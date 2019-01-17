Мир Политика Экономика Недвижимость Садоводство Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Наследие
Россия Эмиграция Советское наследие
Автор Игорь Буккер

Тайны нацистско-католического конкордата

Наследие

Первым внешнеполитическим успехом правительства Гитлера стало подписание 20 июля 1933 года между нацистской Германией и Святым Престолом имперского конкордата, который определил статус римско-католической церкви в Третьем рейхе. В переговорах приняли участие кардинал Пачелли, ставший в 1939 г. римским папой, и вице-канцлер Германии Франц фон Папен.

Тайны нацистско-католического конкордата. 397258.jpeg

Так был положен формальный конец десятилетиями продолжавшегося противостояния между прусским протестантским национальным государством и наднациональной католической церковью. За пару недель до подписания конкордата была распущена немецкая партия Центра (Deutsche Zentrumspartei), которая с 1870 г., т. е. со времен "культуркампфа" (серия мероприятий правительства против католической церкви) Бисмарка, выражала интересы немецких католиков.

Еще одна ирония истории заключалась в том, что именно активисты партии Центра монсеньор Людвиг Каас (Ludwig Kaas) и Франц фон Папен оказали поддержку Гитлеру, а 23 марта 1933 г. голоса партии Центра обеспечили в рейхстаге утверждение "Закона о чрезвычайных полномочиях" (Ermächtigungsgesetz), который развязал нацистам руки. Впрочем, согласие партии Центра на этот пресловутый закон не имело ничего общего с заключенным через 4 месяца конкордатом. Сотрудничество с нацистами было обусловлено среди прочего и борьбой против большевизма. Были среди католических теологов и такие, кто хотел осуществить союз между национал-социализмом и католицизмом. Единственный пункт несогласия прелатов с нацистами был антисемитизм последних.

Большинство историков уверены, что для Гитлера имперский конкордат, о котором он впервые заговорил на заседании правительства 14 июля 1933 г., совершенно ясно означал престиж и признание немецкого государства в мире, первый большой успех на политической арене нацистской партии. Успех, который можно было на все сто процентов отыграть в пропагандистских целях. Этот пакт нейтрализовал "политический католицизм", беспокоивший фюрера. В соответствии с этим договором, католическая церковь обещала свою поддержку нацистскому режиму.

На страницах Welt профессор новейшей истории Потсдамского университета Томас Брехенмахер (Thomas Brechenmacher), который на протяжении многих лет изучает историю имперского конкордата и которому удалось заглянуть не только в доступные историкам архивы, но и познакомиться с некоторыми документами из пресловутого "секретного архива" Ватикана, отмечает: "У Папена в Ватикане не было особенного авторитета, там быстро узнали его тщеславную, эгоистичную натуру; с католической точки зрения он считался ненадежным человеком. Он порвал с партией Центра, кроме того, судя по донесениям в Ватикан, католик Папен фигурировал в качестве крестного на крестинах внучатой племянницы рейхспрезидента Германии, который был протестантом. По сравнению с Папеном Пачелли был в высшей степени недоверчивым человеком".

Читайте также: "Амнистируют" ли Мартина Лютера?

Несмотря на то что, начиная с 1972 года, Ватикан опубликовал основные статьи конкордата, историки продолжают жарко дискутировать на эту тему, демонстрируя абсолютно противоположные точки зрения и давая договору различные оценки. "Полемика ведется совершенно независимо от состояния источников и наличия фактов. У периодически возникающих фантазий о "пакте" Церкви с Гитлером есть разные мотивации. Иногда за этим просто скрывается желание придать определенную направленность, порой отказ принимать к сведению источники".

Самым известным приверженцем Гитлера среди католического клира был Алоиз Худаль (Alois Hudal), ректор немецкой коллегии священников Санта Мария делль Анима в Риме. По мнению историка Брехенмахера, "сначала Худаль не был членом курии, а "только" ректором Анимы. Затруднительно определить его роль в политической жизни Рима того времени, но представителем Ватикана он не был. Как не был он и противником национал-социализма. С одной стороны, он выступил с меморандумом Конгрегации доктрины веры против материалистической идеологии национал-социализма, с другой стороны, в своей книге "Основы национал-социализма" (Grundlagen des Nationalsozialismus) он хотел разделить национал-социализм на "плохой" и "хороший". Только с последним возможна коалиция. В Ватикане сразу поняли, насколько иллюзорной была эта идея, и едва появилась книга Худаля, как Пий XI и Пачелли официально от него отмежевались".

