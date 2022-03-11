Оружие возмездия: как Хрущёв с Сахаровым хотели смыть США

Последние геополитические события, когда Вашингтон развязал против России масштабную экономическую войну, заставляют вспомнить о забытых проектах времён Холодной войны, возможность реализации которых заставляла США вести себя более сдержанно. Один из них — предложенная Андреем Сахаровым возможность смыть Америку в самом прямом смысле этого слова.

Ядерное цунами

В современном мире главным сдерживающим фактором является ядерное оружие. Но определённые сложности возникают в его доставке к цели.

Межконтинентальную ракету с ядерным боезарядом, запущенную из шахты, с борта специального поезда, подводной лодки или мобильной установки, можно сбить. Бомбардировщик также может просто не суметь подойти на необходимое расстояние к цели. Но даже в случае успеха это будут хотя и атомные, но точечные удары.

В то же время военные специалисты знают иное решение данной проблемы — управляемое гигантское цунами, особенно опасное для стран, расположенных на берегу океана. В данном случае США являются наиболее уязвимой страной, поскольку большинство крупнейших городов с многомиллионным населением и военная инфраструктура расположены на побережье и при подобном ударе волны высотой в полкилометра будут мгновенно уничтожены. Остановить стихию просто невозможно.

Первые в мире испытания направленного цунами были осуществлены в годы Второй Мировой войны. Десять мощных взрывов подряд создали волны высотой около десяти метров. Во время экспериментов в Тихом океане у берегов Новой Каледонии было взорвано 3700 боезарядов. Однако в 1945 году проект был закрыт из-за невозможности контролировать направление действия и разрушения, приносимые подобным оружием.

Смыть Америку

В годы Холодной войны, когда остро встал вопрос гарантированной доставки в случае вооружённого конфликта ядерного оружия к территории США, выдающийся физик, отец водородной бомбы Андрей Сахаров предложил интересный проект, реализация которого не оставляла Америке не единого шанса на выживание в случае военного противостояния с СССР.

Учёный предложил Н. С. Хрущёву заложить серию термоядерных зарядов на дне океана у побережья США. Их подрыв гарантированно вызывал волну высотой до 500 метров, которая в случае образования могла полностью уничтожить все прибрежные мегаполисы Америки.

Гигантскими цунами со стороны Атлантического океана смывались Нью-Йорк, Филадельфия, Вашингтон, Аннаполис, со стороны Западного побережья — Сан-Франциско и Лос-Анжелес. Третья волна ударяла по Хьюстону, Новому Орлеану и Пенсаколу. Идея очень понравилась Л. П. Берии и летом 1954 года проекту был дан старт.

В Северодвинске, который в то время носил имя Молотовск, началась разработка специальной подводной лодки, которая должна была подойти к побережью США и торпедировать ядерный заряд. Далее торпеда ложилась на океанское дно и ожидала дистанционного сигнала о подрыве. Длина торпеды составляла около 24 метра, а вес доходил до 40 тонн, занимая четверть длины подводной лодки. Автономно под водой торпеда могла проделать около 40 километров, развивая скорость в 29 узлов.

Никита Хрущёв и дело мира

Никита Хрущёв

Казалось бы, идеальное оружие сдерживания найдено, оставалось лишь заминировать термоядерными зарядами дно океана. Но этого не произошло.

В июле 1954 года к Никите Сергеевичу Хрущеву обратилась группа высокопоставленных военных моряков, которые заявили, что они солдаты, а не убийцы. По их словам, данный проект был направлен в первую очередь против мирного населения США, что недопустимо.

Самое удивительное, что глава страны доводам военных моряков внял и размещение торпед Т-15 с термоядерным зарядом на подводных лодках отменил. Но идея создания ядерного цунами не исчезла, и реализовать её можно в любой момент в целях безопасности нашей страны.