Ликвидация СССР: победителей не судят?

Многие годы я задаюсь вопросом, как и почему некогда общий дом под названием СССР превратился в коммунальную квартиру, в которой соседи не ладят между собой?

Сценарий уже написан

Сообщества, объединённые общими идеями или государственными границами, живут и развиваются по своим законам, причём интересы объединяющего начала не обязательно гармонируют с интересами самих людей. Государство как сложная многоуровневая иерархическая система имеет тенденцию к бессмертию в то время, как все его члены смертны. И это прямая аналогия с живым организмом. Поэтому по аналогии с судьбой человека уместно говорить о судьбе государства, свободе выбора и возможности влиять на судьбу.

Судьба человека или страны — это сценарий, который уже где-то и кем-то написан. Мизансцены или конкретный ход исторического события создаются по ходу спектакля, они результат свободного волеизъявления в предлагаемых обстоятельствах. Причём в каждом конкретном случае волеизъявление сводится к выбору "ДА" или "НЕТ".

Свобода выбора, данная каждому из нас по рождению, возможна только в таком формате.

Что касается глобальных исторических процессов, то космический разум, являясь сценаристом и режиссёром спектакля под названием "Эволюция Судьбы", сам подбирает исполнителей главных ролей, руководствуясь фундаментальным принципом мироздания, который можно определить как принцип "Притяжения Близких Энергий".

Распад Советского Союза произошёл потому, что политические приоритеты и сиюминутные интересы России, как объединяющего начала СССР, не гармонировали с интересами союзных республик.

Ранее я уже писал, что циклы общественной эволюции в России кратны 40 годам и что распад Советского Союза и коммунистической идеологии был предрешён и начался в 1985 году с приходом к власти Горбачёва. Писал о том, что идеалы коммунизма были привлекательны для людей, но не были материализованы из-за негибкости идеологических постулатов, нежелания корректировки экономической модели управления, нарушения принципов обратной связи между руководящим и направляющим началом и объектом управления. Вместо самоанализа привычным стало лицемерие и "ложь во благо".

В контексте текущих событий необходимо подчеркнуть, что с точки зрения Космического Разума судьбы славянских народов Украины, Белоруссии и России неотделимы, хотя каждая из них по-разному проходит 40-летний цикл эволюции.

Давайте вернёмся в 1985 год. Влияние лидера страны на свой народ можно сравнить с влиянием матки на пчелиный рой.

В пчелиной структуре лидером является матка. Здоровье целого роя зависит от её здоровья и уровня внутренней энергетики.

Когда матка пчелиного роя заболевает или стареет, пчелиная семья деградирует и уменьшается, её численность восстанавливается после замены матки на молодую и здоровую. Согласно законам лидирующих систем, для устойчивого развития системы необходима своевременная и периодическая смена лидеров.

"Похоронная команда"

Михаил Горбачёв

К 1985 году некогда мощная энергетика СССР была существенно ослаблена тем, что страну возглавил умирающий Черненко, страной руководили больные и старые люди.

Среди них был один, относительно молод и энергичен — Михаил Горбачёв: провинциальный партийный карьерист и прожектёр; лояльный и преданный краснобай.

Именно такому человеку суждено было стать ключевой фигурой в самый важный период начала 40-летнего цикла России.

От него во многом зависел начальный вектор движения и его энергия.

В народе не зря говорят: "Бог шельму метит". Визуально отмеченный Создателем, Михаил Сергеевич выполнил возложенную на него историческую миссию могильщика коммунистической идеологии и развалу некогда могущественной коммунистической империи.

Это он обменял Восточную Германию на Нобелевскую Премию Мира! Это он предал партию, лидером которой был!

Великий Сценарист и Режиссёр выдвинул на авансцену Бориса Ельцина: партийного карьериста, опытного интригана, краснобая и прожектёра; импульсивного, властолюбивого и харизматичного лидера, страдающего алкогольной зависимостью. Добившийся всего благодаря Коммунистической Партии, он с лёгкостью отрёкся от партийных убеждений и впоследствии запретил коммунистическую партию.

