Кого в Советском Союзе высылали за 101-й километр?

В СССР к отдельным гражданам применялась мера, которую в народе называли "сослать за 101-й километр". Эту фразу следует понимать в буквальном, а вовсе не в фигуральном смысле.

Серпухов

"Запретная" зона

Такая мера наказания, как ссылка, существовала в России на протяжении многих столетий. Её применяли обычно к тем, кто не совершал серьёзных преступлений, но чем-то проштрафился перед властью. Часто ссылали тех, кто проходил по политическим статьям. Ещё до революции "неблагонадёжным" гражданам могли запретить проживание в Москве и Санкт-Петербурге, где они могли "влиять на умы". Так, если почитать биографии знаменитых революционеров, например, тех же В. И. Ленина и И. В. Сталина, то вы узнаете, что значительную часть жизни им пришлось провести в ссылках. Как и многим их соратникам.

Несмотря на такой опыт, сами большевики, придя к власти, не отказались от этой меры. Людей в те времена часто осуждали "за контрреволюцию". Если обвинение признавали серьёзным, это влекло за собой длительное заключение или расстрел. Но за "мелкие" прегрешения могли отправить в ссылку.

Самых "отпетых", по мнению властей, ссылали, как и при царе, в Сибирь и на Урал. Если провинность была не столь велика, а судимость первая, могли сослать поближе — в Рязань, Владимир, Тверь… Это, конечно, касалось жителей столичного региона. Если же провинившиеся и так жили далековато от Москвы и других центральных городов, их могли отправить в холодные края. Скажем, жил человек в Туле, а его сослали в Томск.

Даже когда срок ссылки заканчивался, бывшим ссыльным обычно запрещалось жить в таких крупных городах, как Москва, Ленинград, Киев, Одесса, даже если там оставались их семьи. Они имели право проживать не ближе чем за 100 километров от этих населённых пунктов. Например, в дальнем Подмосковье.

"Мягкая мера"

Не стоит считать этих людей везунчиками по сравнению с теми, кто понёс более серьёзное наказание. Если царская власть выделяла ссыльным хоть какие-то средства на проживание, то при большевиках ничего подобного не практиковалось. Люди должны были за свои деньги снимать жильё, покупать продукты. Работу тоже должны были искать сами. И брали их не на всякую службу: не все хотели связываться с "подозрительными элементами". А ещё они постоянно находились под присмотром "органов".

Не все выдерживали ссылку. Порой жить приходилось впроголодь, терпеть суровые морозы, пытаясь согреться в полуразвалившейся избушке. Если человек заболевал, он не всегда мог получить адекватную медицинскую помощь, так как многим доставались в качестве места назначения мелкие населённые пункты, порой расположенные в глуши. Чтобы поехать в другой населённый пункт, где есть больница, требовалось получить специальное разрешение, а его могли и не дать.

И всё же ссылка считалась относительно мягкой мерой наказания. Во второй половине 30-х годов за "контрреволюционную агитацию", даже за какую-нибудь одну неосторожно брошенную фразу, всё чаще стали выносить приговоры, связанные с лишением свободы, причём на длительные сроки, а то и смертной казнью.

Борьба с "антисоциальными" элементами

В послевоенное время начали ссылать не столько "антисоветчиков" (к ним, как уже говорилось, стали применять меры построже), а тех, кто, по мнению властей, являлся тунеядцем и по каким-то причинам не был официально трудоустроен. Скажем, пытался заниматься частным предпринимательством, что в те годы не поощрялось.

Высылали и за "антисоциальный" образ жизни — пьянство, бродяжничество, проституцию. В ссылке таких людей старались "перевоспитать", привлекая к "общественно-полезному труду", чаще всего на производственных предприятиях.

Среди известных личностей, подвергнутых высылке в советские годы, оказались поэты Осип Мандельштам и Иосиф Бродский, писатель Анатолий Рыбаков, знаменитый советский диссидент, академик Андрей Сахаров, советская гимнастка, олимпийская чемпионка 1968 года Зинаида Воронина.

Сейчас подобная мера ограничения свободы больше не применяется, хотя некоторые граждане выступают за то, чтобы вернуть её в законодательство.