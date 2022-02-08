На Западе уверены, что Гитлера победили США и Британия, русские помогали

Десятилетия пропаганды в странах Запада сделали своё дело: их граждане банально не знают истории. Недавно пользователи Reddit разбирались с вопросом, чей вклад в разгром нацистов оказался решающим.

Разумеется, результаты были предсказуемыми. Большинство участников дискуссии назвало победителями американцев, а британцы — себя. Есть ещё те, кто отстаивает роль СССР, но в целом мысль такая, что "без помощи союзников Красная армия не справилась бы".

По данным опроса на тему, кто сыграл главную роль в разгроме нацистов, ответы были удивительно однообразными.

В Великобритании:

50% посчитали, что в войне победили британцы,

13% — русские,

9% — американцы.

В CША:

47% заявили, что с фашистами справились они сами,

12% вспомнили про русских.

Даже в Германии 34% назвали победителями американцев, но 22% сообщили про русских. 7% немцев считают, что в войне победили британцы.

Существует мнение, и оно не единичное, что без ленд-лиза СССР якобы не выстоял бы, а без вклада СССР на востоке западные союзники не смогли бы высадиться во Франции и Италии.

Впрочем народ постарше ещё высказывается в ключе того, что "восточный фронт был сущим адом. На Западном фронте столько братских могил не было".

Есть также вариант, озвученный нейтральными в целом пользователями, что русские и американцы вложили в победу примерно поровну. Друг без друга они бы не выиграли.

Некоторые британцы настаивают на том, что необходимо упомянуть роль союзников в конкретных битвах или промышленный вклад Америки, который тоже был жизненно важен. Но нигде не воевали с такой жестокостью, как на Восточном фронте.

Но людей с таким мнением абсолютное меньшинство. 70 лет голливудских фильмов не прошли даром. Хотя многие всё-таки осознают, что Красная армия потеряла в боях с нацистами восемь миллионов солдат, тогда как США — 180 тысяч человек, в 50 раз меньше. Британцы и французы — ещё меньше.

По последним оценкам, общие советские прямые и косвенные потери составили 30 миллионов человек.

"Эти данные ясно показывают, кто внёс наибольший вклад в победу над нацистами, — нравится вам это или нет", — подытожили на форуме.

Но если бы преподавание в школах велось с попыткой хотя бы сыграть в объективность, то для западных обывателей не стал бы новостью тот факт, что на советско-германским фронте было разгромлено более 600 вражеских дивизий. На Западном — 176, многие из которых состояли из призывников старших возрастов или неопытных новобранцев.

Протяжённость советско-германского фронта была в четыре раза длиннее, чем все (!) фронты вместе взятые, где воевали союзники (включая Северную Африку, Италию, затем Францию, Германию и др.).

Высадка в Нормандии в 1944 году никак не могла быть центральным эпизодом войны. Общие потери СССР в войне — 26,6 миллиона человек (из них 8,6 миллиона военные). У союзников — 400 тысяч из США и около 350 тысяч из Англии. Это меньше, чем погибло ленинградцев во время блокады…

Тем не менее YouGov провёл аналогичный опрос во Франции, Германии и США и выяснил, что мнение британских респондентов о значимости вклада Великобритании разделяют только 7-11% жителей этих стран.

В основном победителями считают американцев. Понятно, что активная, завуалированная, антисоветская, а позднее антироссийская пропаганда, манипуляция историческими событиями и подмена понятий сформируют ту картинку, которая удобна.

Примечательно, что в войне 1941-1945 годов СССР, с начальной численностью 190 миллионов человек, воевал практически со всей Европой, численность которой (без Англии) была около 400 миллионов человек. Гитлер поставил под свои знамёна 1,8 миллиона добровольцев, сформировав 59 дивизий, 23 бригады и несколько национальных полков и легионов.

Америка же вступила в войну только тогда, когда стал ясен её исход. Про пресловутый ленд-лиз и говорить странно, поскольку в рамках "обратного ленд-лиза" Вашингтон получил необходимого сырья общей стоимостью почти в 20% от переданных им материалов и вооружений.

Окончательно по ленд-лизу Россия рассчиталась лишь в 2006 году. Сами американцы говорят об этом так:

"Поставками из СССР мы не только возвращали свои деньги, но и извлекали прибыль, что было далеко не частным случаем в торговых отношениях, регулируемых нашими государственными органами".

Так что пока советские солдаты тысячами гибли на полях Европы, американцы делали свой бизнес.

Стоит добавить, что американский историк Роберт Шервуд в своём знаменитом двухтомнике "Рузвельт и Гопкинс. Глазами очевидца" 1958 года, написанном в разгар холодной войны, цитировал Гарри Гопкинса: "Американцы никогда не считали, что помощь по ленд-лизу является главным фактором в советской победе над Гитлером на Восточном фронте. Победа была достигнута героизмом и кровью русской армии".

Но сегодня история переписывается совершенно в другом ключе. Американцам нужна иная версия, они её продавливают весьма успешно.