Современным историкам доступна часть архивов по истории римской-католической церкви последних лет. Открыты документы до марта 1939 года. Пока остаются закрытыми архивы, в которых нашли документальное подтверждение годы Второй мировой войны, за исключением уже изданных 11 томов Actes et documents du Saint Siège relatifs Е la Seconde Guerre Mondiale ("Акты и документы Святого престола касательно Второй мировой войны"). Специалисты гадают, когда и в каком объеме оставшиеся архивы откроют. Относительно понтификата Пия XII сообщалось, что это произойдет уже в 2014 году, позже прошла информация, что в 2015 году, наконец, на эту тему вообще перестали говорить. Решение остается исключительно за Папой.

Читайте также: Реабилитация Галилея - покаяние Рима

Как высказался по поводу открытия архивов Ватикана немецкий историк Брехенмахер, "мы найдем там множество интересных деталей, которые долгие годы будем штудировать и которые, в конце концов, покажут всю эту историю в гораздо более ярком свете. Но я не ожидаю открытия каких-то невероятных тайн".

В плену системного мышления - Гороскоп дня В плену системного мышления - Гороскоп дня

Встройте Наследие от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Правду.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...

 
Темы Гитлер Ватикан конкордат папа Римский
Обсудить
Актуальная аналитика
Недвижимость
Страхование жилой недвижимости от и до
Наследие
Тайны нацистско-католического конкордата
Православие
Диаконисса – женское служение в Церкви
Новости Все >
Власти Сочи решили снести более 50 многоквартирных самостроев﻿
Ток-шоу на российском ТВ обвинили в развращении молодых душ
США призвали армию Венесуэлы не подчиняться Мадуро
Первый в мире отель с роботами уволил часть сотрудников
Из России выдворили журналистку-критика украинских властей
Из-за редкого заболевания женщина не может слышать мужские голоса
Эксперты: инвестбанки теряют прибыль в России
В США предупредили: китайские рыбаки могут спровоцировать военный конфликт
На курорте "Роза Хутор" пройдет этап Кубка мира FIS по горнолыжному спорту среди женщин
В Италии заявили о несерьезности разговоров про выход страны из ЕС
Сейчас читают
Нерусский мир: Казахстан меняет "большого брата"
Бывший СССР
Нерусский мир: Казахстан меняет "большого брата" Видео 
Девять причин посетить Кубу
Карибы
Девять причин посетить Кубу
Предсказания о Третьей мировой войне, которые вы не знали
Мир. Новости мира
Предсказания о Третьей мировой войне, которые вы не знали Видео 
Читательский топ
Россияне могут не платить за свет и воду
Любовь д'Артаньяна: реальность горче сказки
В Сербии предотвращено покушение на Путина. Киллер арестован
Песков рассказал про отношение Путина к новой женитьбе
Ученые: Антарктида тает, ряд государств затопит
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Общество
Живущим в домах с газом придется менять плиты и окна?

После инцидента в Магнитогорске законодатели предложили ввести ряд мер, которые должны обезопасить многоквартирные дома от утечек бытового газа.

Живущим в домах с газом придется менять плиты и окна?
Шойгу анонсировал "Гром": по всей России пройдут ядерные учения
Военные новости
Шойгу анонсировал "Гром": по всей России пройдут ядерные учения
Дальний Восток
Китай планирует казнить канадца несмотря на возмущение Запада
Общество
Россияне могут не платить за свет и воду
Общество
Живущим в домах с газом придется менять плиты и окна?

После инцидента в Магнитогорске законодатели предложили ввести ряд мер, которые должны обезопасить многоквартирные дома от утечек бытового газа.

Живущим в домах с газом придется менять плиты и окна?
Как избавиться от гегемонии правительства "Единой России"
Единая Россия
Как избавиться от гегемонии правительства "Единой России"
США и Канада. Новости и аналитика
США задействуют Украину для давления на Европу
Новости Украины
Генштаб Украины приготовил план захвата ЛДНР и войны с Россией
Советское наследие
Советский убийца американских авианосцев

В августе 1971 года в Пентагоне обсуждался мистический инцидент. Представьте себе: авианосец "Саратога", гордость ВМС США, возвращался из Средиземного моря на базу в Майами. Акустики обнаружили "на хвосте" корабля неизвестную подлодку, которая легко обгоняла шедший полным ходом авианосец. Но ни одна из подлодок в мире не могла такого сделать!

