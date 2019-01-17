Тайны нацистско-католического конкордата

Первым внешнеполитическим успехом правительства Гитлера стало подписание 20 июля 1933 года между нацистской Германией и Святым Престолом имперского конкордата, который определил статус римско-католической церкви в Третьем рейхе. В переговорах приняли участие кардинал Пачелли, ставший в 1939 г. римским папой, и вице-канцлер Германии Франц фон Папен.

Так был положен формальный конец десятилетиями продолжавшегося противостояния между прусским протестантским национальным государством и наднациональной католической церковью. За пару недель до подписания конкордата была распущена немецкая партия Центра (Deutsche Zentrumspartei), которая с 1870 г., т. е. со времен "культуркампфа" (серия мероприятий правительства против католической церкви) Бисмарка, выражала интересы немецких католиков.

Еще одна ирония истории заключалась в том, что именно активисты партии Центра монсеньор Людвиг Каас (Ludwig Kaas) и Франц фон Папен оказали поддержку Гитлеру, а 23 марта 1933 г. голоса партии Центра обеспечили в рейхстаге утверждение "Закона о чрезвычайных полномочиях" (Ermächtigungsgesetz), который развязал нацистам руки. Впрочем, согласие партии Центра на этот пресловутый закон не имело ничего общего с заключенным через 4 месяца конкордатом. Сотрудничество с нацистами было обусловлено среди прочего и борьбой против большевизма. Были среди католических теологов и такие, кто хотел осуществить союз между национал-социализмом и католицизмом. Единственный пункт несогласия прелатов с нацистами был антисемитизм последних.

Большинство историков уверены, что для Гитлера имперский конкордат, о котором он впервые заговорил на заседании правительства 14 июля 1933 г., совершенно ясно означал престиж и признание немецкого государства в мире, первый большой успех на политической арене нацистской партии. Успех, который можно было на все сто процентов отыграть в пропагандистских целях. Этот пакт нейтрализовал "политический католицизм", беспокоивший фюрера. В соответствии с этим договором, католическая церковь обещала свою поддержку нацистскому режиму.

На страницах Welt профессор новейшей истории Потсдамского университета Томас Брехенмахер (Thomas Brechenmacher), который на протяжении многих лет изучает историю имперского конкордата и которому удалось заглянуть не только в доступные историкам архивы, но и познакомиться с некоторыми документами из пресловутого "секретного архива" Ватикана, отмечает: "У Папена в Ватикане не было особенного авторитета, там быстро узнали его тщеславную, эгоистичную натуру; с католической точки зрения он считался ненадежным человеком. Он порвал с партией Центра, кроме того, судя по донесениям в Ватикан, католик Папен фигурировал в качестве крестного на крестинах внучатой племянницы рейхспрезидента Германии, который был протестантом. По сравнению с Папеном Пачелли был в высшей степени недоверчивым человеком".

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Несмотря на то что, начиная с 1972 года, Ватикан опубликовал основные статьи конкордата, историки продолжают жарко дискутировать на эту тему, демонстрируя абсолютно противоположные точки зрения и давая договору различные оценки. "Полемика ведется совершенно независимо от состояния источников и наличия фактов. У периодически возникающих фантазий о "пакте" Церкви с Гитлером есть разные мотивации. Иногда за этим просто скрывается желание придать определенную направленность, порой отказ принимать к сведению источники".

Самым известным приверженцем Гитлера среди католического клира был Алоиз Худаль (Alois Hudal), ректор немецкой коллегии священников Санта Мария делль Анима в Риме. По мнению историка Брехенмахера, "сначала Худаль не был членом курии, а "только" ректором Анимы. Затруднительно определить его роль в политической жизни Рима того времени, но представителем Ватикана он не был. Как не был он и противником национал-социализма. С одной стороны, он выступил с меморандумом Конгрегации доктрины веры против материалистической идеологии национал-социализма, с другой стороны, в своей книге "Основы национал-социализма" (Grundlagen des Nationalsozialismus) он хотел разделить национал-социализм на "плохой" и "хороший". Только с последним возможна коалиция. В Ватикане сразу поняли, насколько иллюзорной была эта идея, и едва появилась книга Худаля, как Пий XI и Пачелли официально от него отмежевались".

Современным историкам доступна часть архивов по истории римской-католической церкви последних лет. Открыты документы до марта 1939 года. Пока остаются закрытыми архивы, в которых нашли документальное подтверждение годы Второй мировой войны, за исключением уже изданных 11 томов Actes et documents du Saint Siège relatifs Е la Seconde Guerre Mondiale ("Акты и документы Святого престола касательно Второй мировой войны"). Специалисты гадают, когда и в каком объеме оставшиеся архивы откроют. Относительно понтификата Пия XII сообщалось, что это произойдет уже в 2014 году, позже прошла информация, что в 2015 году, наконец, на эту тему вообще перестали говорить. Решение остается исключительно за Папой.

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Как высказался по поводу открытия архивов Ватикана немецкий историк Брехенмахер, "мы найдем там множество интересных деталей, которые долгие годы будем штудировать и которые, в конце концов, покажут всю эту историю в гораздо более ярком свете. Но я не ожидаю открытия каких-то невероятных тайн".