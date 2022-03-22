За "фейки" о русской армии приходилось снимать штаны

28 сентября 1760 года в ходе Семилетней войны русские войска заняли немецкий Берлин. Описывая занятие арсенала, монетного двора, говоря о наложенной на пруссаков контрибуции, русские современники смаковали: прусские газетиры, писавшие пасквили и небылицы про Россию и русскую армию, были надлежаще перепороты. А фраза русского историка Антона Керсновского должна была бы быть выбита на стенах Рейхстага (правда, там остались наши автографы с 1945 года) или нынешнего Минобороны РФ: "Мероприятие это навряд ли их сделало особенными русофилами, но является одним из самых утешительных эпизодов нашей истории".

"Эти страшные русские"

Действительно, немецкие журналисты (они же работают в газете и получают за это деньги), работавшие в подвале берлинской ратуши, весьма активно даже по временам XVIII века стряпали листовки и выпускали газетку с грязными передовицами и статейками, которые жестоко оскорбляли русскую армию, императрицу Елизавету, а заодно и всех русских. Местные карикатуристы изображали казаков страшными уродливыми мужиками со зверинами лицами, тогдашнего главнокомандующего графа Салтыкова в виде жирной свиньи, которую ведёт на цепочке геройский прусский гренадёр. Понятно, что это газетное враньё весьма нервировало местное население. Ещё бы: где-то в Пруссии по локоть отрубили руки троим почтенным старикам, то кинжалами вытаскивали из беременных женщин младенцев. Ну и, как само собой разумеющееся, церковных пасторов живьём жгли десятками, обмотав соломой.

В годы Второй мировой войны стиль журнального вранья унаследует нацистская Германия, а чуть позже и натовские журналисты. Хотя последние порезвились на Советской России ещё в 1920-е и 30-е годы.

Ну а что же прусские газетиры? Вероятно, единственный раз за историю журналистики (слово "публицистика" сюда как-то не вписывается) — враньё было наказано. Пусть даже и несильно. На берлинском плацу вытянулись в две шеренги солдаты с розгами в руках, в центре — цвет тамошней "журналистики", которые умели лучше всех врать. Для острастки поставили виселицу с верёвкой. Под виселицей развели костёр, куда швыряли "правду о варварской России". После объявления адъютантом графа Чернышова приговора: "За бесчестную клевету и грязную ложь, коими собранные газетиры на протяжении всей войны порочили Россию и её славную армию, надлежит их прогнать сквозь строй", немецкой прессе пришлось оголить зад.

Конечно, были доводы, что "действовали под давлением хозяев", "мы плохо понимаем по-русски", слёзы, мольбы. Но история утверждает: выдрали. Правда легонько, как "потенциальных" друзей.

Через полвека уже французский император Наполеон будет взывать к населению Парижа, говоря о дикости и варварстве русских, утверждая, что казаки предпочитают питаться жареными младенцами, а всё население женского пола пойдёт исключительно на утеху русским солдатам. Хотя, судя по тому, что он чудом не успел рвануть Кремль и Собор Василия Блаженного из-за большой спешки при отступлении из Москвы, разрушение Собора Парижской богоматери могло бы быть лишь малой толикой ответа за разрушение русских церквей в 1812 году. С Парижем разобрались исламисты. Но история доказывает: варварство родилось на Западе. Даже если оно и опрыскано духами от Диора. Чтобы не слишком воняло.

Кому отдать "пальму первенства" — Геббельсу или Лондону?

В годы первой мировой войны англичанин Алан Милн был призван в армию. Но на поля сражений не попал. Имевшему большой опыт в журналистике, особенно в области сатирической прозы, и довольно бойкое перо, Милну предложили послужить офицером британской армии в пропагандистском подразделении английской разведки М 17. Как он сам позже признавался, с таким оголтелым враньём он никогда ранее не имел дела. Работа была-то несложная: врать, врать и ещё раз врать. Тем более, когда врёшь о враге. Германская империя воюет на два фронта, экономика трещит по швам, дефицит с продуктами и товарами первой необходимости. Где их взять? "Думай, на то ты и астроном, чтобы думать", — говорил один из героев советского фильма.

Вот и приходилось выдумывать, что погибшие немецкие солдаты поступают на мыловаренные фабрики. А фрау, мурлыкая под холодным душем, намыливаются своими отцами и мужьями. А почему бы и нет? Бумага всё стерпит. А теперь Интернет, тем более.

Неудивительно, что человек, позже написавший книгу "Мир с честью", в которой осуждал любую войну, автор всеми любимого "пацифиста" Винни-Пуха, физически не мог принимать ту ложь, которая была в крови у политиков Британской империи. Отмечу, что Алан Милн стал через лет 20 капитаном британского отряда самообороны в 1939 году. Свой шаг он объяснял тем, что борьба с Гитлером, "антихристом" и "крестоносцем против бога", — это правое дело. Увы, нынешние апологеты украинских гитлеровцев в Англии в фаворе. Написал бы Алан своего "Винни-Пуха" в современном Лондоне? Сомневаюсь.

Было дико слушать преамбулу английских кинематографистов, снявших в 1945 году хронику о немецких концлагерях, увидевших нацистский террор "в цвете": "А мы думали все эти годы (1941-45гг), что русские врут о жестокости гитлеровцев". Поверьте: мне, лишившемуся дедов на той войне, или моей бабушке, у которой остались там муж и три родных брата, это непонятно. Но это и есть пропаганда, где разрешены любые "запрещённые приёмы".

Боль надо чувствовать и видеть. Неслучайно при освобождении гитлеровского концлагеря Дахау увиденное настолько подействовало на американских солдат, что те на месте убивают 122 пленных немца, большинство из которых офицеры СС. Позже в тот день расстреливают ещё несколько сотен немцев. Всех тех американцев потом оправдали. И правильно сделали.

Запоздалый закон

Недавно на фоне спецоперации на Украине в Российской Федерации принят закон о "фейках" против армии. Немного процитируем: "Заведомо ложные фейки (ст. 207.3 УК "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил РФ") будут караться штрафами от 700000 до 1,5 млн рублей либо можно получить до трёх лет колонии. Если они созданы должностными лицами, организованной группой, доказательства (например, фото, видео) сделаны искусственно либо есть мотив ненависти и вражды — это грозит штрафами от 3 до 5 млн рублей. Если распространение фейков имеет общественно опасные последствия, максимальное наказание составит до 15 лет заключения".

Правильно — да. Особенно, когда против РФ включилась супермощь — Интернет. Но всё это запоздалые шаги. В этом случае нашему руководству неплохо было бы поучиться у Китая, который, по сути, организовал свой собственный "Интернет", где любое неуважение к нации контролируется и пресекается.

Дальше — больше: вот уже в течение 30 лет буквально "зафейкована" Красная и Советская армия. Какой только лжи не написали о ней, сколько денег из карманов российских налогоплательщиков ушло на массу китчевых и фейковых фильмов о "репрессиях" и "заградотрядах". И это всё в России, где есть праздник Победы 9 мая. Понятно, что ЦРУ уже давно расформировало свой отдел пропаганды этого направления, сэкономив деньги своих граждан и взвалив это "почётное" бремя на плечи пришедшим к власти в России после распада СССР. А ведь это охаивание не только Советской Армии, но и того же Александра Суворова (кстати, не коммунист!), сведения о котором "новые российские историки" предпочитали брать из австрийских источников. А какую гадость австрийцы сделали лучшему полководцу всех времён и народов, знал любой советский школьник.

Так, может быть, расширить закон о "фейках"? Ведь те, кто гадил о российской истории в течение десятилетий, до сих пор рядом.