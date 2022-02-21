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Автор Ирина Шлионская

Адольф Толкачёв: как советский инженер стал работать на ЦРУ

Наследие » Советское наследие

Адольф Толкачёв, расстрелянный в 1986 году за шпионаж в пользу США, стал, наверное, самым известным советским гражданином, который вёл разведдеятельность в интересах иностранной державы. В принципе он мог так и не попасться и потом спокойно уехать за границу. Но судьба решила иначе…

 

Инженер из "ящика"

Адольф Георгиевич Толкачёв — таково полное имя будущего американского шпиона — появился на свет 6 января 1927 года в Актюбинске. С 1929 года проживал с семьёй в Москве.

О детстве и школьных годах Толкачева известно мало. Отслужив, как и положено, в армии, в 1948 году молодой человек поступил в Харьковский политехнический институт, который благополучно окончил в 1954 году. Адольфу повезло: он остался в столице, попал в НИИ радиостроения при Министерстве радиопромышленности СССР.

Институт оказался из тех, что в советское время называли "ящиками". Основной его деятельностью являлись разработки в области радиолокации и авиации. Толкачёв был невыездным, что компенсировалось высокой зарплатой.

Враг советского строя

 

Трудно сказать, что сподвигло Толкачёва предать родину и попроситься на службу в ЦРУ. Возможно, то, что родители его жены Натальи в 30-е годы были репрессированы. Но репрессиям тогда подверглись тысячи людей.

Советский строй, несмотря на относительную стабильность, не нравился многим. Одних не устраивал товарный дефицит. Других — отсутствие свободы слова. Были и такие, кто вставал на путь диссидентства. Они слушали зарубежные радиостанции, подпольно печатали и распространяли пропагандистские материалы против советской власти… Но это было опасно и не приносило практически никаких дивидендов. А вот разведчикам хотя бы хорошо платили. Тем более если речь шла об иностранной разведке. Не исключено, что это и стало ключевым моментом для принятия решения.

Прогулки с резидентом

 

Первую попытку вступить в контакт с американскими спецслужбами Адольф совершил в сентябре 1978 года. На руку ему сыграло то, что Толкачёвы проживали в высотке по соседству с посольством США. Адольф написал записку, в которой предлагал свои услуги, но не нашёл ничего лучше, как оставить её под стеклоочистителем автомобиля одного из дипломатов. Однако в первый раз его ждала неудача. Дипломат передал записку куда следовало, но сотрудники ЦРУ не стали выходить на связь с автором, решив, что это либо чья-то шутка, либо провокация.

Тогда Толкачёв составил новое послание, включив туда некоторую информацию, связанную с советской радарной системой. На этот раз ему помогло стечение обстоятельств: Пентагон в тот момент был заинтересован в любых сведениях о советской радиотехнике. Но первая встреча между Толкачёвым и московским резидентом ЦРУ состоялась лишь 1 января 1979 года.

Сделка была заключена. Толкачёв получил личный позывной — "Сфера". И началась работа. В течение шести лет Адольф передал американцам информацию по 54 секретным разработкам, которыми занимался его институт. В их числе оказались новейшая электронная система управления самолётами "МиГ", а также устройства, предназначенные для обхода радиолокационных станций.

Встречи с резидентом маскировались под обычные прогулки, благо дом Толкачёвых и посольство находились рядом. Конечно, за свои "услуги" Адольф Георгиевич получал немалое вознаграждение. Средства он тратил весьма аккуратно, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания. Единственными его крупными покупками стали довольно скромные дача и машина, на которые он мог предположительно накопить и со своей зарплаты инженера.

Казнь за госизмену

 

Скорее всего, личность советского инженера, занимавшегося шпионажем в пользу Штатов, ещё долго оставалась бы нераскрытой, и рано или поздно ему помогли бы перебраться на постоянное жительство в США. Но в 1985 году один из кураторов Адольфа, Эдвард Ли Ховард, был уволен из ЦРУ за коррупцию и наркотики. Затаив зло на бывшее начальство, Ховард обратился к КГБ и выдал всех известных ему штатовских агентов в СССР. Среди них был и Толкачёв.

Адольфа арестовали 9 июня 1985 года. 13 июня КГБ арестовал его связного Пола Строумбаха.

В ходе следствия Толкачёв не стал отпираться. Он честно поведал о своём сотрудничестве с ЦРУ и попросил в обмен на чистосердечное признание не приговаривать его к расстрелу. Однако, учитывая тяжесть содеянного (а государственная измена считалась, как и сейчас, очень серьёзной статьей), суд всё же вынес обвиняемому смертный приговор, приведённый в исполнение 24 сентября 1986 года.

В 2018 году Первый канал показал телесериал "Операция "Сатана", основанный на истории Адольфа Толкачёва. Правда, в фильме главного героя зовут Сергеем Медниковым, а действие разворачивается в 1975 году.

"Шпионские игры" США в Москве
Редактор: Людмила Черткова
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