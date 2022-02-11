"Артек": дело о вредительстве закончилось ничем. Почти...

Лагерный комплекс, а ныне международный детский центр "Артек", в советскую эпоху являлся символом счастливого детства и межнациональной дружбы. Однако в его истории встречались и драматичные страницы. Так, лагерь не обошли стороной репрессии 30-х годов.

Палатки на берегу

Открытие "Артека" состоялось в июне 1925 года. Территорию под него отвели на южном берегу Крыма, возле Ялты. Название дали восточное, историческое — в честь близлежащего одноименного урочища.

В самом начале предполагалось устроить здесь летний санаторий для детей, больных туберкулёзом. Тогда это было весьма распространённое заболевание.

Всё было устроено очень просто: поставили брезентовые палатки на берегу моря и заселили туда педагогов и медиков вместе с воспитанниками.

Через два года вместо палаток поставили домики из фанеры. Затем в верхнем парке появился зимний корпус. Лагерь стал круглогодичным. Более того — из санатория для детей-туберкулёзников он превратился в элитное место для отдыха. Правда, тоже детского.

Юные герои

Сюда привозили делегации из других стран. А вот советскому школьнику, чтобы попасть в "Артек", нужно было иметь какие-то особые заслуги.

Так, в 1936 году здесь отдыхали пионеры, удостоенные правительственных наград. Среди них оказались Барасби Хамгоков, вырастивший лихого кабардинского скакуна в подарок маршалу Семёну Будённому; Мамлакат Нахангова, которую наградили орденом Ленина за сбор хлопка; Гуля (настоящее имя Марионелла) Королёва, впоследствии геройски погибшая на войне, а тогда ещё юная артистка, снявшаяся в кинофильме "Дочь партизана". Обо всех этих персонажах можно более подробно прочитать в книге Елены Ильиной "Четвёртая высота", посвящённой жизни Гули Королёвой.

"Вражеские элементы"

Но за ярким праздничным фасадом, как это нередко бывает, порой происходили совсем не весёлые события. Летом 1937 года в органы НКВД поступил сигнал о том, что в лагере имеются "факты вредительства". Заняться выявлением "вражеских элементов" поручили некоему Николаю Иванову.

Тот обнаружил, что среди работников "Артека" действительно есть вредители. В частности, повара на кухне якобы клали в еду пуговицы, стёкла и гвозди, в хлебе были найдены спички. Восемь рабочих лагеря были отравлены, была сорвана работа радиоузла, а также "вредители" попытались поджечь корпуса, где в то время жили дети из охваченной гражданской войной Испании…

"Вишенкой на торте" стала информация о вожатом по фамилии Малютин, который будто бы "отличился" тем, что избил 8-летнюю Элю Щукину и изнасиловал более старшую девочку — пионерку Тамару Кастрадзе.

По результатам расследования Иванова 17 сотрудников лагеря были исключены из партии и комсомола, а 22 человека оказались под судом. Но через полгода дело развалилось благодаря жене Вячеслава Молотова — Полине Жемчужиной, которая уговорила мужа помешать процессу, основанному исключительно на ничем не подтверждённых бреднях сотрудника НКВД и кого-то из лагерной обслуги. На счастье, нашлись люди, которые, руководствуясь здравым смыслом, разобрались в ситуации и не допустили, чтобы несправедливо обвинённые понесли наказание.