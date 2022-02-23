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Автор Дмитрий Соколов

В каком рыцарском ордене состоял Александр Невский

Наследие » Россия

Около десяти лет назад на конкурсе "Имя России" победителем стал благоверный святой князь Александр Невский. Биография правителя известна достаточно хорошо, но один интересный момент известен лишь профессиональным историкам. В частности, исследователь тайных обществ мира Андрей Синельников при жизни утверждал, что князь был руководителем рыцарского ордена с интересным названием "Невский".

Александр Невский
Александр Невский

Загадочный орден

В учебниках истории можно прочесть, что своё прозвище князь получил за разгром немецких рыцарей на "Неве". Это так! Но существует и альтернативная версия получения им своего прозвища. Она связана с "Невским" орденом, к которому относился Александр Ярославович.

В российских источниках сложно найти сведения об этом военном ордене, тогда как на Западе, по словам Андрея Синельникова, его хорошо знают. Исследователь лично видел в Испании сайт, посвящённый истории военно-монашеских орденов мира. В первой пятёрке там стоял именно орден "Невского". Причём он назывался не "Александра Невского", а просто военно-монашеский орден "Невский", князь стал его главой позже.

Военно-монашеские ордена

В древности различные ордена создавались повсеместно, и средневековая Русь не была исключением. Сегодня многие путают, применяя слово "орден" к военно-монашеским братствам. В классическом понимании существует четыре трактовки этого слова.

  • С XV века — знак отличия или награда.
  • В XI веке орденами обозначались касты или сословия, делившиеся на три ордена: кормящие, молящиеся и воюющие.
  • Третьим понятием ордена — были закрытые тайные общества: масоны, розенкрейцеры и т. д…
  • Четвёртым определением в XII веке стали военно-монашеские братства.

Во времена создания подобных сообществ они именовались не орденами, а братствами! В частности, Тевтонцы — "Братство всадников немецкого дома Марии Богородицы Тевтонского храма". Фактически, все ордена являлись братствами во имя высокой духовной цели или святого. Были они и на Руси.

В летописи "Хождение игумена Даниила в Святую землю в город Иерусалим" рассказывается, что стоящие на горе Сион Владимирская и Суздальская дружины, по сути, являлись военно-монашескими орденами, аналогичными крестоносцам.

Рядом на храмовой горе располагались представители ордена тамплиеров. Существуют сведения о военно-монашеском ордене, включавшем в себя триста воинов в белых одеждах на белых конях, защищавших славянский город-храм Аркону. Но самым известным в средневековье на Руси был именно "Невский" орден.

Между мирами

Александр  Невский
Александр  Невский

Причём правильно говорить не "Невский", а "Навский" орден. На Руси существует озеро Наво, сейчас оно называется Ладогой. Около этого обширного водоёма течёт речка Нева или Наво, там же расположен Навий ручей. В славянской мифологии Наво — это потусторонний мир. Здесь кончался мир Яви и начинался мир Нави.

С 8 до 13 лет, как и во всём мире, мальчика на Руси обучали умению сражаться, ремеслу и мудрости жизни. Когда подростки достигали 13 лет, они получали право на шпагу или меч и входили в общество. Если юноша показал себя достойным воином или ремесленником, ему давали жену и он начинал строить семью. Тех, кто показал себя только хорошим воином, собирали в ватаги. Именно из таких подростков и был сформирован Невский орден.

Кстати, в летописях можно найти упоминание такого факта, что на торжества по случаю рождения сына Александра Невского — Даниила, в будущем Московского князя, приезжали магистры всех орденов Европы.

Главной крепостью ордена была крепость Ниеншанц, находившаяся в устье реки Охты, на месте современного Санкт-Петербурга. В переводе со шведского языка название крепости означает "Невский конец". Как утверждают "Хроники Эрика", представители Невского ордена, возглавляемого сыном Александра Невского Андреем Городецким, в 1300-м году выгнали из крепости шведов, подчинив её своему ордену. При жизни князя орден обладал целым рядом крепостей на берегу Балтийского моря.

Александр Невский: Юбилейный год
Редактор: Людмила Черткова
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