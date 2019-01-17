Последний из рода "пушечных королей"

Некогда фамилия Крупп была синонимом власти и богатства. Ее представители снабжали оружием кайзера, фюрера и ФРГ, но при этом, будучи хорошими бизнесменами, не обделяли и врагов Германии. Именно они преподнесли Адольфу Гитлеру "лучший подарок в его жизни" - знаменитый танк "Тигр". Куда же делись могущественные Круппы и их несметные богатства?

Круппы были поставщиками оружия для кайзера, фюрера и Федеративной Республики Германии. А поскольку они были хорошими предпринимателями, то своим оружием они также снабжали и врагов Германии. Само имя Крупп было синонимом власти и богатства. Перед тем как исчезнуть, семейство Круппов было настолько богато и настолько могущественно, что стало проблемой для только что образованной ФРГ. В конце концов они упразднили сами себя: семейное предприятие стало благотворительным фондом, а имя Крупп исчезло, будто бы расплавившись в горниле доменных печей.

30 июля 1967 года, скончался последний представитель некогда богатейшего семейства, владелец крупнейшего в мире концерна Friedrich Krupp AG - Альфред Феликс Олвин Крупп фон Болен унд Хальбах (Alfried Felix Alwyn Krupp von Bohlen und Halbach). Фактически последним представителем рода Круппов был его единственный сын Арндт (Arndt von Bohlen und Halbach), но 16 сентября 1966 года, т. е. еще при жизни отца, он отказался от крупповского наследства и не стал владельцем семейного концерна. Можно сказать, что династия "пушечных королей" Круппов де-юре кончилась на Альфреде.

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Брак наследника несметного состояния Альфреда Круппа с дочерью гамбургского коммерсанта Аннелизой Бар (Anneliese Bahr) не соответствовал династическим чаяниям семейства. Мать Альфреда Берта позаботилась о том, чтобы этот отдающий мезальянсом брак как можно быстрее распался. Кроме того, Арндт Крупп (24 января 1938 - 8 мая 1986) совершенно не интересовался семейным бизнесом. Он отказался от наследства, которое тогда оценивалось примерно в три миллиарда немецких марок, получив в качестве отступного ежегодно два миллиона марок. Между прочим, сделал он это совершенно правильно, потому что причитающийся налог с наследства мог бы нанести непоправимый урон бюджету концерна.

Семейство немецких Круппов вымерло бы еще раньше, кабы не кайзер Германии Вильгельм II. У главы династии Фридриха Альфреда Круппа (Friedrich Alfred Krupp), более известного как Фриц Крупп (Fritz Krupp), было две дочери. Единственной наследницей империи "пушечного короля" была его старшая дочь Берта (Bertha), но, выйдя замуж, она по закону должна была взять фамилию супруга и славное имя Круппов кануло бы в вечность. Нужно было любой ценой сохранить фирменное имя, в смысле, чтобы имя у фирмы по-прежнему звучало - Крупп.

Германский император не только повелел, чтобы к имени будущего супруга Берты обязательно бы прибавилось имя Крупп, но и сам подыскал соответствующего кандидата в мужья. Им по воле кайзера стал дипломат Густав фон Болен унд Хальбах (Gustav von Bohlen und Halbach). После бракосочетания дворянин стал боссом сталелитейного концерна, и его имя впредь звучало так: Густав Крупп фон Болен унд Хальбах.

Несмотря на то, что к Круппам частенько с визитом наведывались политики, а сами хозяева занимались производством вооружения, на их вилле Хюгель (Hügel) в Рурской области, действовал принцип - ни слова о политике!

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И все-таки имя Круппов навсегда останется связанным с немецкой агрессией против соседних стран и двумя мировыми войнами. В день рождения фюрера, 20 апреля 1942 года, Густав Крупп подарил ему первый танк "Тигр", который Гитлер назвал "своим наилучшим подарком". Из-за проблем со здоровьем Густав все реже занимался делами.

К концу войны все нити руководства семейным предприятием, которое указом фюрера от 12 ноября 1943 года из акционерной компании было преобразовано в товарищество Lex Krupp, сосредоточил в своих руках Альфред Крупп. Как и на других крупных предприятиях, на заводах Круппа в годы Второй мировой войны использовался принудительный труд заключенных и военнопленных. По состоянию на начало 1943 года, на принадлежавших крупповскому концерну предприятиях трудились примерно 25 тысяч заключенных.

По решению Нюрнбергского трибунала от 15 ноября 1945 года, процесс против Густава Круппа был отложен и должен был состояться позднее, "если физическое и умственное состояние обвиняемого это позволит". Этого не произошло, за обоих Круппов ответил сын.

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"Однако на Нюрнбергском процессе против Круппа, проведенном в 1947-1948 годах, Альфред Крупп фон Болен унд Хальбах, в такой же степени, как и его отец, непосредственно ответственный за преступления, в которых обвинялось крупповское предприятие, 31 июля 1948 года был приговорен как военный преступник к 12 годам тюремного заключения. Кроме того, было решено конфисковать его имущество, - писал в мемуарах адъютант Паулюса Адам Вильгельм. - Однако уже через два с половиной года, третьего февраля 1951 года, он был выпущен на свободу по приказу американского верховного комиссара Макклоя. Большую часть своего состояния он получил обратно. То же самое произошло почти со всеми другими заговорщиками против мира".

С 1931 года Альфред был так называемым "сочувствующим членом СС" (Förderndes Mitglied der SS), что на практике означало не службу в эсэсовских рядах, а оказание финансовой поддержки "охранным отрядам". В 1935 году он вступил в Национал-социалистический летный корпус (Nationalsozialistische Fliegerkorps) - военизированную организацию НСДАП. Альфред Крупп был не только нацистом, но и спортсменом. В 1936 году на летней Олимпиаде 28-летний Альфред Крупп выиграл бронзовую медаль в парусном спорте в составе сборной Третьего рейха в классе восьмиметровых лодок Germania III.

Альфред Крупп скончался от рака легких. Незадолго до своей кончины им был основан благотворительный фонд Круппа, куда отошло состояние некогда влиятельного семейства "пушечных королей".