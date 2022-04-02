Убийство Джона Леннона — дело рук ЦРУ?

8 декабря 1980 года возле здания "Дакота" на Манхэттене был застрелен лидер группы "Битлз" Джон Леннон. Убийцей стал фанат певца — 25-летний Марк Дэвид Чэпмен. Мотивы, побудившие его уничтожить своего кумира, до сих пор остаются загадкой.

Джон Леннон

Хроника убийства

Марк Дэвид Чэпмен родился 10 мая 1955 года в Техасе. С детства он увлёкся роком и с десяти лет стал заядлым битломаном. В 15 лет подросток обратился к христианству и стал последователем религиозного движения "Возрождение". В 1977 году молодой человек переехал на Гавайи, где трудился охранником. Там он пытался совершить самоубийство — отравиться угарным газом. Но попытка не удалась, и Марк угодил в психиатрическую клинику.

Потом жизнь как будто стала налаживаться. Чэпмен даже женился на сотруднице туристического агентства Глории Хироко Абэ. Благодаря жене он смог путешествовать по всему свету, посетил страны как Европы, так и Азии.

Однако он по-прежнему продолжал бредить Ленноном и как-то даже расписался в рабочем журнале именем своего кумира.

В конце октября 1980 года Чэпмен уволился с работы (в то время он трудился в охране кооперативного дома "Вайкики" в центре Гонолулу) и отправился в Нью-Йорк, прихватив с собой купленный у друга пистолет. На тот момент в голове у него уже созрел план убийства Леннона. Но по разным причинам пришлось отложить "акцию".

8 декабря Чэпмен "заступил на дежурство" возле комплекса "Дакота", где Леннон и его жена Йоко Оно снимали апартаменты. Увидев музыканта, Марк попросил того оставить автограф на имевшемся у него экземпляре альбома Double Fantasy. Этот момент, где убийца и его будущая жертва стоят рядом, запечатлел фотограф Пол Гореш. Фото стало последним прижизненным снимком Леннона.

Около 23.00 Джон и Йоко возвращались со студии звукозаписи. Увидев стоявшего возле дома Чэпмена, Леннон узнал его и кивнул. Когда музыкант прошёл мимо, Чэпмен окликнул его и затем пять раз выстрелил со спины с близкого расстояния. В Леннона попали четыре пули из пяти. Затем Чэпмен снял куртку, сел на асфальт под фонарём и принялся читать книгу Дж. Д. Сэлинджера "Над пропастью во ржи".

Леннон умер по пути в больницу от сильной кровопотери. Чэпмена же между тем забрали полицейские.

Голос дьявола

На допросах и суде Марк Чэпмен говорил, что, убив Леннона, он хотел привлечь к себе внимание. Также он считал очень важной книгу "Над пропастью во ржи" и говорил, что она "содержит многие ответы". Ещё он говорил, что совершить убийство Леннона ему приказала некая "дьявольская сущность", которая "сидела" в нём.

По словам убийцы, месяца за три до того рокового дня он стал слышать голос, который приказывал ему это сделать. И потом он планировал убить других знаменитостей.

Врачи, которые обследовали Чэпмена, подтвердили, что он страдает психическим расстройством — параноидальным бредом. Тем не менее, убийцу Леннона признали вменяемым и присудили к пожизненному заключению.

Леннон пал жертвой политического заговора?

Джон Леннон

На первый взгляд, преступление было совершено по причине психической неуравновешенности и паранойи. Однако за три года до убийства Леннона в прессу стали просачиваться сведения о секретном проекте ЦРУ "МК-Ультра", одним из направлений которого было установление контроля над сознанием людей.

Если вкратце, то к подопытным применялись различные техники, в том числе гипноз и психотропные препараты, с целью "запрограммировать" их на определённые действия. Одним из этих испытуемых мог быть Марк Чэпмен.

Но зачем нужно было использовать Чэпмена в качестве киллера для убийства знаменитого музыканта? Согласно версии, изложенной Джоном Поташем в книге "Наркотики как оружие против нас", Леннон являлся одним из лидеров мнений (по-современному, "инфлюэнсеров", и при этом был не слишком лоялен к власти. В частности, он протестовал против войны в Сальвадоре, развязанной Соединёнными Штатами.

Если верить Джону Поташу, то сотрудники ЦРУ впервые заинтересовались Ленноном в 1971 году, когда он дал концерт в поддержку политического активиста Джона Синклера, получившего десять лет тюрьмы по надуманному обвинению. Благодаря тому, что Леннон привлёк внимание к этому инциденту, начались шумные массовые протесты в защиту Синклера, и это привело к его освобождению в декабре 1971 года. Такой человек, как Леннон, способный манипулировать общественным мнением, с точки зрения служб безопасности безусловно был опасен. К тому же он вот-вот должен был получить гражданство США.

В книге Поташа упоминается о расследовании экс-корреспондента Sunday Express Фентона Бреслера, которому якобы удалось получить доступ к секретным документам ФБР и ЦРУ. Из них следовало, что Марк Дэвид Чэпмен прошёл обучение в лагере ЦРУ в Бейруте, где ему как раз и могли "промыть мозги". Разумеется, официальные представители американских спецслужб начисто отрицают не только причастие к смерти Леннона, но и сам факт, что Чэпмен мог иметь к ним какое-то отношение.