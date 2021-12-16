Сколько денег за свои произведения получали русские классики

Изучая в школе произведения выдающихся русских классиков, никто из читателей, как правило, не задумывался о том, какими были размеры гонораров Л. Н. Толстого, А. С. Пушкина или Ф. М. Достоевского. Обычно учителя заявляли, что большинство писателей были дворянами, имели свои поместья и сочиняли свои литературные произведения из "любви к искусству". На самом деле это не так. Литературный труд классиков оплачивался, и достаточно неплохо.

Л. Н. Толстой: гонорары на карточные долги

Хорошо известно, что последние годы жизни Лев Николаевич Толстой провёл в размышлениях философско-религиозного толка. Такое бывает с людьми, которые в юности вели весёлый, безалаберный образ жизни. Известно, что писатель в своё время бросил университет, на протяжении всей жизни был сильно неравнодушен к прекрасному полу и азартным играм, проигрывая в карты баснословные деньги. В своём "Журнале слабостей" Толстой специально отмечал суммы, порой очень значительные, которые проигрывал в карты. Доходы с имения не покрывали его расходы. Приходилось зарабатывать иным путём, за счёт гонораров.

Лев Толстой

После успеха повести "Детство" в самом начале своей творческой деятельности Лев Николаевич получал до 50 рублей серебром за печатный лист. Печатался граф в журнале "Современник", которым в то время руководил знаменитый поэт Н. А. Некрасов, регулярно повышавший Льву Николаевичу гонорары, доходившие до 250 рублей серебром за печатный лист. Достаточно серьёзные по тем временам деньги. В годы расцвета своей писательской деятельности граф также добился для себя 10% отчислений с продаж своих произведений. Аналогичные проценты получают и современные авторы.

А. С. Пушкин: заработать на "Евгении Онегине"

Александр Сергеевич Пушкин

По меркам царской России не был богатым человеком и Александр Сергеевич Пушкин, который также страстно любил играть в карты. Финансовые дела поэта всегда были очень запутанными, а его долги после смерти оплачивал лично император. В то же время за свои сочинения поэт получал очень приличные деньги.

Данный вопрос в своё время специально изучали сотрудники Счётной палаты, которые установили, что только за "Евгения Онегина" поэту заплатили крупный гонорар, равнявшийся 12 тысячам рублей серебром. В пересчёте на современные деньги данная сумма соответствовала бы примерно десяти миллионам рублей. Кроме того, по данным исследователей, за годы своей творческой деятельности суммарно Пушкин выручил порядка 23 миллионов рублей, что составляет чуть менее полутора миллионов в год. На скромную жизнь хватило бы.

Ф. М. Достоевский: деньги — вперёд

Федор Достоевский

Больше других писателей в деньгах нуждался Фёдор Михайлович Достоевский. В то время как у большинства коллег по литературному цеху были собственные именья и чиновничья служба, Фёдор Михайлович вынужден был существовать исключительно на гонорары. При этом издатели высоко ценили творчество писателя, которое хорошо продавалось, и даже соглашались на требование Достоевского выплачивать ему гонорары вперёд.

Однажды журнал "Заря" выслал писателю во Флоренцию тысячу рублей гонорара за ещё не написанный роман. При этом складывалась парадоксальная ситуация. Сначала Фёдор Михайлович требовал гонорар вперёд, а затем злился, что вынужден был писать быстро, в то время когда некоторые детали произведения ему хотелось бы проработать более подробно.

Кстати, брал Достоевский повышенную, полуторную ставку гонорара за свои произведения — значительно выше трудившихся с ним в одно время других классиков отечественной литературы. Известно, что за "Идиота" только в "Русском вестнике" Фёдор Михайлович получил семь тысяч рублей серебром. Закончил свою жизнь Достоевский весьма обеспеченным человеком.