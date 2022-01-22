Отравления как инструмент мировой политики

В последние годы на Западе для раздувания международных скандалов вошло в моду устраивать шоу с реальными и мнимыми отравлениями иностранных политиков, диссидентов, а также беглых агентов спецслужб. Правда, почему-то отравленные быстро поправляются, а сами скандалы оказываются мыльными операми. При этом, интересно отметить, что в истории человечества политические отравления всегда были в моде, порой меняя жизнь целых империй.

Чингисхан

Чингисхан: сладкое вредно для желудка

Одним из самых жестоких завоевателей в мире считается легендарный Чингисхан. Созданная им империя в своё время простиралась по территории всей Средней Азии, большей части Китая и Киевской Руси. В 1206 году Чингисхан был объявлен правителем всех монголов. Собрав мощную армию, завоеватель отправился покорять соседние народы.

С 1207 по 1215 год монгольский правитель полностью подчинил северный Китай, включая Пекин. В 1218 году была захвачена Корея. К началу 1221 года под ударами орд знаменитого монгола пали Бухара, Кабул, Ташкент и Самарканд. В 1223 году состоялась знаменитая битва войск Чингисхана с объединёнными славянскими дружинами на реке Калке, протекающей по Восточной Украине. Затем конница Чингисхана кровавым смерчем прокатилась по Крыму, после чего в 1227 году воинственные монголы вернулись в Китай для покорения Тангутского царства.

Учитывая, что точная дата рождения Чингисхана неизвестна, к этому моменту ему предположительно было от 72 до 80 лет. Тем не менее, это был ещё довольно крепкий, физически здоровый мужчина.

В свою очередь, правитель Тангутского царства прекрасно знал, что после вторжения войск Чингисхана в некогда цветущих странах оставалась лишь выжженная земля. Желая сохранить свою страну от разорения, император Мочжу прислал Чингисхану дорогие подарки, включая множество восточных лакомств, любимых пожилым владыкой. Спустя несколько часов после обильной трапезы Чингисхан скончался.

По легенде, перед смертью он попросил сыновей покарать отравившего его Мочжу. Приказание было исполнено. Императора Тангутского царства казнили, однако его страна была спасена от монгольского разорения.

Александр Македонский: ядовитое лекарство от похмелья

Александр Македонский

Среди европейцев роль мирового завоевателя принадлежит Александру Македонскому. В тридцать два года талантливый полководец сумел создать огромную империю, завоевав Сирию, Египет, Мидию, Лидию, Вавилон, Персию, Бактрию, Согдиану, Гандхару, а также часть северной Индии. Территория, подконтрольная Александру Македонскому, простиралась от Дуная до Инда, став крупнейшей империей древнего мира. Но всему приходит конец. Если Чингисхан закончил жизнь от яда почтенным старцем, то Александр Македонский был отравлен в тридцать два года — в самом расцвете лет.

В 323 году до н. э. армия завоевателя вернулась из похода в Индию, остановившись на отдых в Вавилоне. При подходе к городу войска эллинов встретили жрецов-халдеев, которые заявили, что их божество Бел запретил Александру входить в Вавилон, иначе он погибнет. К сожалению, Александр Македонский не внял пророчеству, с триумфом войдя в город.

Однажды на пиру Александр Македонский выпил много вина и у него разболелся живот. Приступы мучили полководца на протяжении двух недель, после чего он умер. Сразу возникли устойчивые слухи, что Александра Македонского отравили. Подозрения пали на одну из жён Александра, царского виночерпия, а также незаконнорожденного брата Птолемея I, претендующего на корону своего родственника.

Согласно публикации в журнале "Клиническая токсикология", причиной смерти Александра Македонского стало отравление ядовитым растением — белой чемерицей. Несмотря на высокое содержание яда, данное растение в ряде случаев используется как лекарство, но его передозировка способна вызвать смерть.

Наполеон Бонапарт: мышьяк для императора

Наполеон I Бонапарт

Последним из великих диктаторов прошлых веков, чья смерть предположительно наступила от яда, стал Наполеон Бонапарт. После того как император Франции бежал с острова Эльба, на сто дней захватив власть в стране, он был разбит и помещён на остров Святой Елены, откуда бежать было практически невозможно. На острове император пробыл шесть лет с 1815 по 1821 год, где и скончался.

Через месяц после кончины Наполеона Париж наводнили слухи о его предполагаемом отравлении. Практическое подтверждение данная версия нашла в 1961 году, когда сотрудники кафедры судебной медицины Глазго исследовали волосы, срезанные с головы императора в день его смерти слугой. Результаты анализов оказались шокирующими. Количество мышьяка в волосах Наполеона Бонапарта превышало допустимые для жизни человека параметры в 13 раз.

Мало того, было точно установлено, что яд дозированными порциями начал попадать в организм Наполеона Бонапарта в последние четыре месяца пребывания на острове Святой Елены. Спустя несколько лет другой группой исследователей была проведена повторная экспертиза волос императора, полностью подтвердившая выводы первой. Таким образом, отравление бывшего императора Франции мышьяком является доказанным фактом.