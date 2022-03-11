EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Дмитрий Соколов

Оружие возмездия: как Хрущёв с Сахаровым хотели смыть США

Наследие » Советское наследие

Последние геополитические события, когда Вашингтон развязал против России масштабную экономическую войну, заставляют вспомнить о забытых проектах времён Холодной войны, возможность реализации которых заставляла США вести себя более сдержанно. Один из них — предложенная Андреем Сахаровым возможность смыть Америку в самом прямом смысле этого слова.

 

Ядерное цунами

В современном мире главным сдерживающим фактором является ядерное оружие. Но определённые сложности возникают в его доставке к цели.

Межконтинентальную ракету с ядерным боезарядом, запущенную из шахты, с борта специального поезда, подводной лодки или мобильной установки, можно сбить. Бомбардировщик также может просто не суметь подойти на необходимое расстояние к цели. Но даже в случае успеха это будут хотя и атомные, но точечные удары.

В то же время военные специалисты знают иное решение данной проблемы — управляемое гигантское цунами, особенно опасное для стран, расположенных на берегу океана. В данном случае США являются наиболее уязвимой страной, поскольку большинство крупнейших городов с многомиллионным населением и военная инфраструктура расположены на побережье и при подобном ударе волны высотой в полкилометра будут мгновенно уничтожены. Остановить стихию просто невозможно.

Первые в мире испытания направленного цунами были осуществлены в годы Второй Мировой войны. Десять мощных взрывов подряд создали волны высотой около десяти метров. Во время экспериментов в Тихом океане у берегов Новой Каледонии было взорвано 3700 боезарядов. Однако в 1945 году проект был закрыт из-за невозможности контролировать направление действия и разрушения, приносимые подобным оружием.

Смыть Америку

 

В годы Холодной войны, когда остро встал вопрос гарантированной доставки в случае вооружённого конфликта ядерного оружия к территории США, выдающийся физик, отец водородной бомбы Андрей Сахаров предложил интересный проект, реализация которого не оставляла Америке не единого шанса на выживание в случае военного противостояния с СССР.

Учёный предложил Н. С. Хрущёву заложить серию термоядерных зарядов на дне океана у побережья США. Их подрыв гарантированно вызывал волну высотой до 500 метров, которая в случае образования могла полностью уничтожить все прибрежные мегаполисы Америки.

Гигантскими цунами со стороны Атлантического океана смывались Нью-Йорк, Филадельфия, Вашингтон, Аннаполис, со стороны Западного побережья — Сан-Франциско и Лос-Анжелес. Третья волна ударяла по Хьюстону, Новому Орлеану и Пенсаколу. Идея очень понравилась Л. П. Берии и летом 1954 года проекту был дан старт.

В Северодвинске, который в то время носил имя Молотовск, началась разработка специальной подводной лодки, которая должна была подойти к побережью США и торпедировать ядерный заряд. Далее торпеда ложилась на океанское дно и ожидала дистанционного сигнала о подрыве. Длина торпеды составляла около 24 метра, а вес доходил до 40 тонн, занимая четверть длины подводной лодки. Автономно под водой торпеда могла проделать около 40 километров, развивая скорость в 29 узлов.

Никита Хрущёв и дело мира

Никита Хрущёв
Никита Хрущёв

Казалось бы, идеальное оружие сдерживания найдено, оставалось лишь заминировать термоядерными зарядами дно океана. Но этого не произошло.

В июле 1954 года к Никите Сергеевичу Хрущеву обратилась группа высокопоставленных военных моряков, которые заявили, что они солдаты, а не убийцы. По их словам, данный проект был направлен в первую очередь против мирного населения США, что недопустимо.

Самое удивительное, что глава страны доводам военных моряков внял и размещение торпед Т-15 с термоядерным зарядом на подводных лодках отменил. Но идея создания ядерного цунами не исчезла, и реализовать её можно в любой момент в целях безопасности нашей страны.

Существует ли климатическое оружие? Точка зрения Игоря Острецова
Редактор: Людмила Черткова
Темы сша ссср никита хрущев андрей сахаров
Sberbank
Новости
Генпрокуратура РФ потребовала, чтобы Роскомнадзор ограничил доступ к Instagram
"База" сообщила об отъезде Ивана Урганта в Израиль
СК возбудил дело против Meta, разрешившей призывы к насилию против армии России
К концу года все забудут о конфликте на Украине, заявил Лукашенко
Иосиф Пригожин объяснил отъезд сына Валерии в Швейцарию
Лукашенко о санкциях против Белоруссии: "Ещё как выдержим. Назло врагам"
Захарова: в РФ ждут комментариев Meta по поводу разрешения призывов к насилию
Лукашенко привёз Путину план Украины по атаке на Белоруссию
Путин сообщил Лукашенко о позитивных сдвигах в переговорах с Украиной
Предпринимателям презентовали возможности "Биржи контрактного производства"
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Блицкриг не удался: Стрелков озвучил сроки разгрома армии Украины

Сейчас уже можно утверждать, что блицкриг на Украине не получился и спецоперация ВС РФ в Донбассе затянется, считает бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков.

Блицкриг не удался: Стрелков озвучил сроки разгрома армии Украины
Секретное досье на Украину даёт основание снять санкции с России
Политика. Новости и аналитика
Секретное досье на Украину даёт основание снять санкции с России
Мир. Новости мира
В Казахстане рассказали, кто и что делает в лаборатории, построенной за счёт США
Мир. Новости мира
Басурин назвал два пути для нацбатов в Мариуполе: "Либо сдаться, либо смерть"
Дмитрий Соколов Оружие возмездия: как Хрущёв с Сахаровым хотели смыть США Дмитрий Соколов Ирина Шлионская США намерены пугать врагов патрульными роботами-собаками Ирина Шлионская Рустем Сафронов Востоковед Александр Кадырбаев: нет единства в народе — не будет пользы государству Рустем Сафронов
Силовые структуры
Киевский режим падёт, когда возьмут Мариуполь, заявил военный эксперт
Экономика и бизнес
Умножили на ноль: в Прибалтике заявили о катастрофе из-за антироссийских санкций
Кадыров в "глубоком шоке" от информации о биолабораториях США на Украине
Политика. Новости и аналитика
Кадыров в "глубоком шоке" от информации о биолабораториях США на Украине
Последние материалы
СК возбудил дело против Meta, разрешившей призывы к насилию против армии России
Оружие возмездия: как Хрущёв с Сахаровым хотели смыть США
К концу года все забудут о конфликте на Украине, заявил Лукашенко
Иосиф Пригожин объяснил отъезд сына Валерии в Швейцарию
Лукашенко о санкциях против Белоруссии: "Ещё как выдержим. Назло врагам"
Захарова: в РФ ждут комментариев Meta по поводу разрешения призывов к насилию
Чтобы сало "завязалось": сон и хорошая еда избавят от целлюлита
США намерены пугать врагов патрульными роботами-собаками
Лукашенко привёз Путину план Украины по атаке на Белоруссию
Путин сообщил Лукашенко о позитивных сдвигах в переговорах с Украиной
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников