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Автор Дмитрий Соколов

Плита Гроба Господня, возможно, хранится в России

Наследие » Мир

Приближается Пасха — главный православный праздник. Накануне этого важного для каждого христианина дня мы решили рассказать об интересной версии возможного местонахождения плиты Гроба Господня, выдвинутой известным историком Андреем Синельниковым. Учёный считал, что уникальный религиозный артефакт может храниться в России.

Плита Гроба Господня, возможно, хранится в России

Утраченная реликвия

Во второй половине 2010-х годов археологи открыли плиту, с 1555 года закрывавшую погребальное ложе Иисуса Христа в Иерусалиме. Однако кроме груды камней, не представляющих исторического интереса, ничего обнаружено не было.

Возникает вопрос о местонахождении плиты Гроба Господня, на которой три дня пролежало тело Христа после распятия, как об этом рассказывает Священное писание.

В святости данного места сомнений нет, поскольку именно здесь ежегодно происходит сошествие небесного огня. За свою историю часовня неоднократно разрушалась, а современное здание возвели лишь в 1810 году. При этом существует версия, что в часовне хранится лишь копия Гроба Господня, тогда как оригинал плиты, по мнению Андрея Синельникова, может находиться где-то в России.

Священные артефакты

В исторических хрониках утверждается, что во время событий Четвёртого крестового похода в 1204 году пал Константинополь, столица православных христиан — Второй Рим. В это время в городе в храме Святой Софии находилась плита Гроба Господня, вывезенная в Константинополь из Иерусалима императором Мануилом Комниным. В городе хранились также и другие христианские артефакты: Туринская плащаница, терновый венец, священное копьё, часть честного креста, а также рука Иоанна Крестителя и его посох с крестом.

Таким образом, известно, что уже в начале XIII века Гроб Господень находился в Константинополе, а вовсе не в Иерусалиме. Возникает вопрос, каким образом в дальнейшем священная плита могла оказаться в России.

В "Хождении" паломника игумена Даниила в XII веке содержится описание того, как он обмерил Гроб Господень в Иерусалиме специальной лентой. Затем новгородский боярин Добрыня Ядрейкович посетил Константинополь до его падения и составил подробный перечень христианских святынь. Но, вероятно, боярин не только также обмерил, но и увёз с собой, целиком или частично, плиту Гроба Господня.

Основанием для подобного предположения Андрея Синельникова стали следующие обстоятельства. После возвращения в Великий Новгород боярину в правление была передана обитель преподобного чудотворца Варлаама Хутынского. Позднее Добрыня Ядрейкович фигурирует в летописях уже под именем архиепископа Антония, а в IV Новгородской летописи прямо говорится:

"В лето 6719. Тогда же было пришёл Добрыня Ядрейкович из Цареграда и привезе с собою Гроб Господень, а сам пострижен на Хутыни у Святого Спаса".

В более позднем летописном своде XVI века, утверждённом патриархом Никоном в качестве официального свода русской истории, также упоминается данное важное событие:

"Новгородцы же с князем своим Мстиславом Мстиславовичем излюбили себе инока Антония, который ходи в Царьград, и принесе с собою изо Царьграда Гроб Господень…"

Кто прав?

Официальные историки церкви хорошо знают текст данных летописей, но трактуют их по-своему. Считается, что Добрыня привёз на Русь не саму плиту Гроба Господня, а лишь её обмерную ленточку. Достаточно распространённый в то время "сувенир" из святых мест.

Однако иллюстрации к летописям изображают боярина, который везёт из Царьграда вовсе не ленточку, а именно саму плиту Гроба Господня. Сложно поверить, что художник мог допустить ошибку в столь важном вопросе.

К сожалению, ответить определённо, находится ли реликвия в России, невозможно. Поскольку если это так, то её хранители никогда не станут это афишировать. Из истории же известно, что в соборе Софии Новгородской археологами были открыты пять столпов-опор, на которых должна была находиться некая плита, в точности соответствовавшая размерам Гроба Господня: 175 на 98 см.

Таким образом, логично предположить, что священный артефакт когда-то был в Софии Новгородской, а затем его вывезли. Если это так, то узнать, где находится плита Гроба Господня сегодня, практически невозможно.

Тайна веков: исследователи вскрыли гробницу Христа
Редактор: Людмила Черткова
Темы православие
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