиночку она была слаба для борьбы, и сама, в силу своей малообразованности, не понимала, зачем и что нужно делать. Ей хотя бы диплом петербургского пединститута Герцена, и она бы уже в марксистко-ленинской теории знала, что делать. В то же время она очень успешная внутримедийная персона. Любой её визит в госпиталь, хоспис — это позитивный интерес к монархии. Во внешнюю политику её не пускали, но она туда рвалась и была единственной, кто поехал в Югославию на конференцию ООН о противопехотных минах.

Диана прошла по минному полю. Да, оно было почищено, но никто же не ручался, что оно чистое. Она была способна на такое, но ума ей не хватало договориться с королевой.

Месть королевы

— Почему роман называется "Операция Ди-строфик"?

— Во-первых, термин "паджет" в английском языке многозначный, есть корень "паж" — подчинённость. Это месть королевы: паж, подчинённость. Паджет — это ещё и нейрофизическое, психическое расстройство, которое характеризуется резкими перепадами настроения, что было у Дианы:

  • то обжорство,
  • то голодание.

Думаю, никто не хотел Диану убивать, так получилось — "эксцесс исполнителя". Английскому истеблишменту Диана живой была гораздо полезнее.

Готовился план "Б". Уже в 1983 году ей поставили диагноз. Американский психиатр сказал: "Ещё чуть-чуть, она уже на 80% больна, она уже там".

Редактор: Марина Севастьянова
Темы елизавета ii игорь шатров великобритания принцесса диана
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