Советский убийца американских авианосцев
В Сербии предотвращено покушение на Путина. Киллер арестован
Происшествия
В Сербии предотвращено покушение на Путина. Киллер арестован
Советское наследие
"Нечистая сила" жить России не дает
Советское наследие
"Западу нужны эльфы третьего пола"
Соломон Соловьев В плену системного мышления - Гороскоп дня Соломон Соловьев Андрей Михайлов Города-герои - 12 столпов Великой Победы Андрей Михайлов Любовь Степушова Будет ли Бразилия воевать в Венесуэле? Любовь Степушова
Комментарии
В Сербии предотвращено покушение на Путина. Киллер арестован
Из России выдворили журналистку-критика украинских властей
Из России выдворили журналистку-критика украинских властей
Есть ли России дело до всей этой истории с Brexit?
На Украине боятся увидеть Зеленского в кресле президента страны
Россияне могут не платить за свет и воду
Советский убийца американских авианосцев
Россияне могут не платить за свет и воду
Россияне могут не платить за свет и воду
Кто успел, тот пострел: Юрий Чайка хочет повысить в разы зарплату прокурорам
В Сербии предотвращено покушение на Путина. Киллер арестован
Глава минфина провозгласил избавление экономики России от "голландской болезни"
Живущим в домах с газом придется менять плиты и окна?
800 млрд ежегодно: глава минтруда подсчитал, сколько нужно для преодоления бедности россиян
Кудрин призвал улучшать отношения с другими странами - иначе не будет роста экономики
Россиянам предлагают идти в курьеры, таксисты и дворники
Россиянам предлагают идти в курьеры, таксисты и дворники
Из России выдворили журналистку-критика украинских властей
Американская мечта практически уничтожена
Канада попросила Китай о снисхождении
США призвали армию Венесуэлы не подчиняться Мадуро
История и современность Все >
Чашка для усов: "писк" моды второй половины 19 века среди мужчин
Чашка для усов: "писк" моды второй половины 19 века среди мужчин
Манифест свободы: что танцевали в XX веке
Манифест свободы: что танцевали в XX веке
США думают, как уничтожить Великую подземную стену Китая
США думают, как уничтожить Великую подземную стену Китая
Американский адмирал заявил о конце периода господства США на море
Американский адмирал заявил о конце периода господства США на море
Секретарь Совбеза раскрыл дальность "нарушающей ДРСМД" ракеты
Секретарь Совбеза раскрыл дальность "нарушающей ДРСМД" ракеты
Солдаты США учились носить ядерные рюкзаки
Солдаты США учились носить ядерные рюкзаки
Новый самолет-заправщик ВВС США изменит технологию дозаправки в воздухе
Новый самолет-заправщик ВВС США изменит технологию дозаправки в воздухе
Почему сын и наследник Дмитрия Донского долгое время скрывался в Молдавии
Почему сын и наследник Дмитрия Донского долгое время скрывался в Молдавии
Дворцовые перевороты: почему похожи Россия и Дания
Дворцовые перевороты: почему похожи Россия и Дания
Как Путин приказал расселить взорванный дом в Магнитогорске
Как Путин приказал расселить взорванный дом в Магнитогорске
Озвучен сценарий развала Украины после выборов
Озвучен сценарий развала Украины после выборов
Женское Все >
Новая замечательная фиалка: стрептокарпус
Новая замечательная фиалка: стрептокарпус
Как укрыть гортензию, чтобы она зацвела в конце мая
Как укрыть гортензию, чтобы она зацвела в конце мая
Легкоусвояемая древесная зола: секреты подкормки
Легкоусвояемая древесная зола: секреты подкормки
Подготовка теплиц и парников к новому дачному сезону
Подготовка теплиц и парников к новому дачному сезону
Шесть способов варки риса: выбери свой
Шесть способов варки риса: выбери свой
Американские исследователи выявили неожиданный эффект грудного вскармливания
Американские исследователи выявили неожиданный эффект грудного вскармливания
Несколько правил для снижения ОРЗ у детей
Несколько правил для снижения ОРЗ у детей
Черный шоколад помогает от кашля
Черный шоколад помогает от кашля
Ботокс для волос
Ботокс для волос
Мягко сработано: выбираем продукты для мягкого очищения
Мягко сработано: выбираем продукты для мягкого очищения
Мобильные приложения отучат от вредной пищи и помогут похудеть.
Мобильные приложения отучат от вредной пищи и помогут похудеть.
Катя Варнава высказала надежду, что инста-добро победит инста-зло
Катя Варнава высказала надежду, что инста-добро победит инста-зло
Женщина не слышит мужские голоса из-за редкого заболевания
Женщина не слышит мужские голоса из-за редкого заболевания
Симптомы слабоумия
Симптомы слабоумия
Мужское Все >
Как поймать трофейного карася?
Как поймать трофейного карася?
Глава Колымы извинился за перед россиянами
Глава Колымы извинился за перед россиянами
Лайфхаки для интерьера
Лайфхаки для интерьера
Как избавиться от пятен красного вина
Как избавиться от пятен красного вина
Спальня в стиле модерн - сказочные сны под балдахином
Спальня в стиле модерн - сказочные сны под балдахином
Преимущества совмещения кухни со столовой
Преимущества совмещения кухни со столовой
Освещение в доме: как сделать его правильным
Освещение в доме: как сделать его правильным
Необычные и эффективные упражнения для фигуры
Необычные и эффективные упражнения для фигуры
Заблуждения о питании и тренировках
Заблуждения о питании и тренировках
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Точка зрения
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Точка зрения
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
Точка зрения
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
России выгодны антииранские санкции
Диалоги
России выгодны антииранские санкции
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Армия России
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Интересы
Диаконисса – женское служение в Церкви
Диаконисса – женское служение в Церкви
Украинский священник: "Я проклял их, и они умерли"
Украинский священник: "Я проклял их, и они умерли"
Колючий, но дружелюбный: выбираем ежа в качестве питомца
Колючий, но дружелюбный: выбираем ежа в качестве питомца
Бездомные животные: каков мировой опыт
Бездомные животные: каков мировой опыт
Топ-8 сомнительных методов дрессировки собак
Топ-8 сомнительных методов дрессировки собак
Попугай ара: особенности содержания
Попугай ара: особенности содержания
Хвост трубой: расшифровываем кошачьи знаки
Хвост трубой: расшифровываем кошачьи знаки
Редкий ситцевый омар оказался среди своих сородичей на прилавке
Редкий ситцевый омар оказался среди своих сородичей на прилавке
Астероид "гиппопотам" пролетел мимо Земли
Астероид "гиппопотам" пролетел мимо Земли
Видеохостинг YouTube ввел ограничения на видеоконтент
Видеохостинг YouTube ввел ограничения на видеоконтент
В США в рыбном магазине нашли редкого лобстера
В США в рыбном магазине нашли редкого лобстера
Северный магнитный полюс Земли смещается в Сибирь
Северный магнитный полюс Земли смещается в Сибирь
Пациенты пензенской больницы обнаружили в отделении кровати из досок и стульев
Пациенты пензенской больницы обнаружили в отделении кровати из досок и стульев
Целительница порезала лицо Алле Пугачевой
Целительница порезала лицо Алле Пугачевой
Можно не платить за свет и воду
Можно не платить за свет и воду
Евросоюз
Есть ли России дело до всей этой истории с Brexit?