Строитель по образованию, Борис Ельцин был разрушителем по сути. Вокруг него сформировался круг особо доверенных лиц, в котором на роль "серого кардинала" был выбран земляк Геннадий Бурбулис — в прошлом доцент кафедры диалектического материализма и марксистско-ленинской философии в Свердловском Политехническом Институте.

А на роль эксперта в области неконституционного права был подобран бывший заведующий лабораторией правовой информатики факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Шахрай.

Слово "Шахрай" с украинского языка переводится как мошенник или жулик. Ни добавить, ни убавить…

Вполне подходящие кандидаты были подобраны на роль руководителей Украины и Белоруссии.

Первый президент Украины Леонид Кравчук — выходец из Западной Украины. Опытный партийный функционер, член ЦК КПСС — он был хорошо знаком с Ельциным.

Спустя три дня после провала путча 19-21 августа 1991 года вышел из партии и в качестве Председателя Верховного Совета УССР принял акт о независимости Украины.

В ноябре того же года заявил, что предложенный Горбачёвым Союзный Договор не имеет перспектив и отказался его подписывать, зато в Декабре подписал Беловежское соглашение, несмотря на то, что на референдуме 17 марта 1991 года абсолютное большинство населения Украины изъявило желание остаться в составе СССР.

Что касается Станислава Шушкевича — учёного-физика, члена-корреспондента Академии Наук БССР, то он занял пост спикера парламента, казалось, совершенно случайно.

Будучи заместителем спикера Верховного Совета, он вместе с лидером оппозиции Позняком инициировал отставку спикера парламента и своего начальника Дементея, поддержавшего ГКЧП. Вот так Великий Сценарист и Режиссёр собрал вместе похоронную команду СССР, которая в течение двух дней похоронила то, что создавалось и строилось на протяжении 70 лет!

Советский Союз был побеждён изнутри благодаря сговору и предательству. Мы знаем поименно его победителей.

Должны ли мы и имеем ли мы право их осуждать? Думаю, да. Уверен, что к этому не было никаких объективных предпосылок. За целостность государства нужно было бороться до конца.

"Мирный переворот"

Борис Ельцин

Ликвидация великой страны произошла по-тихому на седьмом году 40-летнего цикла новой истории славянских государств или на третьем витке разворачивающейся спирали времени.

Заговор по развалу Советского Союза организовал Ельцин, движимый жаждой неограниченной власти и мести Горбачёву, игнорируя волеизъявление народов славянских республик о сохранении целостности страны.

По возвращению в Москву Ельцин не выступил с обращением к нации, а первым делом позвонил президенту США и доложил, так сказать, политическую обстановку.

США, как главный идеолог развала Советской империи, получили от Ельцина такой подарок, о котором могли только мечтать. Двадцать лет спустя в интервью "Радио Свобода" первый президент Украины Леонид Кравчук признает, что "подписание беловежского соглашения являлось государственным переворотом, осуществлённым мирно".

Предлагаю увековечить историю предательства первого президента России Б. Ельцина путём размещения в "Ельцин-центре" постоянно действующей экспозиции эволюции Ельцина-строителя в Ельцина-разрушителя и предателя.

Как относиться к другим подписантам этого позорного анти-законного акта, народы братских республик решат сами.

Однако с точки зрения Космического Разума — Россия, Украина и Белоруссия — это сообщество православных народов, объединённые общими идеями, целями, историей, религией. После распада СССР Россия перестала быть объединяющим центром, и каждая республика отправилась в самостоятельное плавание по неспокойному океану истории.

Таким образом, в результате интриг, обмана и предательства, пути трёх славянских государств, объединённых общей историей и судьбой, разошлись. Но этот вынужденный "развод" произошёл не надолго. В скором времени мы увидим — соединение!