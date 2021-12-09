Какие по счёту куранты находятся на Спасской башне Московского Кремля?

Одним из главных символов нашей страны являются Кремлёвские куранты, под бой которых мы встречаем Новый год. Казалось бы, так было всегда, а между тем, те часы, которые сегодня находятся на Спасской башне — четвёртые по счету, претерпевшие множество модернизаций.

Часы в металлолом

Первые куранты в 1491 году были установлены на Фроловской башне, позднее переименованной в Спасскую, во время масштабной реконструкции городской крепости, проводившейся по распоряжению Ивана III. Однако в летописях описание башенных часов появилось лишь в 1585 году.

Согласно тексту литературного памятника, первые куранты весили 960 килограммов, однако описание их внешнего вида приведено не было. Известно лишь, что со временем часы пришли в негодность и были проданы в качестве лома ярославскому Спасскому монастырю за символические 48 рублей.

"Диво мира"

Вторые по счёту куранты велел разместить на Спасской башне Московского Кремля Михаил Фёдорович Романов в 1625 году. Для решения данной непростой задачи из Англии был выписан известный часовщик Христофор Головей, которому в помощь предоставили семью крепостных.

Часы получились красивые, но у современного москвича они ничего, кроме изумления, вызвать не смогли бы. Внешне куранты представляли собой огромный деревянный циферблат с символическими изображениями Солнца, Луны и звёзд. Вместо чисел на циферблате были расположены буквы славянского алфавита. Отсутствовали также часовая и минутная стрелка. Вместо них время показывал неподвижный "солнечный луч", а вращался сам циферблат.

Вторые куранты были столь необычны и красивы, что иностранцы называли их "дивом мира". Правда, механизм был столь сложным, что постоянно ломался, а в конце XVII века часы встали окончательно.

Как в Европе

Очередные, третьи по счёту, куранты появились на Спасской башне в 1705 году по инициативе Петра I. На этот раз они ничем не отличались от классических башенных часов. Стрелки, вращаясь по циферблату, отсчитывали время, а колокола исполняли мелодию. К сожалению, после переезда императора из Москвы в Санкт-Петербург часы стали часто ломаться, а в 1737 году после сильного пожара и вовсе вышли из строя.

Прошло более полувека, и уже Екатерина II повелела установить четвёртые куранты. Всё бы ничего, но часы почему-то исполняли австрийскую песенку "Ах, мой милый Августин". Это был единственный случай в мировой истории, когда главные часы страны играли иностранную мелодию, а не гимн государства.

Данные часы прослужили достаточно долго. Они пережили пожар Москвы в 1812 году и были модернизированы, а по сути, заменены на новые после ревизии 1851 года. Часовые мастера изготовили четыре новых циферблата, а также заменили сам механизм часов. Поменялась и мелодия — с австрийской легкомысленной песенки на вполне патриотичные "Коль славен наш Господь в Сионе", исполнявшуюся в 3 и 9 часов, и марш Преображенского полка, игравшийся в 12 и 6 часов.

В XX веке куранты неоднократно модернизировались: в 1918, 1932, 1974 и 1999 годах. Сегодня главные часы страны в полночь, в шесть часов утра и в шесть часов вечера исполняют мелодию официального гимна России.