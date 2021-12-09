Одним из главных символов нашей страны являются Кремлёвские куранты, под бой которых мы встречаем Новый год. Казалось бы, так было всегда, а между тем, те часы, которые сегодня находятся на Спасской башне — четвёртые по счету, претерпевшие множество модернизаций.
Первые куранты в 1491 году были установлены на Фроловской башне, позднее переименованной в Спасскую, во время масштабной реконструкции городской крепости, проводившейся по распоряжению Ивана III. Однако в летописях описание башенных часов появилось лишь в 1585 году.
Согласно тексту литературного памятника, первые куранты весили 960 килограммов, однако описание их внешнего вида приведено не было. Известно лишь, что со временем часы пришли в негодность и были проданы в качестве лома ярославскому Спасскому монастырю за символические 48 рублей.
Вторые по счёту куранты велел разместить на Спасской башне Московского Кремля Михаил Фёдорович Романов в 1625 году. Для решения данной непростой задачи из Англии был выписан известный часовщик Христофор Головей, которому в помощь предоставили семью крепостных.
Часы получились красивые, но у современного москвича они ничего, кроме изумления, вызвать не смогли бы. Внешне куранты представляли собой огромный деревянный циферблат с символическими изображениями Солнца, Луны и звёзд. Вместо чисел на циферблате были расположены буквы славянского алфавита. Отсутствовали также часовая и минутная стрелка. Вместо них время показывал неподвижный "солнечный луч", а вращался сам циферблат.
Вторые куранты были столь необычны и красивы, что иностранцы называли их "дивом мира". Правда, механизм был столь сложным, что постоянно ломался, а в конце XVII века часы встали окончательно.
Очередные, третьи по счёту, куранты появились на Спасской башне в 1705 году по инициативе Петра I. На этот раз они ничем не отличались от классических башенных часов. Стрелки, вращаясь по циферблату, отсчитывали время, а колокола исполняли мелодию. К сожалению, после переезда императора из Москвы в Санкт-Петербург часы стали часто ломаться, а в 1737 году после сильного пожара и вовсе вышли из строя.
Прошло более полувека, и уже Екатерина II повелела установить четвёртые куранты. Всё бы ничего, но часы почему-то исполняли австрийскую песенку "Ах, мой милый Августин". Это был единственный случай в мировой истории, когда главные часы страны играли иностранную мелодию, а не гимн государства.
Данные часы прослужили достаточно долго. Они пережили пожар Москвы в 1812 году и были модернизированы, а по сути, заменены на новые после ревизии 1851 года. Часовые мастера изготовили четыре новых циферблата, а также заменили сам механизм часов. Поменялась и мелодия — с австрийской легкомысленной песенки на вполне патриотичные "Коль славен наш Господь в Сионе", исполнявшуюся в 3 и 9 часов, и марш Преображенского полка, игравшийся в 12 и 6 часов.
В XX веке куранты неоднократно модернизировались: в 1918, 1932, 1974 и 1999 годах. Сегодня главные часы страны в полночь, в шесть часов утра и в шесть часов вечера исполняют мелодию официального гимна России.
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