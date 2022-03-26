Розуэлловский инцидент — секретная операция Сталина?

В этом году исполняется ровно 75 лет со дня знаменитого Розуэлловского инцидента. До сих пор не понятно, что случилось в тот день на территории американского штата Нью-Мексико. Согласно конспирологам, основная версия — крушение инопланетного корабля с экипажем. Но есть и другие, не имеющие отношения к "инопланетному вторжению". И, как ни странно, одна из них связана с именем Иосифа Сталина…

"Просто зонд"

8 июля 1947 года в прессе появились сообщения о том, что владелец ранчо близ местечка Розуэлл обнаружил обломки какого-то летательного аппарата. Впоследствии они были переданы ВВС.

Военные выступили с заявлениями, что речь идёт всего лишь о потерпевшем крушение метеозонде. А вот местные жители распространяли слухи о том, что в Розуэлле приземлился инопланетный корабль, и в распоряжение властей попали мёртвые тела пришельцев…

В последующие годы эта тема всплывала не раз, обрастая всё новыми и новыми подробностями. Находились даже "ветераны ВВС", которые якобы видели то, что осталось от "летающей тарелки", а также трупы гуманоидов, собственными глазами.

Проект Сталина

В 2011 году в свет вышла книга, написанная американской журналисткой Энни Джейкобсен. Она называлась "Зона 51. Рассекреченная история самой секретной американской военной базы". В книге говорится о том, что Розуэлл стал плацдармом для секретной операции, инициированной Иосифом Сталиным! А цель операции заключалась в дестабилизации обстановки в США. Холодная война тогда только начиналась.

Для проведения операции Сталин якобы решил использовать известного нацистского врача Йозефа Менгеле, прежде проводившего эксперименты над узниками Освенцима. По официальной версии этот "доктор Зло" после падения рейха бежал в Латинскую Америку. Но Джейкобсен утверждает, что на самом деле он попал в плен к русским и был отправлен в секретную "шарашку". В той же шарашке трудились и двое немецких авиаконструкторов, братья Вальтер и Реймар Хортены.

Пока Хортены работали над летательными аппаратами нового типа, в распоряжение Менгеле предоставили несколько специально отобранных подростков 12-14 лет. В задачу "доктора Зло" входило сделать им ряд пластических операций, в результате которых были бы увеличены их головы и глаза — таким образом, чтобы они перестали походить на людей.

Прооперированных подростков должны были посадить в дистанционно управляемый аппарат в виде тарелки, сконструированный Хортенами. Аппарат должен был совершить посадку посреди одного из американских мегаполисов. Предполагалось, что это вызвало бы панику среди населения, обвалились бы биржевые индексы и проч.

Однако с самого начала всё пошло не так. Когда аппарат с мнимыми "гуманоидами" пролетал над Нью-Мексико, началась сильная гроза. Контроль над "тарелкой" был утерян, она потерпела крушение, все пассажиры погибли.

"Липа" от Джейкобсен

Но откуда Джейкобсен взяла всю эту информацию? Она уверяла, что её источником являл