Есть ли России дело до всей этой истории с Brexit? Если мы не мазохисты, то мы - за Brexit , считает эксперт Николай Платошкин.

Есть ли России дело до всей этой истории с Brexit?
США задействуют Украину для давления на Европу
США и Канада. Новости и аналитика
США задействуют Украину для давления на Европу
Прощай, "голодная" Россия: Белоруссия уйдет на Запад "правильно"
Новости Белоруссии
Прощай, "голодная" Россия: Белоруссия уйдет на Запад "правильно"
Порошенко грабит и лжет, поэтому ему не переизбраться президентом
Новости Украины
Порошенко грабит и лжет, поэтому ему не переизбраться президентом
За "цветной революцией" во Франции стоят США?
Евросоюз
За "цветной революцией" во Франции стоят США?
Курилы - всё: Абэ заручился поддержкой Путина и Трампа
Дальний Восток
Курилы - всё: Абэ заручился поддержкой Путина и Трампа
Нужна ли Европе Украина с Бандерой
Новости Украины
Нужна ли Европе Украина с Бандерой
2019 год рискует стать самым опасным годом века
Мир. Новости мира
2019 год рискует стать самым опасным годом века
Последнее китайское предупреждение Украина получила
Новости Украины
Последнее китайское предупреждение Украина получила
Это победа: арабские страны признали Асада
Ближний Восток
Это победа: арабские страны признали Асада
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