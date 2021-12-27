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Автор Дмитрий Соколов

В Советском Союзе консервировали воду. Вопрос — зачем?

Наследие » Советское наследие

Читатели старшего поколения наверняка помнят знаменитые пирамидальные сооружения из консервированных продуктов на полках советских продуктовых магазинов. Неудивительно, что Советский Союз называли "страной консервов". Существовала даже консервированная питьевая вода. Как ни странно, её производство было логически целесообразно…

 

Мучает жажда? Откройте консервы!

По данным официальной статистики, в Советском Союзе производилось более шести сотен наименований различной консервированной пищи. Жители страны порой удивлялись подобному положению дел. Напрасно! Страна на протяжении всей своей истории постоянно находилась в ожидании начала крупных военных конфликтов, во время которых консервы являлись наиболее востребованным видом пищи. Они долго хранятся, удобны при транспортировке и дёшевы в производстве. Причём тот, кто хоть раз в жизни попробовал великолепной советской тушёнки, не забудет её вкуса никогда. Как говорится, теперь так не делают.

Но наибольшее удивление у современных жителей России вызывают фотографии консервных банок с надписью на этикетке: "Консервированная питьевая вода". Многие думают, что это фотомонтаж интернет-шутников. Вовсе нет! Подобные консервы действительно существовали. На специализированных консервных заводах обычную питьевую воду, полученную из глубоких скважин, кипятили, добавляли аскорбиновую кислоту и закатывали в банки весом 240 граммов. Срок годности у консервированной воды составлял два года.

Возникает логичный вопрос: зачем были нужны столь необычные консервы, когда в стране было множество рек, ручьёв и родников? Интрига объяснялась просто. В инструкции на банке было указано, что консервированная вода входит в сухой паёк советских моряков и должна в обязательном порядке находиться на спасательных шлюпках. В случае кораблекрушения, оказавшись посреди солёных морских вод, потерпевшие бедствие должны были ножом вскрыть банку и экономно расходовать питьевую воду в ожидании помощи. Для употребления в пищу консервированная вода была пригодна при температуре окружающего воздуха от -35 до +66 градусов. Кроме моряков торговых и военных судов, такие консервы выдавались подводникам.

Сухой паёк должен быть сытным!

 

Надо сказать, что консервированная вода являлась далеко не единственными необычными консервами в годы существования СССР. По данным статистики, только в 1940 году консервными предприятиями страны было выпущено более двухсот миллионов банок различных консервов, и в дальнейшем это число только росло.

Граждане страны могли утолить голод, открыв банку борща, солянки, а также макарон по-флотски, чахохбили, отварной осетрины или мяса кита. В мире не было больше ни одной другой страны, которая бы выпускала столь обширный перечень консервов. Страшно подумать: в магазинах СССР можно было приобрести 55 разновидностей рыбных консервов, 40 — мясных, 38 — овощных, а рекордсменами были фруктовые консервы в количестве 101 вида! В наши дни ассортимент консервов намного более скромный, а отдельные редкие виды советской консервированной пищи исчезли вовсе.

"Рыбная отрасль обеспечивает продовольственную безопасность России"
Редактор: Людмила Черткова
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