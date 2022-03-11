Герой для солдат, пример для врага

11 марта исполнилось 125 лет со дня рождения знаменитого военачальника Михаила Ефремова. Он так и не смог выбраться из окружения, воюя подо Ржевом, но оставил в истории мощный след. Выдающийся боевой путь офицера заслужил звания Героя России, а в день его рождения Мосгордума приняла решение установить генералу памятник.

Военачальник Михаил Ефремов

Михаил Ефремов стал едва ли не первым советским генералом, которому установили памятник — в 1946 году в Вязьме. На лицевой стороне постамента — бронзовая плита с надписью:

"Генерал-лейтенанту М. Г. Ефремову, геройски павшему в боях за гор. Вязьму 19 апреля 1942 г.".

Распоряжение об установке памятника отдавал лично Сталин, но даже такое внимание Главнокомандующего не помогло спасти от забвения. Десятилетиями кровопролитную схватку за Ржев, в которой погибло очень много советских воинов, попросту не вспоминали, о ней не писали в учебниках, о ней не говорили. Ефремова не запретили, просто о Ржевско-Вяземской операции старались забыть. О подвиге 33-й армии и ее командира вспомнили только в 1996-м, когда генерал-лейтенанту Михаилу Ефремову было присвоено звание Героя Российской Федерации. 11 марта в его 125-й день рождения городская дума приняла решение установить в Москве памятник в его честь — в Хамовниках на пересечении улицы Ефремова и 3-й Фрунзенской улицы.

33-ю армию Михаил Ефремов возглавил осенью 1941 года. Для того времени она была неплохо укомплектована: московскими ополченцами и кадровыми военными, прибывшими из глубины страны. Боеспособная, но не притертая, она заняла оборону за рекой Нарой и два месяца удерживала ударную группировку фашистов. В итоге фрицам удалось прорвать фронт возле Киевского шоссе, но танковые контрудары остановили этот натиск. А 5 декабря армия Ефремова вместе с подошедшими из резерва частями перешла в наступление и погнала немцев на запад.

Совместная операция Западного и Калининского фронтов рассчитывала на наступление с севера на Ржев и с юга на Вязьму с целью окружения значительной части группы армий "Центр". Для обходных фланговых ударов выделялись серьезные и свежие силы, но в последний момент решением ставки 1-я ударная и 16-я армия были переброшены на другие участки, и наступать с флангов пришлось силами 33-й армии Западного фронта (с юга) и 29-й армии Брянского фронта (с севера). В помощь ударным соединениям удалось выделить только кавалерийский корпус генерала Белова и две бригады десанта.

Но победный порыв быстро разбился об эшелонированную оборону немцев. В итоге в окружении оказалось около 13 тысяч солдат с 3 тысячами раненых. Армия осталась без подвоза боеприпасов, без продуктов, горючего, фуража. А тут еще 30-градусные морозы. И подавляющее преимущество врага в танках, артиллерии и абсолютном превосходстве в воздухе. Русские держались только на силе духа.

Ефремовцы продолжали наступать на Вязьму, одновременно пытаясь прорвать кольцо на востоке. Навстречу им должны были двигаться не попавшие в окружение подразделения. В какой-то момент наши части были в 2 км друг от друга, но разорвать кольцо так и не удалось, не хватило сил. Генерал продолжал поддерживать боевой дух в своих подчиненных, несмотря на все тяготы про дисциплину не забывал никто. По воспоминаниям очевидцев, Ефремов был тверд и требователен, но одновременно вежлив и уважителен ко всем, неважно сколько звезд на погонах было у его собеседника. Потому в войсках 45-летнего генерала и звали Батей даже ровесники и те, кто был его старше.

Весной 1942 года положение окруженных ухудшилось. Из ставки пришло разрешение командующему улететь на одном из последних бортов, но генерал Ефремов отказался:

"С бойцами сюда пришел, с бойцами и буду выходить".

12-13 апреля все полки и тыловые подразделения 33-й армии по намеченному плану пошли на прорыв, через размокшие проселки пробивались 200 переполненных подвод, перевозивших 3 тысячи не способных передвигаться раненых и больных. Почти все погибли в отчаянном рывке.