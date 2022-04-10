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Автор Игорь Буккер

Откуда пришло и куда сгинуло загадочное племя аваров

Наследие » Мир

Эти загадочные степняки способствовали кончине Западной Римской империи. Более двух столетий кочевники господствовали на равнинах между нынешними Веной и Белградом, а потом бесследно исчезли. Данные археологии и генетики свидетельствуют, что авары пришли из Монголии. Их переселение было самым быстрым в истории человечества.

Откуда пришло и куда сгинуло загадочное племя аваров

Поскольку у аваров не было письменности, историкам приходится изучать утварь и воинское убранство, сохранившиеся в массивных курганах. Аварскую знать часто хоронили вместе с лошадьми и снаряжением для верховой езды. Наиболее ранние стремена в европейской части найдены в аварских могилах.

Авары пришли в Венгрию из Монголии всего за 10 лет

Извлечённые из 27 могильников (расположенных в римской провинции Паннонии — на территории современной Венгрии) ДНК аристократов обоего пола позволили палеогенетикам сделать вывод о восточном происхождении этого неизвестного народа. Наиболее близкие совпадения оказались схожими с образцами, взятыми из захоронений VI столетия, которые находятся в степях современной Монголии.

Совпадения оказались настолько идентичными, что учёные пришли к выводу: они могли принадлежать людям одного поколения. В одном из китайских источников шестого века описывает загадочный степной народ под названием жужаней. Самоназвание этого народа неизвестно. Придворный историк династии Северная Вэй сообщал, что господствующее племя представляло собой ветвь сяньби.

В Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона читаем: "Часть жужаней удалилась на запад, прошла южно-русские степи и направилась на Балканский полуостров, в Византийскую империю. Здесь они получают название авар (у византийцев) или обров (в русских летописях). Турки в своих посольствах в Византию требовали у императоров, между прочим, выдачи авар, указывая число беглецов — 30 000 семей, т. е. около 150 000 душ. Этого требования византийские императоры исполнить не могли, так как сами трепетали перед аварами".

Погибоша аки обре

Похоже, что историкам наконец-то удалось раскрыть происхождение этого таинственного народа. Но по-прежнему неизвестно, почему и как — едва ли не в одночасье — авары исчезли с исторической арены. Это произошло столь неожиданно, что их исчезновение вошло в русский язык в качестве поговорки.

В летописи "Повесть временных лет" сказано: "Быша бо обре телом велици, а умом горди, и Бог потреби я, и помроша вси, и не остася ни един обрин. И есть притча в Руси и до сего дне: погибоша аки обре, их же несть племени, ни наследка".

Остаётся надежда, что дальнейшее изучение ДНК и археологические раскопки позволят стереть и это "белое пятно" из прошлого человечества.

Авары — происхождение и социальная организация элиты Аварского каганата в VII веке н.э.
Редактор: Людмила Черткова
Темы венгрия монголия
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