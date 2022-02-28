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Дмитрий Соколов

Мобильник, компьютер и интернет: технологии родом из СССР

5:31
Наследие » Советское наследие

В последние два десятилетия всеобщая компьютеризация настолько плотно вошла в нашу жизнь, что без персональных компьютеров, интернета и мобильных телефонов представить жизнь современного человека решительно невозможно. Но самое интересное состоит в том, что вопреки распространённому мнению, что данным изобретениям мы обязаны Западу, все они были созданы в СССР.

 

Мобильный телефон: родом из 1950-х

Наиболее востребованным техническим аксессуаром, без которого сегодня не обходится жизнь даже первоклассника, является мобильный телефон. История внедрения данного технического устройства глазами западных историков началась в 1979 году, одновременно с поступлением в продажу первой партии мобильных телефонов в США.

До наших дней история сохранила даже подробности первого официального звонка по мобильному телефону. Считается, что его совершил Мартин Купер, один из руководителей корпорации Motorola. Мужчина поспорил со своим коллегой, главой Bell Laboratories, что мобильная связь не фантастика, а научный факт. Этот спор он выиграл, позвонив своему визави из толпы с Манхэттена.

Однако если следовать исторической справедливости, то окажется, что американцы фактически присвоили себе изобретение учёных из СССР.

Любой специалист по радиосвязи подтвердит, что первый в мире мобильный телефон был создан вовсе не Мартином Купером, а Л. И. Куприяновичем в 1957 году. Причём данному историческому факту существует юридическое подтверждение в виде авторского свидетельства на изобретение "Радиофона". Открытию была посвящена обширная статья в журнале "Наука и жизнь" в №8 за 1957 год.

В то же время интересно отметить, что "Радиофон" Куприяновича имел схему работы, аналогичную той, которую используют современные сотовые аппараты. При помощи коротких волн "Радиофон" в радиусе до 30 километров подключался к городской телефонной сети и соединял владельца телефона с нужным ему абонентом. Аппарат имел небольшие габариты и весил 500 грамм, в отличие от килограммового телефона Мартина Купера, появившегося на свет лишь двадцать лет спустя.

Интернет: электронное правительство Н. С. Хрущёва

Антенна спутникового интернета Starlink
Антенна спутникового интернета Starlink

По популярности с мобильным телефоном в наши дни может сравниться лишь сеть Интернет, без которой многие из нас уже не мыслят своего существования. Данное революционное изобретение также, вопреки общественному мнению, продукт вовсе не западных изобретателей, а отечественных учёных.

Первым идею интернета в 1959 году предложил советским властям полковник Анатолий Китов. Причём предназначалось изобретение не для частных, а для военных целей.

Полковник являлся изобретателем вычислительного центра Министерства обороны. По итогам защиты своей диссертации учёный предложил правительству объединить существующие на тот момент военные вычислительные центры в единую систему для координации отслеживания и пуска ракетного оружия стратегического назначения. Однако власти страны оставили предложение Анатолия Китова без внимания.

Вторым популяризатором сети интернет стал академик Виктор Глушков. Выдающий учёный предложил Н. С. Хрущёву создать в 1961 году Общегосударственную автоматизированную систему управления страной. Идея Виктора Глушкова получила столь мощный общественный резонанс, что в США во влиятельной газете The Washington Post вышла редакционная статья под заголовком "Перфокарта управляет Кремлём".

Несмотря на все доводы учёных, в Кремле так и не решились на проведение данного эксперимента. Но авторство идеи создания сети интернет, безусловно, принадлежит СССР.

Персональный компьютер: патент выдан в СССР

 

Персональный компьютер или ноутбук сегодня есть практически в каждой российской семье. Звучит невероятно, но ещё относительно недавно, в 1990-е годы, персональный компьютер считался роскошью, а в 1950–1970-е годы ЭВМ, сравнимая по мощности со средним современным ноутбуком, и вовсе занимала площадь крупного машинного зала.

При этом авторское свидетельство на создание первой в мире электронно-вычислительной машины принадлежит советским учёным Исааку Бруку и Баширу Рамееву.

Это один из немногих случаев, кода авторство на столь масштабное научное открытие американцы не оспаривают и признают за учёными из СССР. Авторское свидетельство №10475 на создание ЭВМ было выдано 4 декабря 1948 года, а спустя двадцать лет, в 1968 году, советский учёный А. А. Горохов получил патент на изобретение персонального компьютера, на восемь лет опередив Стива Джобса, основателя компании Apple.

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Автор Дмитрий Соколов
Дмитрий Соколов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Людмила Черткова
Людмила Черткова — журналист, обозреватель, редактор, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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