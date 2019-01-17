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Автор Иван Кузнецов

Флагман "Васа": когда ошибаются короли

Наследие

История человечества забита катастрофами. Большинство из них остаются лишь в памяти современников, становясь неизвестными для потомков. Одна из таких катастроф, которую можно назвать "Титаником XVII века" случилась в Швеции. Но ее не забыли, а следствия давней трагедии спустя столетия можно приравнять к созданию своеобразной машины времени.

Флагман

Эта история началась задолго до появления первых упоминаний в литературе путешествий во времени. В Европе в самом разгаре шла Тридцатилетняя война между католиками и протестантами. На стороне протестантов воевал и шведский король Густав II Адольф, успешный полководец и тактик, прозванный за свои военные победы "Львом севера". Для устрашения врага и повышения числа морских побед шведскому флоту, по замыслу короля, требовался флагманский корабль. Слово короля было исполнено незамедлительно, и 16 января 1625 года был подписан контракт на постройку нового корабля.

Сам Густав II Адольф принимал участие в постройке нового флагмана. По его замыслу, он должен был стать самым крупным кораблем из всех, что имелись в распоряжении стран, выходивших на Балтику. Король лично утверждал размеры будущего корабля и его вооружение. Более тысячи дубов, 16 гектаров шведского леса пошло на строительство флагманского судна. Уже при постройке корабль прозвали "королевским", дав ему имя царствующей династии — "Васа".

Для строительства корабля были приглашены лучшие плотники, кузнецы, столяры, резчики и маляры со всего королевства. С восторженным оцепенением жители Стокгольма наблюдали, как на их глазах рос корпус нового флагмана, усыпанный позолоченными и раскрашенными резными скульптурами. Спустя ровно три года, в 1628 году, все работы были закончены. Королевский корабль оправдал свое имя — это было одно из самых больших суден своего времени. Длина его составляла 69 метров, ширина — 11,7 метров, а в высоту "Васа" достигал 52,5 метров. День в день после заключения контракта, 16 января, Густав II Адольф осмотрел флагман и остался доволен работой мастеров. Все лето на отбуксированный к королевскому дворцу флагман погружались пушки, порох, ядра и балласт. К августу "Васа" был полностью готов к первому торжественному плаванию.

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10 августа 1628 года весь Стокгольм сбежался к гавани, желая увидеть своими глазами спуск судна на воду. Погода была ясная, но дул порывистый ветер. С борта зрителей приветствовало больше сотни человек — по случаю праздника членам команды разрешили взять на борт свои семьи. Паруса поднялись, пушки по обоим бортам "Васы" дали залп. Корабль направился на морскую базу недалеко от шведской столицы.

Флагман вышел в бухту, когда порыв сильного ветра наполнил паруса. Судно наклонилось на бок, однако выровнялось и продолжило путь. Пройдя чуть менее полутора километров, у входа в гавань Стокгольма новый порыв ветра сильно накренил корабль. Вода хлынула на судно, галеон упал на бок и начал тонуть.

Помощь на место катастрофы прибыла быстро, но к этому времени "Васа" уже опустился на дно. Крушение произошло на глазах у сотен людей, погибло по разным оценкам от 30 до 50 человек — многих из них попросту раздавило массивным корпусом галеона. Уцелевшие были доставлены в порт Стокгольма. Любимое детище короля Густава II Адольфа лежало на дне гавани. Весть о катастрофе дошла до правителя только через две недели — "Лев севера" находился в Пруссии. Он в негодовании потребовал наказать виновных.

После крушения флагмана было выдвинуто много версий катастрофы. Согласно некоторым из них, в трагедии был виноват… сам король! Он настаивал на увеличении числа пушек, которых обычно устанавливалось меньше, а также торопил судостроителей с постройкой. Из-за этого габариты корабля не соответствовали критериям плавучести. "Васа" был построен с высокой надстройкой и двумя дополнительными палубами для пушек. Также при постройке был смещен центр тяжести, и флагманский корабль был слишком тяжел в верхней части.

Символ мощи Шведского королевского флота был опрокинут ветром точно игрушка, унеся с собой жизни половины членов экипажа. Как бы то ни было, суд не решился возложить вину за катастрофу на короля, а других виновных найдено не было — все было сделано точно по контракту, который соответствовал требованиям Густава II Адольфа. О катастрофе и о "Васе" забыли на три сотни лет.

За это время данные о корабле и его местонахождении были утеряны и забыты. Однако в середине XX века историей судна заинтересовался 38-летний стокгольмский инженер Андерс Франсен. С самого детства Андерса привлекали обломки кораблей около родительского дома на Стокгольмском архипелаге. К тому времени, как Франсен приступил к изучению истории "Васы", он был уже одним из крупнейших в Швеции специалистов по военно-морской истории XVII-XVIII веков. Франсен был уверен — корабль лежит на дне целый и невредимый.

Определив примерное местонахождение флагмана, Франсен начал траление стокгольмской гавани. В его распоряжении были лодка, якорь-кошка и лот-пробоотборник собственной конструкции. В течение 2,5 лет Андерс поднимал со дна лишь старые велосипеды, ржавые печи и прочую рухлядь.

Наконец, 25 августа 1956 года сброшенный на дно лот Франсена воткнулся во что-то твердое. Когда он поднял прибор, стало видно, что в его трубке застрял кусок почерневшего дуба. Через несколько дней друг Франсена, водолаз Пер Эдвин Фельтинг спустился на дно в указанном инженером месте. На глубине около 32 метров он обнаружил хорошо сохранившийся деревянный борт корабля. В подлинности находки не осталось сомнений — на дне лежал идеально сохранившийся королевский флагман.

Начались активные работы по подъему судна. Финансовую помощь оказывал сам король Густав VI Адольф, который внимательно следил за каждым этапом работ. 24 апреля 1961 года, спустя 333 года после катастрофы, флагман снова увидел солнечный свет. Теперь перед властями встала новая задача — сохранить корабль. "Васа", проведший под водой столько времени, требовал обязательного ухода. Первоначально он обдавался струями воды, пока специалисты разрабатывали надлежащий метод консервации.

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В конце концов, в качестве предохранительного материала был выбран полиэтилен-гликоль — растворимое в воде вещество, которое медленно проникает в дерево, заменяя воду. Распыление полиэтилен-гликоля продолжалось в течение многих лет. Наконец, 16 августа 1990 года "Васа" нашел свое последнее пристанище. На острове Юргорден, куда он был отбуксирован, был построен музей, который сейчас является одним из самых посещаемых в Стокгольме. Его здание построено специально под экспозицию корабля и позволяет осмотреть "Васу" со всех сторон на различных уровнях высоты.

Вместе с галеоном было поднято около 14 000 деревянных предметов, включая 700 скульптур, которыми был украшен "Васа". Все они, как и корабль, сохранились на 95 процентов. Каждый предмет, поднятый со дна, "законсервировали" отдельно, а затем поместили на первоначальное место на корабле. Флагман был воссоздан по кусочкам, как огромная мозаика. Спасенные скульптуры сохранили следы краски и позолоты. Они изображали львов, библейских героев, римских императоров, морских существ, греческих богов и многое другое. Скульптуры прославляли шведского короля и были призваны выражать его могущество.

После того, как "Васа" опустился на дно, время остановилось для него. Это старейший из хорошо сохранившихся кораблей в мире и единственное судно XVII века, дошедшее до нас в первозданном виде. До поднятия "Васы" первенство принадлежала английскому кораблю "Виктория" адмирала Нельсона, но он на 137 лет моложе шведского флагмана. Сохранились даже запасные паруса, которые были найдены при подъеме корабля. Почти невредимым судно пролежало на дне три сотни лет.

Благодаря современным технологиям обработки древесины, флагман вновь ожил, а деревянные скульптуры-стражи заиграли прежними яркими красками. Сегодня попасть в XVII век и увидеть гордость королевского флота во всей красе может любой желающий. Достаточно приехать в Стокгольм и посетить музей "Васа", что на острове Дьюргарден. За 130 шведских крон (менее 700 рублей) можно воочию увидеть не только сам флагман, но и посмотреть документальный фильм об его истории. Для детей вход в музей "Васа" бесплатный, но они предпочитают проводить время в соседнем чудо-музее сказок Астрид Линдгрен и Туве Янссон — Юнибаккене.

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Флагман "Васа": когда ошибаются короли
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