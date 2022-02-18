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Автор Дмитрий Соколов

Первый установленный большевиками монумент простоял в Москве всего четыре дня

Наследие » Советское наследие

Столицу нашей страны с полным правом можно назвать городом памятников и монументов, которых в Москве насчитывается несколько сотен. Их могло бы быть значительно больше, но каждый раз во время смены политического строя происходит разрушение части из них. Однажды монумент простоял всего четыре дня, став рекордсменом по самой короткой жизни памятника.

Александровский сад
Александровский сад

Советская пропаганда

Вскоре после революции 1917 года Советские власти, наряду с уничтожением памятников времён царского режима, приняли решение о наглядной агитации населения путём увековечивания на улицах и площадях городов страны героев революции.

Для организации данной работы 12 апреля 1918 года за подписью председателя СНК РСФСР В. И. Ленина был опубликован декрет "О памятниках Республики". Однако почему-то одним из первых советских памятников, установленных большевиками в Москве, оказался монумент герою вовсе не российской, а французской революции Максимилиану Робеспьеру. Причём установить данный монумент решили в самом центре Москвы: у Итальянского грота в Александровском саду у стен Московского Кремля. Датой открытия крайне неоднозначного с точки зрения москвичей монумента назначили 3 ноября 1918 года — за несколько дней до первой годовщины Великой Октябрьской революции 1917 года.

Монумент на скорую руку?

Максимилиан Робеспьер
Максимилиан Робеспьер

Работу над памятником поручили почему-то не одному из маститых скульпторов, а простой студентке "Московского училища живописи, ваяния и зодчества" Беатрисе Сандомирской. Девушка с воодушевлением взялась за работу, но памятник из-за неопытности архитектора получился довольно посредственным.

Робеспьер был вылеплен схематично, не претендуя на визуальное сходство с французским революционером. Однако детали одежды и парик XVIII века удались Беатрисе Сандомирской достаточно хорошо.

В. И. Ленин, не уделив должного внимания недочётам скульптуры, положительно отозвался о работе художницы, распорядившись приступить к монтажу монумента. В случае успеха девушка на долгие годы могла бы остаться в истории нашей страны как автор одного из памятников, расположенных в самом сердце столицы СССР.

Открытие монумента состоялось 3 ноября 1918 года при массовом скоплении народа и представителей СМИ. Как отмечали в своём репортаже журналисты газеты "Коммунар", на торжественном мероприятии играла "Марсельеза", монумент был украшен гирляндами живых цветов, а народ до позднего вечера не расходился из Александровского сада, восторгаясь новым революционным изваянием.

Но… очевидно, московская земля не захотела, чтобы на ней стоял памятник кровавому французскому революционеру: спустя четыре дня, в праздничный день 7 ноября 1918 года посетители Александровского сада вместо памятника обнаружили груду обломков.

Брак или диверсия?

Трещины в бетоне
Трещины в бетоне

Было выдвинуто две версии произошедшего.

  • Согласно первой, монумент разрушился сам из-за некачественного бетона, использованного при его создании.
  • Вторая версия, позднее признанная официальной, утверждала, что памятник взорвали гранатой белогвардейцы.

Однако с логической точки зрения обе версии выглядели несерьёзно. Дело в том, что если бы был использован некачественный бетон, скульптура могла пойти трещинами, у неё могла отвалиться какая-то часть, но полное рассыпание на мелкие кусочки было полностью исключено. Более логичной представляется версия взрыва, но произвести его у стен Кремля, да ещё незаметно, а потом беспрепятственно скрыться было вряд ли возможно.

Можно предположить, что монумент Робеспьеру всё же был разбит. Но кто это сделал и зачем — до сих пор остаётся загадкой…

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Редактор: Людмила Черткова
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